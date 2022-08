La fiesta no termina. Universitario sigue festejando a lo grande su aniversario número 98 y, ahora, con el final del agosto crema en el horizonte, la ‘U’ ha tomado la gran iniciativa de organizar la llamada ‘Carrera Monumental Marathon 5K’, un especial evento de running, que toda la familia merengue podrá disfrutar este domingo 28 de agosto.

LEE TAMBIÉN | La historia detrás del ‘superclásico’ de Futsal Down

Es la primera vez que un club peruano organiza una maratón de este tipo para todos sus hinchas y seguidores, quienes además tendrán la gran oportunidad de pisar el césped del Estadio Monumental, el mismo que alguna vez pisaron sus ídolos o, incluso, sus actuales referentes.

“Es una carrera familiar de cinco kilómetros. Nosotros lo estamos haciendo con el mayor de los esfuerzos para la familia de la ‘U’. Es un sueño para muchos poder pisar el estadio y corriendo esta maratón lo van a poder hacer”, nos detalla Daniel Amador, gerente de Marketing y Comercial del club crema.

“Uno de los objetivos del área durante este mes de aniversario es no solo celebrar un día, que es el 7 de agosto, sino realizar diferentes actividades alrededor del mes. Tuvimos el festicrema, hicimos actividades digitales y ahora estamos haciendo la primera carrera Monumental con el fin de conmemorar el mes del hincha crema”, añade.

Los interesados en participar de esta carrera de 5 kilómetros deben inscribirse hasta el mediodía de este sábado 27 (el plazo se extendió por la alta demanda), comprando las entradas en la web oficial de Teleticket. El costo de las mismas es de 70 soles para el público en general y 50 para los socios adherentes y socios cremas.

¡𝗝𝗨𝗡𝗧𝗢𝗦 𝗘𝗡 𝗟𝗔 𝗖𝗔𝗥𝗥𝗘𝗥𝗔 𝗠𝗢𝗡𝗨𝗠𝗘𝗡𝗧𝗔𝗟 𝗠𝗔𝗥𝗔𝗧𝗛𝗢𝗡! 🏃‍♂️ 🏃‍♀️



La competencia de toda la familia crema será el domingo 28 de agosto.



¡Demuestra tu garra y llega a la meta en la cancha del Monumental! 💪



Inscríbete aquí ▶️ https://t.co/5cYtc1hlYa#YDaleU pic.twitter.com/xI8TotlTQp — Universitario (@Universitario) August 16, 2022

Todos los participantes recibirán un kit, que incluirá -entre muchas cosas- un polo de edición especial de la marca deportiva que auspicia al club, así como una medalla, el número de participante y merchandising de los sponsors.

Ahora bien, las actividades propias del evento se realizarán a partir del sábado 27 con la entrega de los kits desde las 8:00 a.m. hasta las 2:00 p.m. Los que no puedan asistir ese día en ese lapso tendrán que asistir muy temprano el mismo domingo de la carrera para que puedan recibir sus kits desde las 6:00 hasta las 7:00 a.m. El recojo de estos se hará únicamente con las entradas impresas y DNI o copia del mismo si va otra persona.

Luego, toda la familia crema realizará un calentamiento, acompañado de cantos y arengas, para evitar cualquier tipo de lesión o inconveniente durante la maratón, la cual arrancará a las 8 de la mañana en punto del domingo. El circuito tendrá como punto de inicio la puerta de la avenida Javier Prado del recinto de Ate y el trayecto culminará en el corazón del Estadio Monumental.

“Hemos visto el mejor circuito, el más apto dentro de las inmediaciones del estadio. Obviamente todo esto coordinado con las entidades municipales y de transporte para que puedan ayudarnos en el cierre de las vías. Vimos que lo más accesible era poder tener este circuito”, señala Amador.

¡𝗟𝗔 𝗣𝗜𝗘𝗟 𝗗𝗘 𝗟𝗔 𝗣𝗥𝗜𝗠𝗘𝗥𝗔 𝗖𝗔𝗥𝗥𝗘𝗥𝗔 𝗠𝗢𝗡𝗨𝗠𝗘𝗡𝗧𝗔𝗟 @MarathonPeru! 💛😍



Con ustedes, la camiseta que lucirá toda la familia crema este domingo.



¡A demostrar nuestra garra, merengues! 💪



🎟️ Compra tus entadas aquí ▶️ https://t.co/5cYtc1hTNI#YDaleU pic.twitter.com/d8Q92mf7n1 — Universitario (@Universitario) August 24, 2022

La ruta tendrá constará de tan solo cinco kilómetros, pues se trata de una distancia propicia para que toda la familia de Universitario -entre niños, jóvenes y adultos- puedan disfrutarla de la mejor forma posible.

“10 kilómetros o 25 kilómetros normalmente no es para la familia, para los niños o para las personas que normalmente no hacen deporte. En este punto, lo que queremos hacer es que estos hinchas que tal vez recién están practicando y quieren hacer una pequeña carrera - igual 5 kilómetros es un esfuerzo- puedan animarse. Que no sea una barrera el tema de los kilómetros, sino más bien que sea algo factible para todas las personas”, apunta el gerente de Marketing y Comercial del club.

Cabe señalar que los tres primeros puestos de la carrera recibirán diversos premios, no solo económicos, sino también algunos presentes representativos como una camiseta original autografiada (para el primer lugar), dos entradas de Tribuna Occidente (2° lugar) y un kit de Tienda Crema más un Vale Marathon para los tres que conformen el podio.

¡𝗙𝗔𝗟𝗧𝗔 𝗣𝗢𝗖𝗢 𝗣𝗔𝗥𝗔 𝗟𝗔 𝗖𝗔𝗥𝗥𝗘𝗥𝗔 𝗠𝗢𝗡𝗨𝗠𝗘𝗡𝗧𝗔𝗟 𝗠𝗔𝗥𝗔𝗧𝗛𝗢𝗡! 💪



Estos son los premios de la primera carrera en la historia de la familia crema.



¡Todos juntos este domingo! 🥇 🏃



🎟 Compra aquí ▶️ https://t.co/5cYtc1hTNI#YDaleU pic.twitter.com/wWt45B0b4T — Universitario (@Universitario) August 25, 2022

Después de la premiación, absolutamente todos podrán disfrutar de la música dentro del estadio, así como también de activaciones de los mismos auspiciadores del club, que darán algunos regalos. Asimismo, también pueden aprovechar para adquirir su dosis respectiva contra la COVID-19, pues la institución crema trabaja en este evento de la mano con el MINSA y otras entidades que tratan de promover la vacunación.

“Nosotros queremos promover el deporte, la salud y la idea de la ‘U’ como familia. Finalmente, así podremos gozar un domingo diferente”, apunta Daniel Amador.

Carrera inclusiva y con ingresos importantes

Universitario también quiere promover una sociedad más inclusiva, justa y equitativa; por ello, la carrera del domingo contará con las facilidades y condiciones necesarias para que las personas con discapacidad también puedan participar. Además, las entradas para estos hinchas cremas tiene un precio especial CONADIS de 50 soles.

“Todo el circuito está pensado para que las personas con discapacidad que quieran correr o que estén en silla de ruedas no tengan ningún problema. Hay rampas de las propias calles por donde vamos a pasar y el acceso al estadio también será por una rampa por donde bajan los buses de los jugadores, que permite a las personas con discapacidad trasladarse sin ningún problema”, dice Amador.

En esa misma línea, el equipo de Futsal Down de Universitario también participará de esta pequeña maratón por invitación del club, uniéndose a todos los hinchas que los alientan incondicionalmente.

Equipo de Futsal con síndrome de Down de Universitario de Deportes también participará de la Carrera Monumental | Foto: Hugo Pérez / GEC

Ahora bien, este evento de running representará un importante ingreso monetario para las arcas del club. Teniendo en cuenta la situación financiera de la ‘U’, el área de Marketing y Comercial ha empleado distintas formas para dar auxilios económicos a la institución y, justamente, la ‘Carrera Monumental’ servirá de mucho en ese aspecto.

“Obviamente, es un ingreso interesante y nuevo para el club. Dentro de las gestiones que estamos haciendo, siempre buscamos ver maneras de inyectar ingresos nuevos”, dice Amador.

La meta a la que quería llegar el club es a la de mil inscritos, pero ya ha logrado superar la valla con facilidad. Hasta el momento, alrededor de 1.500 hinchas cremas han comprado sus boletos para hacerse presentes en la maratón familiar del domingo. Un éxito.

Cabe mencionar que esta primera edición es histórica y, para los que no podrán asistir esta vez, podrán hacerlo en una próxima, pues la idea del club es hacer de la ‘Carrera Monumental’ una especial tradición en el mes de aniversario crema todos los años venideros. “Que sea una sana costumbre”, dice Daniel Amador y que, con el pasar de los años, siga creciendo. Quizás ya no con solo 5 kilómetros, sino con muchos más.