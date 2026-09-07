Universitario de Deportes ya tiene definida su programación de actividades para esta semana, en la que el principal objetivo será llegar de la mejor manera a su próximo compromiso ante Alianza Lima por el Torneo Clausura 2026.

El club crema publicó su plan correspondiente al periodo comprendido entre el lunes 7 y el domingo 13 de septiembre, con una serie de entrenamientos programados y el esperado clásico del fútbol peruano.

De acuerdo con la programación publicada por el cuadro merengue, el primer equipo tendrá actividad desde este lunes 7 de septiembre, con un entrenamiento programado para las 9:30 a. m. en Campo Mar U.

Universitario anuncia su plan de actividades previo al clásico ante Alianza Lima. Foto: Universitario

La agenda continuará durante los siguientes días en el mismo escenario. El plantel volverá a trabajar el martes 8 de septiembre, también desde las 9:30 a. m.

El cronograma contempla una nueva sesión de entrenamiento para el miércoles 9 de septiembre, nuevamente a las 9:30 a. m. en Campo Mar U.

Universitario no detendrá sus trabajos y tiene previsto realizar otra sesión el jueves 10 de septiembre, desde las 9:30 a. m., en Campo Mar U.

Último entrenamiento será en el Monumental

El viernes 11 de septiembre, Universitario trasladará sus actividades al Monumental U Marathon, donde realizará su entrenamiento desde las 10:00 a. m.

Esta será la última sesión de trabajo consignada antes del importante compromiso del fin de semana.

Universitario vs. Alianza Lima: todo listo para el clásico

El partido más importante de la programación llegará el sábado 12 de septiembre, cuando Universitario se enfrente a Alianza Lima por la fecha 9 del Torneo Clausura 2026.

El cronograma también contempla actividades para el domingo 13 de septiembre. Ese día aparece consignado como “libre”, por lo que el plantel crema tendrá jornada de descanso después del encuentro frente a Alianza Lima.

Programación de Universitario

Lunes 7 de septiembre: entrenamiento — 9:30 a. m. — Campo Mar U.

Martes 8 de septiembre: entrenamiento — 9:30 a. m. — Campo Mar U.

Miércoles 9 de septiembre: entrenamiento — 9:30 a. m. — Campo Mar U.

Jueves 10 de septiembre: entrenamiento — 9:30 a. m. — Campo Mar U.

Viernes 11 de septiembre: entrenamiento — 10:00 a. m. — Monumental U Marathon.

Sábado 12 de septiembre: Universitario vs. Alianza Lima — 8:00 p. m. — Estadio Alejandro Villanueva, fecha 9 del Clausura 2026.

Domingo 13 de septiembre: libre.