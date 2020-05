Universitario de Deportes analizó todas las alternativas posibles para reemplazar a Ángel Comizzo, entrenador de los merengues en gran parte del 2019. Los ‘cremas’ manejaban opciones y, entre ellas, apareció el nombre de Pablo Peirano, uruguayo que actualmente se encarga del primer equipo de Carlos A. Mannucci.

El estratega ‘charrúa’ reconoció en una entrevista con Gol Perú que hubo acercamiento con la ‘U’, pero todo quedó en intención porque los estudiantiles finalmente contrataron a su compatriota Gregorio Pérez.

“Hubo interés real y concreto. El porcentaje para entrar o no entrar tendrían que preguntarle a un directivo para ver lo que había, pero el interés era concreto y se hizo notar. Pero no es que me quedé esperando a la 'U' para tomar la decisión de quedarme en Mannucci o especular con una opción”, contó el técnico.

Peirano, tras su salida del elenco ‘carlista’ en la campaña anterior, aseguró que no solo Universitario le había tocado la puerta para presentarle una oferta. “Hubo interés y no solamente de la 'U', sino de otros equipos también", admitió.

De otro lado, el DT uruguayo recordó cómo abandonó el cuadro trujillano en el 2019, antes de volver en el 2020. "La relación con la directiva de Mannucci es muy buena, el único motivo de la salida fue esperar para ver las opciones que nos estaba interesando si se podía concretar. Los tiempos del club y del comando técnico no fueron los mismos y nos dimos la mano”, sentenció.

MÁS EN DT...