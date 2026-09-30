Fabián Bustos llegó a Lima para asumir nuevamente la dirección técnica de Universitario de Deportes. El entrenador argentino arribó a la capital luego de que la institución decidiera poner fin al ciclo de Héctor Cúper, y su regreso al banquillo crema quedó encaminado.

La llegada del estratega se produce después de que se informara que Bustos era la principal opción de Universitario para reemplazar a Héctor Cúper. El club busca cerrar los últimos detalles antes de formalizar el vínculo y anunciar oficialmente al argentino.

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Solo faltan detalles para su presentación

El siguiente paso para Bustos será afinar algunos aspectos del contrato para posteriormente concretar su firma. Una vez completado ese proceso, Universitario realizará el anuncio oficial y presentará al técnico ante los medios.

El argentino volverá así a un club que conoce de primera mano. Su anterior etapa se produjo durante la temporada 2024, cuando condujo al equipo hacia el campeonato nacional en el año de su Centenario.

El retorno ocurre además en un momento de cambio para la institución. Héctor Cúper dejó el cargo después de cuatro meses y medio al frente del primer equipo, tras la derrota por 4-0 ante Deportivo Garcilaso en Cusco.

Fabián Bustos aterrizó en Lima para asumir nuevamente el mando de Universitario. Foto: X/@JaxLatinMedia

Bustos y su recuerdo del bicampeonato de 2024

Uno de los principales antecedentes de Bustos en Universitario es el título conseguido en 2024, cuando el equipo ganó el Apertura y el Clausura y se consagró bicampeón nacional sin necesidad de disputar una final. El propio club destacó que aquel campeonato significó la obtención de la estrella 28 durante el año de su Centenario.

Durante aquella campaña, Bustos construyó un equipo que terminó celebrando el título en Andahuaylas. Universitario empató 0-0 ante Los Chankas en la última jornada y aseguró el campeonato tras la derrota de Alianza Lima ante Cusco FC.

Su campaña de 2024 registra 40 partidos, entre Liga 1 y Copa Libertadores, con el siguiente balance:

24 victorias

10 empates

6 derrotas

Bustos no solo dirigió al equipo en la competencia local. Durante 2024 también estuvo al frente de Universitario en la Copa Libertadores, torneo en el que el cuadro crema disputó seis encuentros bajo su conducción.

🇦🇷✅ ¡¡LLEGÓ FABIAN BUSTOS, NUEVO DT DE UNIVERSITARIO!!



El DT campeón con Universitario en su centenario ya llegó al Perú para estampar su firma por el actual tricampeón del fútbol peruano. ¿Logrará el ‘Tetra’? 👀 pic.twitter.com/wpkLQbXzlr — Jax Latin Media (@JaxLatinMedia) September 30, 2026

¿Qué viene para Fabián Bustos?

Una vez que se concrete la firma del contrato, Universitario hará oficial el regreso de Bustos y posteriormente realizará su presentación. El entrenador tendrá que asumir rápidamente el mando del grupo para afrontar los compromisos restantes de la campaña.

Su llegada se produce después de la salida de Cúper, quien dirigió 14 partidos oficiales con Universitario y dejó un balance de siete triunfos, cinco empates y dos derrotas.

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