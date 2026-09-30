Fabián Bustos llegó a Lima y solo faltan detalles para su regreso a Universitario. Foto: X/@JaxLatinMedia
Fabián Bustos llegó a Lima y solo faltan detalles para su regreso a Universitario. Foto: X/@JaxLatinMedia
Por Redacción EC

Fabián Bustos llegó a Lima para asumir nuevamente la dirección técnica de Universitario de Deportes. El entrenador argentino arribó a la capital luego de que la institución decidiera poner fin al ciclo de Héctor Cúper, y su regreso al banquillo crema quedó encaminado.

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