El gerente deportivo de Universitario de Deportes, Antonio García Pye, se refirió a las negociaciones para concretar la llegada del técnico argentino Héctor Cúper, quien será el nuevo entrenador del conjunto crema para afrontar los próximos retos.
Pye confirmó que las conversaciones se encuentran avanzadas, aunque todavía restan algunos detalles administrativos para cerrar oficialmente el acuerdo. “Estamos a la espera para definirlo. Falta firmar el contrato”, declaró el directivo.
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Antonio García Pye resaltó la trayectoria internacional del entrenador y aseguró que su llegada representaría un importante crecimiento para el club merengue. “Es un salto de calidad importante y hay que aprovecharlo al máximo”, sostuvo.
Además, elogió las capacidades del técnico argentino para manejar grupos y competir en escenarios exigentes. “Es un zorro viejo, un hombre experimentado que sabe manejar bien el vestuario y que tiene mucho criterio y variantes”, afirmó sobre Cúper. “Es un técnico de un recorrido sumamente importante”, afirmó.
Asimismo, reveló que la llegada del entrenador podría darse entre miércoles y jueves.
En otro momento, el directivo de Universitario de Deportes fue consultado sobre una posible incorporación de José del Solar a la institución crema. Sin embargo, evitó profundizar en el tema y solo respondió: “No escuché nada sobre eso”.
Resumen del emocionante partido donde Universitario de Deportes derrota 3-2 a Nacional de Uruguay en el Estadio Monumental. La U remonta con goles de Caín Fara, Alex Valera y Elsar Suárez tras expulsiones y un empate parcial. Carabalí define en la contra para la victoria crema que iguala el grupo con 4 puntos.