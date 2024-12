En Universitario, hay razones para seguir celebrando. El club se consagró campeón de la Liga 1 Te Apuesto 2024 en el año de su Centenario, logrando un bicampeonato histórico en el fútbol peruano. Este título, sin precedentes en el contexto nacional, motiva a seguir celebrando. Por ello, y aún con la euforia del campeonato reciente, se organizó el Crema Fest Bicampeones, un evento que toma como referencia la emblemática Feria del Hogar, pero con un enfoque exclusivo para los hinchas cremas.

Con motivo de esta gran celebración, Daniel Amador, Gerente de Marketing y Comercial de Universitario, conversó con El Comercio para detallar los aspectos del Crema Fest, hacer un balance de la campaña desde su área de gestión y anunciar las novedades que se vienen para finales de este año, como el lanzamiento de la nueva camiseta crema, y para el 2025, incluyendo la esperada Noche Crema 2025, que promete revolucionar el ambiente del fútbol peruano.

-¿Cómo se originó la idea del Crema Fest y qué objetivos específicos busca alcanzar?

La idea surge como parte del proyecto del Crema Fest, en línea con un gran objetivo que siempre hemos perseguido: no limitarnos únicamente a la industria deportiva, sino también posicionarnos en la industria del entretenimiento. Esta visión nos ha llevado a diversificar las fuentes de ingresos provenientes de la taquilla del club. Como es conocido, la taquilla representa actualmente el ingreso más significativo para el club, y desde el año pasado ha mostrado un crecimiento muy interesante. Dentro de esta categoría, también hemos diversificado los ingresos en dos áreas principales: eventos deportivos y eventos no deportivos. Este año, cerca del 20% de los ingresos totales de taquilla provienen de eventos no deportivos, lo que consideramos un resultado muy positivo. Este enfoque responde a un análisis detallado que hemos realizado, y estamos convencidos de que es una estrategia que ha dado excelentes resultados. En línea con esta estrategia y atendiendo a las oportunidades del momento, decidimos lanzar el evento “Crema Fest Bicampeones”. Este forma parte de una serie de actividades no deportivas que hemos implementado, como el concierto de la “Noche Crema” la “Noche Eterna” por el Centenario, el Tour Monumental, el Museo Monumental y “Viaja con la Crema”. Estos eventos ofrecen experiencias que van más allá del fútbol en sí, fortaleciendo el vínculo con nuestros seguidores desde una perspectiva más amplia.

-¿El Crema Fest será un evento único que se llevará a cabo solo en 2024, o hay planes para convertirlo en una celebración anual en los años posteriores?

Es parte de lo que queremos consolidar como una celebración anual, al igual que el aniversario y la Noche Crema. Buscamos establecer un mes en el que, aunque no haya partidos ni actividades deportivas, podamos seguir conectando con el público. Queremos seguir brindando experiencias a las familias y a la hinchada de la U, para que puedan disfrutar de este festival.

𝗩𝗜𝗩𝗔𝗠𝗢𝗦 𝗝Ⓤ𝗡𝗧𝗢𝗦 𝗘𝗦𝗧𝗔 𝗙𝗜𝗘𝗦𝗧𝗔 🤩💛



Este sábado 7 de diciembre cerremos juntos este inolvidable año del Centenario en el Crema Fest.



🎟️ Adquiere tus entradas aquí ▶️ https://t.co/LhwEk0c04y#Bicamp100nes#Los100DelÚnicoGrande pic.twitter.com/6J3fnzuLVQ — Universitario (@Universitario) December 1, 2024

-¿Cómo abordan la dificultad de acceso al Estadio Monumental para los espectadores, especialmente para quienes vienen de lejos?

La verdad es que, con el tiempo, la barrera de la lejanía se ha ido superando, no solo con nuestros partidos, sino también con la selección, que ya ha logrado romper esa barrera. Sabemos que el estadio está lejos del centro de Lima, pero hoy en día es mucho más accesible. Además, la experiencia que se vive en el día del partido sigue siendo atractiva para el público. Por eso, lo que proponemos es seguir aprovechando al máximo el estadio, darle valor a ese gran activo que tenemos y seguir generando experiencias que conecten con los hinchas.

-¿Qué expectativas tienen en términos de asistencia y participación para este evento?

El aforo total es de 10,000 personas, con poco más de 1,000 para el festival y 7,000 para el concierto. Aunque la parte del festival tiene un formato rotativo, esa es la capacidad que tenemos prevista. Además, hay varias sorpresas que estamos preparando, con novedades que estamos considerando ofrecer en esta edición.

-¿Cuáles son las principales activaciones que que van a tener durante el festival?

El “Crema Fest Bicampeones” se realizará en toda el área de occidente de la explanada, abarcando los dos campos sintéticos que tenemos en esa zona, así como los estacionamientos. El espacio se divide en tres grandes zonas. La primera zona es la principal, ubicada en una de las canchas, donde se llevará a cabo la firma de autógrafos de los bicampeones. En esa misma zona estará el museo de los bicampeones, donde los hinchas podrán ver las copas, los platos de los torneos Apertura y Clausura, las camisetas, y otros objetos. También podrán tomarse fotos con estos recuerdos. Además, habrá espacio para las bandas de la ‘U’, que tocarán las canciones que la hinchada ya conoce, y un patio de comidas para que todos disfruten. La segunda zona estará en el área de estacionamiento, y será la zona de feria. Aquí estarán los productos del club, marcas activando y vendiendo sus productos. Es una gran oportunidad para quienes no han podido adquirir ciertos artículos, además de aprovechar las compras navideñas. También habrá activaciones de marcas como Marathon, que venderá camisetas y estampadas. Finalmente, tenemos la zona de juegos, ubicada entre una de las canchas sintéticas y uno de los estacionamientos traseros, ya que la zona es bastante amplia. Es la zona más familiar, pensada para que los niños y adolescentes disfruten de los juegos. Es algo nuevo y muy atractivo que queremos que la familia crema aproveche para pasar un día completo.

𝗖𝗘𝗟𝗘𝗕𝗥𝗔 𝗟𝗔 𝗙𝗔𝗠𝗜𝗟𝗜𝗔 𝗖𝗥𝗘𝗠𝗔 🤩🫂



Este sábado 7 de diciembre ven a la explanada del Monumental U Marathon y celebremos el bicampeonato en familia.



🎟️ Adquiere tus entradas aquí ▶️ https://t.co/sUaAu2nobM#Bicamp100nes#Los100DelÚnicoGrande pic.twitter.com/0oyHmnlNZZ — Universitario (@Universitario) November 26, 2024

-¿De qué trata el concierto?

El concierto se realizará en la Explanada Sur del Estadio Monumental y se centrará principalmente en dos géneros: rock y cumbia. Tendremos una destacada presencia de ambos estilos, con alrededor de cinco grupos que se presentarán desde las 7:00 pm hasta pasada la medianoche.

Artistas y agrupaciones que participarán en el Concierto del Crema Fest. (Imagen: Universitario)

-¿Serán dos entradas distintas para el festival y el concierto o cómo se venderán?

Se venderán entradas separadas, pero también ofrecemos una opción combinada. En Ticketmaster, podrás encontrar entradas para el festival, con opciones para adultos y niños, así como entradas para el concierto. Además, existe un pase especial que incluye acceso tanto al festival como al concierto a un precio preferencial.

¡Llegó el Crema Fest!🙌



Un fiesta donde la familia crema celebrará el bicampeonato junto a la hinchada que acompañó partido a partido⚽️💛



🎫Entradas en https://t.co/BAcjfTRTw2▶️https://t.co/xYWvFRh2Zy

📍Explanada Estadio Monumental U Marathon

🗓7 de diciembre pic.twitter.com/9Yb5JhGXsS — Ticketmaster Perú (@TicketmasterPE) November 26, 2024

-Suena un evento muy innovador. ¿Tomaron referencia de algo que hayan hecho otros clubes en el extranjero?

Te soy sincero, básicamente nos inspiramos en el concepto de la Feria del Hogar, por el tipo de espacio. Creo que pocos equipos en Sudamérica tienen una infraestructura tan amplia cerca de su estadio para activar algo así. Lo descubrimos al visitar diferentes estadios y analizar casos similares. Aunque seguramente hay ejemplos de eventos de fans en otros lugares, considero que somos pioneros en organizar algo de esta magnitud directamente desde el club, no como un evento gestionado por un tercero. Nosotros estamos al mando de todo el proceso para garantizar que la hinchada crema disfrute de una experiencia única.

-¿Pioneros a nivel de continente o más global?

Diría que somos uno de los pocos equipos en Sudamérica que está generando algo así. No tengo el dato exacto, pero no he visto otros casos organizados completamente por el club con la magnitud que le estamos dando a este evento.

-Este evento refleja muy bien cómo se ha manejado el departamento de marketing de Universitario en 2024, ¿cómo ha sido la evolución en términos de ingresos y resultados?

Así es, en términos de ingresos y resultados, hemos tenido un crecimiento significativo. Mañana habrá una conferencia de prensa donde se detallarán estos puntos, pero como ya has podido ver, hemos logrado avances importantes, especialmente en taquilla. Además, hemos crecido en la captación de patrocinadores, socios y en el área de licencias y productos de la tienda crema. Este ha sido, sin duda, el año en el que hemos lanzado la mayor cantidad de productos, aprovechando el centenario para establecer convenios con marcas reconocidas y ofrecer productos innovadores al público. Estos productos han tenido una gran repercusión y han generado bastante conversación. Y no paramos ahí.

-¿Qué más se viene? ¿El lanzamiento de la camiseta?

Sí, en la segunda quincena de diciembre vamos a lanzar la nueva camiseta para el próximo año, de cara a la Navidad y las fiestas. Además, también tenemos el lanzamiento de la película por el centenario de la U, que es realmente emotiva, emocionante y divertida. A partir del 12 de diciembre, estará en las salas de cine. Así que se vienen varios eventos, y ya estamos listos para comenzar el nuevo año con más sorpresas.

-Con respecto a la película, ¿se podrá ver en todas las salas de cine o en alguna cadena en particular?

Estamos trabajando con una productora y una agencia encargada de la distribución de la película. El objetivo es que llegue a la mayor cantidad de cines a nivel nacional. Actualmente, se están cerrando los últimos detalles, incluyendo acuerdos con algunas salas adicionales. La idea es que esté disponible en tantas salas como sea posible, comenzando el 12 de diciembre.

-Hay otros clubes a nivel mundial que tienen sus propias series o documentales en plataformas de streaming. ¿Existe alguna alternativa para que Universitario llegue a Netflix, Disney Plus u otras plataformas?

Es un proyecto en desarrollo. La película es el primer paso y, aunque sabemos que será un éxito, el siguiente paso sería explorar su presencia en plataformas digitales. Estamos trabajando en ello con el equipo encargado del proyecto, con la idea de que, si todo va bien en cines, podamos llevarlo a plataformas como Netflix o Disney Plus, que tienen un alcance global. Definitivamente, es un objetivo que tenemos, siempre buscando elevar más y más el perfil de Universitario y ponerlo en el lugar que se merece entre los grandes de Sudamérica.

¿El próximo evento será la Noche Crema?

Sí, la Noche Crema 2025 está programada tentativamente para el 18 de enero. Este es un evento recurrente e importante que realizamos cada año. Como siempre, será una sorpresa, pero estamos innovando. Este año estamos cambiando un poco el enfoque de lo que hemos hecho en los últimos años, buscando nuevas formas de sorprender a nuestros hinchas. Estoy seguro de que va a gustar mucho al público. Siempre es importante renovarse, y en esta edición, aunque cambiemos un poco la fórmula, el objetivo sigue siendo el mismo: ofrecer nuevas experiencias, sorprender al hincha y asegurarnos de que todos pasen un buen momento antes del partido, que es el corazón del club. La Noche Crema es un espacio especial para hacer esto, y aprovechamos al máximo ese tiempo previo al partido para brindar entretenimiento.

La Noche Crema 2025 ya está en marcha y promete sorprender a los hinchas merengues (Foto: Twitter).

-¿Cómo ha evolucionado el marketing digital en Universitario en este último año?

El marketing digital en Universitario ha crecido significativamente. Hemos logrado un liderazgo claro en engagement e interacciones en nuestras diferentes cuentas. Siempre estamos monitoreando reportes y datos que nos llegan, y hemos cerrado el año como líderes en estas métricas, lo que es muy importante para las marcas que buscan visibilidad. Además, hemos trabajado mucho en fortalecer los nuevos canales digitales, que han ido creciendo de acuerdo al público. Para un público más joven, por ejemplo, hemos impulsado TikTok, con contenido diferenciado que se adapta a las características de esta red social. También lanzamos el canal de WhatsApp, que ha tenido un gran crecimiento, con una dinámica más cercana y directa con los hinchas. El equipo digital ha hecho un trabajo excelente consolidando estos activos, y el público está respondiendo muy bien, tanto con los canales nuevos como con los tradicionales.

¿Tienen planeado crear una parrilla de programación en su canal de YouTube, con contenido exclusivo sobre Universitario?

Sí, desde hace unos meses hemos comenzado a subir videos más largos a YouTube, como partidos completos, entrenamientos, entrevistas extendidas, y contenido de nuestras finales y partidos previos. Le estamos dando un enfoque especial a YouTube, no solo buscando monetización, sino también ofreciendo más minutos de contenido para el hincha, con información y entretenimiento de calidad. Además, tenemos planes de seguir ampliando este contenido, con una parrilla bien interesante de material audiovisual que el equipo está trabajando para mantener a los hinchas conectados.

-¿Y cómo piensan en los hinchas de Universitario que viven fuera del Perú?

Tenemos un plan desarrollado para nuestros socios adherentes en el extranjero, con beneficios exclusivos, precios diferenciados y diversas acciones pensadas para ellos. Esto también se aplica a los hinchas en provincias, que aunque están más cerca geográficamente, también enfrentan la dificultad de no poder ver al equipo con frecuencia. Estamos trabajando en planes específicos para acercarles más al club, como el plan de socio de regiones, y en el caso de los hinchas en el extranjero, estamos considerando la posibilidad de abrir una tienda exclusiva para ellos, para que puedan acceder a los mismos productos que quienes viven en Perú. Es un proyecto que estamos desarrollando para continuar fortaleciendo nuestra relación con los hinchas fuera del país.

-¿En sus planes a futuro está llevar estos eventos a provincias o incluso al extranjero?

Sí, definitivamente es algo que tenemos en mente. Queremos llevar algunos de nuestros eventos y momentos de consumo a provincias en una primera fase, y estamos trabajando con marcas para hacerlo realidad el próximo año. Eventualmente, nos gustaría expandir estos eventos al extranjero, porque sabemos que tenemos una gran cantidad de hinchas fuera del Perú que también merecen vivir estas experiencias. Estamos trabajando en ello y esperamos poder concretarlo pronto.