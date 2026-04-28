En la zaga, la ‘U’ apostaría por una línea con Anderson Santamaría, Williams Riveros y Marco Saravia Fara, quienes asumirán la responsabilidad de contener el ataque uruguayo.
En la volante, Jorge Murrugarra se perfila como eje central, acompañado por Jairo Concha y Martín Pérez Guedes. Por las bandas, aparecerían José Carabalí y Andy Polo, en busca de amplitud y desequilibrio.
En ofensiva, la dupla estaría conformada por Edison Flores y Alex Valera, quienes tendrán la misión de generar peligro y concretar las oportunidades. La posible inclusión de Sekou Gassama como alternativa desde el banco también aparece como una opción.
Un partido decisivo para seguir en carrera
El duelo ante Nacional representa mucho más que tres puntos. Universitario necesita una victoria para mantenerse con vida en la Copa Libertadores, en un contexto donde el margen de error es mínimo.
Con un once condicionado por las bajas, pero con la obligación de responder, la ‘U’ afrontará uno de los retos más importantes de su temporada.
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Universitario vive una crisis a 8 puntos de los líderes, prácticamente fuera de la pelea. Hinchas se manifestaron en el Monumental pidiendo responsables y la salida de los directivos deportivos. El equipo hizo trabajos físicos en Sote, Alex Valera envió mensaje a la 'enchada merengue'. Se ilusionan con el partido ante Nacional de Uruguay en Copa Libertadores.