Universitario de Deportes empieza a pasar la página tras la derrota sufrida en Huancayo y ya tiene definido su regreso a Lima para comenzar a planear las semifinales. Según pudo conocer El Comercio, el plantel crema arribará este lunes aproximadamente al mediodía y no realizará entrenamientos en la ciudad incontrastable, pese a las especulaciones sobre la posibilidad de permanecer allí.

La delegación merengue retomará sus actividades en la capital con la mira puesta en su próximo compromiso, para el que tendrá dos novedades importantes.

El conjunto crema no pudo conseguir un resultado positivo en su visita a Huancayo y terminó perdiendo en un encuentro que representa un duro golpe para sus aspiraciones en el tramo decisivo de la temporada.

Tras este tropiezo, Universitario deberá concentrarse en su siguiente desafío, con la necesidad de recuperar sensaciones y llegar en mejores condiciones a las semifinales.

Universitario deja Huancayo y vuelve a Lima: Lapadula y Alzugaray, las novedades para el próximo partido. Foto: X/Universitario

Universitario volverá a Huancayo para enfrentar a Sport Huancayo en semifinales

La derrota sufrida en su reciente visita a Huancayo no será la última presentación de Universitario en ese escenario. El equipo crema tendrá que regresar a la ciudad para enfrentar nuevamente a Sport Huancayo, campeón del Torneo Clausura, en el compromiso correspondiente a las semifinales.

Este nuevo enfrentamiento representa un desafío importante para los dirigidos por el comando técnico merengue, que buscarán cambiar la imagen dejada en su última presentación y conseguir un resultado favorable para mantenerse en carrera por el título nacional.

Una de las noticias positivas para Universitario es que podrá recuperar a Gianluca Lapadula y Lisandro Alzugaray para el partido de ida de las semifinales.

Ambos futbolistas volverán a estar disponibles, por lo que el comando técnico contará con mayores alternativas para afrontar una serie decisiva ante Sport Huancayo.

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