A seis días del Clásico del fútbol peruano entre Universitario de Deportes y Alianza Lima, Gregorio Pérez aseguró que el plantel se encuentra motivo para dejarlo todo en la cancha, pensando en los 10 millones de hinchas que tiene la ‘U’ en la actualidad. El técnico dio un emotivo mensaje en la conferencia de prensa de los cremas.

“Hemos decidido no hablar del tema administrativo por el que atraviesa el club para no desgastarnos. Con el grupo estamos preocupados en hacer lo mejor para brindar lo mejor a los 10 millones de hinchas que tiene la ‘U’. Pensamos en esa gente que tiene pocos recursos, que se levanta a las 4 de la mañana para ir a trabajar, regresa muy tarde a su casa y siempre pensando en su club, que hace un esfuerzo tremendo para comprar una entrada, para ver a sus jugadores y ver sus colores. En esa gente estamos pensando nosotros y estamos trabajando”, sostuvo el técnico uruguayo.

Otras declaraciones de Gregorio Pérez

En cuanto al partido contra el equipo íntimo, el entrenador no quiso entrar en más detalles. “Realmente es una semana especial para hablar, no voy a profundizar pero ustedes lo saben, en el ambiente se palpa algo que no es normal para la historia y la grandeza de este club”.

Es preciso destacar que la venta de entradas para el clásico entre Alianza Lima y Universitario de Deportes inició el domingo 1 de marzo, a través del portal Joinnus. Hasta el momento se han vendido más de 30 mil boletos y las tribunas note y sur se agotaron.