Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Antonio García Pye, gerente deportivo de Universitario de Deportes. Foto: X/ @JaxLatinMedia
Antonio García Pye, gerente deportivo de Universitario de Deportes. Foto: X/ @JaxLatinMedia
Por Redacción EC

El gerente deportivo de Universitario de Deportes, Antonio García Pye, se refirió a las negociaciones para concretar la llegada del técnico argentino Héctor Cúper, quien será el nuevo entrenador del conjunto crema para afrontar los próximos retos.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.