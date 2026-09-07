Universitario anuncia su plan de actividades previo al clásico ante Alianza Lima. Foto: Universitario
Universitario anuncia su plan de actividades previo al clásico ante Alianza Lima. Foto: Universitario
Por Redacción EC

Universitario de Deportes ya tiene definida su programación de actividades para esta semana, en la que el principal objetivo será llegar de la mejor manera a su próximo compromiso ante Alianza Lima por el Torneo Clausura 2026.

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