Para la ‘U’, tan campeón y tan golpeado por una deuda monstruosa, no hay margen de error. La historia no lo permite. Mucho menos la sequía de títulos que viene desde 2013. Peor aún la cercanía del Centenario (2024). La Universitario no anhela salir campeón nacional, urge, necesita, exige.

La Universitario no anhela salir campeón nacional, urge, necesita, exige.

Este sábado en el Monumental se llevó a cabo la Noche Crema 2023, la primera comunión entre el equipo y la hinchada. La renovación de votos. En el césped, los de Compagnucci empataron sin goles ante el Aucas; en las gradas, el hincha volvió a salir victorioso: lleno total para un espectáculo increíble, inmejorable. Pero más allá del hermoso recuerdo de una noche inolvidable, lo que le importará siempre al hincha es lo que sucede en el campo de juego. Esa primera impresión de un equipo renovado. Los cremas dejaron ir once jugadores y se reforzaron con 12, que pueden ser 14 si se concretan las llegadas de Yuriel Celi y Alex Valera. El proyecto está en manos de Carlos Compagnucci, que a diferencia de su llegada a mediados del año pasado, ahora sí armó su equipo y no se las ingenió con lo que tenía, y el objetivo es claro: lograr la estrella 27. Por ello, Deporte Total recurrió a cuatro periodistas quienes analizaron la presentación de la 'U' ante Aucas en un empate sin goles. Yuriel Celi, posible fichaje de Universitario, estuvo presente en la Noche Crema en una de las tribunas. (Foto: @12CarlosAndres)

Idea de juego Lo principal en un partido de presentación es ver la idea de juego de un equipo. O al menos que se distinga el trabajo realizado en la semana, más allá de las imprecisiones que pueden haber al salir de una pretemporada. ¿La 'U' de Compagnucci lo logró? "Poco a poco los jugadores van entendiendo lo que quiere el técnico. Obviamente con el correr de los partidos se verá mejor al equipo, además que los refuerzos se han adaptado muy bien y eso es importante de cara al debut ante Cienciano", señala Carlos Arrunategui, periodista que sigue el día a día de los merengues. "Sí se está empezando a ver la idea de juego de Compagnucci. En estos amistosos que ha tenido la 'U' se ha visto una versión mejorada, más vertical e intensa en ataque" , analiza Andrea Vela, periodista de Movistar Deportes. Para este año, la 'U' solo mantiene a José Carvallo, el dueño del arco; Nelson Cabanillas, Jorge Murrugarra, Piero Quispe y Andy Polo. Ellos más o menos son la base que dejó el 2022. Después hay nuevas caras como la dupla de centrales: Marco Saravia y Matías di Benedetto. "Con ellos, el equipo gana una mejor defensa. Creo que lo que busca el técnico es defender bien para luego atacar", añade Joseph Fajardo, hombre de prensa de Latina. Di Benedetto ha sorprendido al hincha. Llegado de Central Córdoba, el defensor era una incógnita para el hincha. Pero su rendimiento ante Aucas y frente a Vallejo en la 'Noche Poeta' ha sido de los mejores. Solvente a la hora de defender, líder para ordenar y seguro para pasar el balón. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Matias Di Benedetto (@mati.dibenedetto)

Más variantes Rodrigo Ureña, flamante contratación proveniente desde el fútbol colombiano, no estuvo en los ecuatorianos. Pero su lugar fue ocupado por Jorge Murrugarra, el '6′ que acabó bien el 2022 y quiere dar pelea por el puesto. Esto sin duda habla de las variantes que tiene este año Universitario, a diferencia de la temporada anterior en la que había uno solo por puesto. "Jorge Murrugarra fue el mejor de la noche para mí. Impecable en la recuperación y preciso en los pases, muy buen nivel", indica Vela. "Los mejores fueron Calcaterra y Murrugarra. Creería que ellos van a ser los ejes del equipo, en quien Compagnucci sentará las bases" , agrega Fajardo. "A diferencia del año pasado, esta vez la 'U' tiene más variantes, sobre todo en el mediocampo. En la Noche Crema iniciaron Murrugarra, Calcaterra, Quispe y Pérez Guedes fue una especie de falso extremo que se tiraba hacia el medio", analiza el periodista William Gil. Un mediocampo poblado con jugadores de buen pie, sumado a atacantes con velocidad como Luis Urruti y Andy Polo, además de los nombres en delantera como Emanuel Herrera o José Rivera, que tuvo un gran partido y se apunta como una variante que será muy usada. El técnico tendrá para elegir en cada partido dependiendo del rival. Incluso aún más si llegan Celi y Valera. En defensa el panorama es el mismo. Aldo Corzo está lesionado y su puesto de lateral derecho fue bien cubierto por Hugo Ancajima. En la otra banda, Cabanillas sigue demostrando estar en un gran nivel, pero para su competencia está José Bolívar de buen 2022 con Sport Boys. Y en la zaga central, Piero Guzmán está detrás de Saravia y Di Benedetto. Jorge Murrugarra



Excelente como a mejorado este muchacho, de los mejores, toda la media cancha fue de el tiene para seguir creciendo.#YDaleÓrbita#TodosjUntos#YDaleU pic.twitter.com/rBn0tyqMad — Órbita Crema (@OrbitaCrema) January 9, 2023 Herrera en deuda, Polo el más desequilibrante La ‘U’ mostró una nueva cara, una versión mejorada. Pero le faltó el gol. Arrancó José Rivera aunque no pasó de insinuaciones. Y en el segundo tiempo entró Emanuel Herrera, quien fue pifiado por algunos hinchas al momento de su presentación. El delantero argentino de 35 años llevará la responsabilidad del gol este año, aunque ha demostrado muy poco en los amistosos. “Está falto de fútbol, creo que está a un 60% de su ritmo. Le cuesta bastante. Pero también tiene que ver con el juego del equipo. En Cristal era más definidor, metido en el área. Ahora tiene que hacer recorridos más largos, tirarse a los costados, recibir de espaldas. Vamos a ver cómo se acopla”, señala Gil. “Terminará cogiendo ritmo y será importante”, vaticina Fajardo. Dentro de los nombres que más resaltaron en la Noche Crema, Andy Polo se lleva las palmas. “Con pretemporada se le nota que es otro”, indica Arrunategui. “Sus recorridos y desbordes por la banda derecha van a ser importantes”, añade Vela. Para la ‘U’ no hay margen de error. El próximo año será el Centenario y, más allá de la presión que eso significa, no existe otro objetivo que no sea salir campeones nacionales.