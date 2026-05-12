El gerente deportivo de Universitario de Deportes, Antonio García Pye, se refirió a las negociaciones para concretar la llegada del técnico argentino Héctor Cúper, quien será el nuevo entrenador del conjunto crema para afrontar los próximos retos.

Pye confirmó que las conversaciones se encuentran avanzadas, aunque todavía restan algunos detalles administrativos para cerrar oficialmente el acuerdo. “Estamos a la espera para definirlo. Falta firmar el contrato”, declaró el directivo.

Destaca la experiencia de Cúper

Antonio García Pye resaltó la trayectoria internacional del entrenador y aseguró que su llegada representaría un importante crecimiento para el club merengue. “Es un salto de calidad importante y hay que aprovecharlo al máximo”, sostuvo.

Además, elogió las capacidades del técnico argentino para manejar grupos y competir en escenarios exigentes. “Es un zorro viejo, un hombre experimentado que sabe manejar bien el vestuario y que tiene mucho criterio y variantes”, afirmó sobre Cúper. “Es un técnico de un recorrido sumamente importante”, afirmó.

“Falta firmar el contrato (Héctor Cuper). Es un salto de calidad importante, sabe manejar el vestuario y tiene mucho criterio”



Antonio García Pye, gerente deportivo de Universitario de Deportes



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Asimismo, reveló que la llegada del entrenador podría darse entre miércoles y jueves.

¿Y José ‘Chemo’ del Solar?

En otro momento, el directivo de Universitario de Deportes fue consultado sobre una posible incorporación de José del Solar a la institución crema. Sin embargo, evitó profundizar en el tema y solo respondió: “No escuché nada sobre eso”.

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