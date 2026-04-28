Universitario de Deportes ya tiene en mente su posible alineación para enfrentar a Club Nacional por la Copa Libertadores, en un partido que puede definir su futuro en el torneo. El ‘Coco’ Araujo se ha visto obligado a reconfigurar su equipo debido a las bajas en el plantel.

Las lesiones de jugadores importantes han marcado la planificación crema para este miércoles en el Monumental. La ausencia de Horacio Calcaterra y Matías Di Benedetto ha obligado al comando técnico a replantear tanto el mediocampo como la defensa.

El once titular de la ‘U’ ante Nacional

En la zaga, la ‘U’ apostaría por una línea con Anderson Santamaría, Williams Riveros y Marco Saravia Fara, quienes asumirán la responsabilidad de contener el ataque uruguayo.

En la volante, Jorge Murrugarra se perfila como eje central, acompañado por Jairo Concha y Martín Pérez Guedes. Por las bandas, aparecerían José Carabalí y Andy Polo, en busca de amplitud y desequilibrio.

En ofensiva, la dupla estaría conformada por Edison Flores y Alex Valera, quienes tendrán la misión de generar peligro y concretar las oportunidades. La posible inclusión de Sekou Gassama como alternativa desde el banco también aparece como una opción.

Titulares de la U ante Nacional por Copa Libertadores. Foto: GEC

Un partido decisivo para seguir en carrera

El duelo ante Nacional representa mucho más que tres puntos. Universitario necesita una victoria para mantenerse con vida en la Copa Libertadores, en un contexto donde el margen de error es mínimo.

Con un once condicionado por las bajas, pero con la obligación de responder, la ‘U’ afrontará uno de los retos más importantes de su temporada.

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