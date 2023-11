Universitario de Deportes se coronó, después de 10 años, campeón de la Liga 1 Betsson 2023, y ya piensa en la siguiente temporada.

Precisamente, el administrador del club, Jean Ferrari, confirmó algunos detalles de lo que será la presentación merengue en la ‘Noche Crema’.

“El tema de pretemporada lo vamos a evaluar, pero seguramente será a mediados de diciembre. La ‘Noche Crema’ ya está planificada para ser el 20 de enero. El campeonato, tengo entendido, según el correo que nos han enviado, iniciará el 26 de enero”, apuntó Jean Ferrari.

INTERÉS POR YOTÚN

En tanto, Ferrari ratificó el interés que existe por el mediocampista nacional Yoshimar Yotún para reforzar el mediocampo crema de cara a la Copa Libertadores.

“Lo dije hace dos días, me parece, y lo ratifico: estamos muy interesados en (Yoshimar) Yotún. Es una decisión integral, y si me preguntas a mí, a nivel particular, para mí, en la selección, es Yotún y 10 más. Ya Manuel (Barreto) averiguará”, indicó.