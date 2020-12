Conforme a los criterios de Saber más

Hace una semana, el escenario con Federico Alonso era el siguiente: si alguien de la hinchada quería verlo nuevamente con la camiseta de Universitario de Deportes en el pecho, sabía que el único camino era YouTube. El diagnóstico no era alentador -se recuperaba de una fractura en la clavícula izquierda- y así lo dejaba en claro el propio Ángel Comizzo (en Universitario Play): “Si bien está haciendo algunos trabajos físicos y de rehabilitación, va a ser muy difícil, porque los que estamos aquí -junto con los médicos- sabemos que le está faltando”. Es decir, se veía imposible que esté para las finales de la Liga 1.

El otro punto en contra también estaba direccionado a su futuro, pero ya con miras a la próxima temporada. El diálogo entre la directiva y el entorno del zaguero prácticamente estaba roto. “Le abrimos la puerta al club para que, si tiene que buscar otra opción, lo haga. Nosotros ya empezamos a escuchar otras posibilidades y de eso ya se le avisó a Francisco Gonzáles (gerente deportivo)”, mencionó Johan Wilson, agente del jugador, en Depor. Sin embargo, en las últimas horas todo el panorama cambió. Y con las dos inquietudes.

Con respecto a su recuperación, se sabe que el defensor físicamente está apto. Incluso el viernes participó algunos minutos en el partido de práctica. Comizzo y su comando técnico le harán una evaluación este lunes en el Monumental -los cremas están concentrando desde el viernes- para ver hasta qué punto lo acoplan al trabajo con el resto del plantel. En Ate sienten que llegaría pero para el partido del próximo domingo (la segunda final).

Sobre su renovación, esto es lo que conoció El Comercio. La primera semana de diciembre, el club envió una respuesta, a través de un mail, al agente del jugador sobre lo que solicitaba para permanecer en el proyecto deportivo del próximo año (era un contrato no menor a dos temporadas y una mejora económica). La ‘U’ puso en carpeta sus condiciones y no se llegó a buen puerto. Incluso después de las declaraciones de Wilson, parecía que Alonso estaba con un pie y medio fuera de Universitario.

Pero el último viernes ambas partes volvieron a dejar abierta la posibilidad de conversar. ¿Qué influyó? El hecho de que el defensor tiene como prioridad quedarse en Universitario (más allá de la oferta que apareció desde Ecuador) y que Ángel Comizzo sí o sí lo tiene en sus planes. ¿Hay fecha para la nueva reunión o ya se adelantó algún detalle del nuevo contrato? Por el momento solo se retomó el contacto y se ajustarán todos los puntos cuando el campeonato culmine.

Con relación a sus compatriotas, la situación no cambió. En Universitario hubo una intención de alargar el préstamo con Jonathan Dos Santos, pero no es sencilla la tarea para la administración: tienen que competir con Querétaro de México y, a su vez, pagar la deuda a Cerro Largo, club dueño del pase del ‘9′, por 60 mil dólares. Con Luis Urruti es algo similar: existe un monto que aún no se canceló ante River Plate de Uruguay, por el préstamo del extremo (faltan dos cuotas).

Con ellos ya hay acuerdo

Ahora, en medio de la preparación para las dos finales de la Liga 1, se conoció que de los jugadores nacionales, ya existe acuerdo de palabra para la renovación con José Carvallo y Gerson Barreto (con este último será por dos años). Y de los extranjeros, el caso con el que más se avanzó es de Alberto Quintero. El panameño sumaría su quinta temporada en Ate: llegó de San José de la MLS, en 2017.

Respecto a fichajes, si bien el técnico de Universitario no ha querido tocar el tema, El Comercio conoció que se concretó la llegada del delantero Alex Valera, quien en la presente temporada defendió a Deportivo Llacuabamba (en 21 partidos anotó 9 goles). Solo faltaría la firma, la cual se dará al término del certamen. Así están las cosas en Ate a 48 horas de la primeras final.

