Conforme a los criterios de Saber más

Luego de la denuncia que Cindy Novoa publicó en su cuenta de Twitter sobre el caso de un “entrenador pervertido” en Universitario de Deportes, Deporte Total de El Comercio pudo charlar con Orlando Obando, ex encargado del polideportivo del cuadro crema. Él confirmó que sí sabía todo sobre este tema y que la persona involucrada es Juan Pablo Durand, ex técnico el equipo femenino.

Recordemos que Cindy Novoa explicó que su salida de Universitario de Deportes a Alianza Lima, no fue por cuestión de dinero. Mucho menos porque no quería al club crema. La futbolista comentó que la “ética profesional no era negociable”

“En el 2019 renuncié a todo porque fui clara diciendo que la ética profesional no era negociable. En ese instante teníamos un entrenador pervertido de menores. Yo desde mi lado busco la igualdad en mi deporte, se imaginan estar en mi posición. Ahí les dejo el dato, investiguen”, publicó la deportista.

¿Saben por qué me fui de universitario? Les gustaría saber. Ahora si podría decirlo. — ᴄɪɴᴅʏ ɴᴏᴠᴏᴀ 🇵🇪 (@CindyNovoa22) December 30, 2021

En Deporte Total hemos seguido el caso desde su publicación. Es por eso que nos contactamos con Orlando Obando, quien hasta el año pasado era el encargado de ver el área de polideportivo de Universitario. Además, fue testigo de lo que pasó en la interna del equipo crema.

Según explicaron a Deporte Total fuentes del equipo merengue, la denuncia se trató únicamente en la interna del club para evitar que las futbolistas involucradas como denunciantes se vean afectadas por la exposición mediática.

Universitario de Deportes: Orlando Obando junto a parte del equipo femenino de la U. (Foto: Twitter).

Así fue el caso

“Sí conozco lo que pasó. En su momento este caso fue público en algunas páginas. Salieron a la luz algunas conversaciones que tuvo Juan Pablo Durand con una de las deportistas del equipo que en ese entonces era menor de edad” , señaló Orlando Obando a este Diario.

Juan Pablo Durand, en el 2019, era el técnico del equipo femenino de Universitario. Cuando ingresa la administración de Raúl Leguía con Jean Ferrari como el encargado del área deportiva, tuvieron que ver este caso.

Universitario: Orlando Obando era el encargado del polideportivo en tienda crema.

Orlando Obando tuvo una reunión con Jean Ferrari y Juan Pablo Durand. Según el ex encargado del polideportivo en tienda crema, el técnico reconoció lo que hizo. A pesar de ello continuó hasta el final del 2019.

“Durán tenía contrato aun un año más y Jean Ferrari lo sacó del primer equipo al finalizar el año y al siguiente año pusimos al profe Paolo Maldonado. Juan Pablo Durand regresa con la administración de Sonia Alva”, contó Obando.

Esta decisión sorprendió a Obando quien, como encargado del área, no tenía en consideración al técnico. Es más, había propuesto a otro candidato. Sin embargo, él cuenta que le “impusieron” a Juan Pablo Durand .

Universitario fue campeón del fútbol femenino en el 2019.

“Él ya estaba fuera, pero lo reincorporan en noviembre del 2020. Prácticamente a mí me lo imponen. Yo no lo tenía en mis planes para la Copa Libertadores Femenina del 2021. Yo proponía un nuevo comando técnico o que se quedara Paolo Maldonado que fue el que teníamos antes de empezar la pandemia”, agregó Obando.

El Comercio intentó comunicarse con Juan Pablo Durán, quien solo respondió que en los próximos días daría su versión de este caso. Ante este posible pronunciamiento o eventuales muestras de apoyo al denunciado, Obando aseguró lo siguiente.

“Juan Pablo Durand puede tener el apoyo de todo el Perú. Pero eso no significa que lo que hizo no estuvo mal. Él me reconoció su error e incluso cuando lo senté frente a Jean Ferrari también lo hizo”, sentenció Obando.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

El jugador no pudo evitar el contacto con todos los invitados a su fiesta de Navidad, pese a las advertencias sobre la variante ómicron ya había llegado a Argentina.