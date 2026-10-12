Universitario de Deportes comenzó una nueva semana de trabajos con la mira puesta en su próximo compromiso por el Torneo Clausura. Luego de empatar 2-2 ante Melgar, el equipo dirigido por Fabián Bustos volvió este lunes a los entrenamientos en Campo Mar y empezó su preparación para enfrentar a Alianza Atlético, este domingo, en el Estadio Mansiche de Trujillo.

El plantel crema mantendrá una rutina de entrenamientos en su sede de playa durante los primeros días de la semana. Las prácticas de este lunes, martes y miércoles están programadas para las 9:30 a.m., mientras que el jueves y viernes el equipo trabajará desde las 9:00 a.m., como parte de la preparación para el encuentro correspondiente a la fecha 12.

El sábado será el turno del desplazamiento hacia la ciudad de Trujillo. La delegación merengue tiene previsto viajar a las 2:25 p.m. y hospedarse en el Hotel Hilton, de acuerdo con la planificación difundida por la institución. El objetivo será llegar en las mejores condiciones al compromiso ante el conjunto norteño.

Plan de actividades de Universitario de Deportes.

El partido entre Universitario y Alianza Atlético se disputará el domingo a las 3:30 p.m. en el Estadio Mansiche. Los cremas buscarán recuperarse del empate ante Melgar y sumar tres puntos en condición de visitante para mantenerse en la pelea por sus objetivos en el Clausura.

Una vez finalizado el encuentro, el equipo de Bustos emprenderá el retorno a Lima ese mismo domingo, con salida programada para las 9:30 p.m. Así, Universitario tendrá una semana de preparación en Campo Mar, un viaje a mitad del fin de semana y un compromiso exigente en Trujillo antes de volver a la capital.