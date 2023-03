La primera prueba de fuego para Jorge Fossati será Cienciano, porque nos referimos al próximo partido, a disputarse el jueves 9 de marzo por Copa Sudamericana. Lo decimos, ya que es el partido más importante de la temporada para Universitario, no solo por el ámbito deportivo, sino por el aspecto económico. Jugar este torneo y llegar hasta la fase de grupos implica que las arcas financieras del club aumenten y el club pueda lidiar con sus obligaciones económicas correspondientes sin ningún problema. Ya si sigue avanzando en este torneo, de hecho, sería una gran satisfacción para sus hinchas, Eso es lo que se apunta en la directiva y por eso contrataron a Fossati - que a sus 70 años tiene toda la experiencia para lograr esos objetivos.

El Comercio buscó la opinión de cinco periodistas deportivos que conocen y saben toda la presión que se vive en Universitario para responder dos preguntas cruciales:

¿Es Jorge Fossati la solución en este momento difícil para la U y por qué ? ¿Qué es lo primero que debería hacer para arreglar o salvar el equipo?

Andrea Closa - RPP

"Por lo pronto, sí me parece un perfil de DT que puede caer bien en la ‘U’, sobre todo por la espalda que le da su experiencia"

1. Creo que es difícil saber si es o no la solución antes de que siquiera entrene al equipo, aunque, por lo general, los nuevos aires siempre vienen bien, pero dependerá mucho de cómo cale en el grupo. Por lo pronto, sí me parece un perfil de DT que puede caer bien en la ‘U’, sobre todo por la espalda que le da su experiencia.

2. Lo primero es, creo yo, un trabajo anímico. Emocionalmente, es difícil perder tres partidos de forma consecutiva y, peor aún, que esta mala racha determine en la renuncia del entrenador. Lo que debería, considero, es transmitir confianza. Ya en lo futbolístico, trabajar mucho en ambas áreas: errores defensivos y definición.

Ángel Flores - Willax TV

"Lo primero que debe hacer es conocer bien a su plantel, saber las virtudes y falencias de cada uno y luego tratar de armar un once base"

1. No hay una medicina que cura todo. Pero con la llegada de Fossati, si podría servir como vitamina para poner calma en el equipo y con su experiencia sacar a flote un barco con jugadores anímicamente mal. Ganarían confianza.

2. Lo primero que debe hacer es conocer bien a su plantel. Saber las virtudes y falencias de cada uno y luego tratar de armar un once base que se haga fuerte y busque resultados positivos.

Nicolás Salazar - TV Perú

"El problema de Universitario va más allá, el proceso concursal dejó una brecha de referentes"

1. Jorge Fossati llega en un momento complicado para Universitario. Si es la solución lo sabremos pronto. Aunque el técnico uruguayo ya tiene experiencia en rearmar planteles que no necesariamente ha formado él.

2. Sin duda le va a ayudar sus años en cuadros grandes de Sudamérica y en la selección de Uruguay. Pero el problema de Universitario va más allá, el proceso concursal dejó una brecha de referentes, el único vinculado desde hace muchos años con la U es Carvallo de quién se cuestiona su liderazgo.

Renato Landívar - TV Perú Deportes

"Es el técnico indicado, ya que cuenta con una amplia experiencia y una carrera que lo respalda"

1. Fossati es el técnico indicado, ya que cuenta con una amplia experiencia y una carrera que lo respalda para recalar su mensaje en el grupo de futbolistas de Universitario, puesto que Carlos Compagnucci declaró que no pudo hacer eso. Entonces, al poder comprometer al grupo, el técnico uruguayo hará que el equipo responda en el campo de juego y pueda encontrar los resultados debido a que en la actualidad se encuentra en una crisis de rendimiento y resultados.

2. Creo que es lograr que el equipo comience a ganar, porque más allá de una idea de juego que se pueda ver plasmada en el campo, lo que la ‘U’ necesita es comenzar a sumar tres puntos para que los jugadores agarren confianza y pueda salir de este momento adverso que conllevo a la salida de Carlos Compagnucci. También necesita que los jugadores comiencen a mostrar su mejor versión porque hasta el momento no lo hemos visto. No hemos visto la mejor versión de Alex Valera, Piero Quispe y de los fichajes de la U. Entonces, creo que lo principal es ganar para que el equipo agarre confianza y pueda levantarse de este momento adverso.

Miguel Villegas - Editor Deporte Total

"Es una solución, no sé si es “la” solución"

1. Es una solución, no sé si es “la” solución. Me explico: la U necesita estabilidad, no 30 técnicos en 10 años. La U necesita recuperar al vestuario, que hoy es una suma de individualidades, pero todavía no es un grupo. Trajeron 15 refuerzos, eso tarda. La U necesita ganar mañana y pasado, porque no tiene tiempo: es muy duro pasar diez años sin campeonar. Para resolver todo eso, hoy, necesitas un hombre con espaldas de fisoculturista y amabilidad de papá. El más cercano a ello en el radar de la administración U era Fossati.

2. Lo primero, me parece, es construir el grupo humano que el ex tècnico no pudo o le faltó. Preguntemos cómo era el grupo en los últimos tres títulos de la U: 2009, 2013 y 2016. Le sumaría al del 2020. Eran hombres que caminaban Campo Mar en manada. Eso falta. Y luego, claro, ganar. Ganar y ganar. El espectáculo es ganar.

Sospecho que sí eso ocurre, Fossati puede entregarle a la U una segunda tarea, más importante aún: potenciar a algún futbolista que hoy no vemos. Y, en todo caso, sacar el mejor Quispe. Eso hacen los entrenadores notables cómo el profe: hallan oro y lo ponen en los bancos.

