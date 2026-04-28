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Universitario vs Deportivo Garcilaso. (Foto: GEC)
Universitario vs Deportivo Garcilaso. (Foto: GEC)
Por Redacción EC

Universitario de Deportes ya tiene en mente su posible alineación para enfrentar a Club Nacional por la Copa Libertadores, en un partido que puede definir su futuro en el torneo. El ‘Coco’ Araujo se ha visto obligado a reconfigurar su equipo debido a las bajas en el plantel.

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