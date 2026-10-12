Universitario de Deportes volvió a sus entrenamientos en su sede de Campo Mar 'U'. (Foto: Facebook / Club Universitario de Deportes﻿)
Universitario de Deportes volvió a sus entrenamientos en su sede de Campo Mar 'U'. (Foto: Facebook / Club Universitario de Deportes﻿)
Por Redacción EC

Universitario de Deportes comenzó una nueva semana de trabajos con la mira puesta en su próximo compromiso por el Torneo Clausura. Luego de empatar 2-2 ante Melgar, el equipo dirigido por Fabián Bustos volvió este lunes a los entrenamientos en Campo Mar y empezó su preparación para enfrentar a Alianza Atlético, este domingo, en el Estadio Mansiche de Trujillo.

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