Como si no fuera suficiente con los casi 30 grados de temperatura en Campo Mar, Ángel Comizzo coge un lanzallamas y enciende el verano con sus declaraciones contra los rivales clásicos. El ‘Indio’, frente a las cámaras de Golperú, no esconde una sonrisa irónica al mezclar una respuesta por el descenso de los íntimos y por la talla de grandeza de los celestes. “Seamos honestos. Yo no pienso, soy muy claro con mis apreciaciones. (Sporting Cristal) no está a la altura de Universitario y Alianza Lima. Es como decir que Vélez o San Lorenzo van a estar a la altura de River o Boca”, tiró. No es novedad estas palabras. Es una frase más a la colección de frases polémicas desde que trabaja en Perú.

Si el momento fuera otro en tienda crema, las declaraciones formarían parte del folclore del torneo nacional, sin embargo, solo le están quitando el foco al verdadero interés que debe prestar el hincha crema en este inicio de año: las contrataciones. De cómo procede al momento de fichar la actual gestión de Universitario, además de los antecedentes de Comizzo en el 2014, hay pruebas suficientes para generar una gran desconfianza. La ‘U’ tiene que armar un plantel que compita en la Copa Libertadores y busque campeonar en la Liga 1, pero hasta la fecha ha confirmado apenas tres contrataciones: Valera, Murrugarra y Novick.

¡LOS MÁS IMPORTANTES! Ángel Comizzo y la declaración más picante de la entrevista exclusiva en #GOLPERUNOTICIAS 📺: "@ClubSCristal no está a la altura de @Universitario y @ClubALoficial". #AlientaDesdeCasa pic.twitter.com/v2Tp0d770l — GOLPERU (@GOLPERUoficial) January 19, 2021

Justo a la misma hora en la que el uruguayo bajaba del avión en el Callao, en las redes sociales se filtró una foto de Anthony Osorio firmando su nuevo vínculo con Universitario de Deportes. El club aún no ha hecho oficial la contratación del delantero, pero la imagen es actual y confirma lo que más temprano había declarado Ángel Comizzo en RPP: “Están llegando algunos jóvenes que habían sido desechados la temporada anterior”, dijo sobre el mismo Osorio y Thiago Cantoro.

Sus palabras, sin embargo, no son tan exactas. Osorio terminó su contrato con Universitario a fines del 2019, mientras que Cantoro se fue a préstamo a Atlético Grau. “Son jugadores jóvenes, que pertenecen al club, que son parte esta institución y los queremos repotenciar. Ninguno pasa los 21 años”, apuntó. Aquí tampoco hay precisión. Si bien Cantoro acaba de cumplir 20 años, Osorio tendrá 23 años en abril.

En lo que hay que hacer énfasis, eso sí, es lo que comentó sobre los fichajes. “Aparte del centrodelantero extranjero, estamos en negociaciones con dos jugadores nacionales, uno de ellos es un jugador muy importante para el medio local”, sostuvo.

Sin contar el arribo de Hernán Novick, de 32 años, la dirigencia y el comando técnico aún manejan nombres. Otro dato: se descartó el fichaje de Francisco Fydriszewski. A Newell’s Old Boys, dueño de su pase, lo convenció una mejor oferta del fútbol ecuatoriano. La única carta extranjera que quedaría sobre la mesa es la del paraguayo Jorge Ortega.

Entonces, sabiendo que la mayoría de jugadores nacionales ya cerró contrato con otros clubes de Liga 1, y que la ‘U’ no está condiciones económicas de arreglar traspasos en el fútbol local, es urgente confiar en que los cremas comenzarán a concentrar desde mañana (jueves 21) -y por un lapso de 20 días- con alguna novedad de último momento. Sino la ‘U’ competirá lo que tiene en este momento. No hay más.

Al último que llamaron ‘Mago’ en Ate, hoy la hinchada le lanza chiflidos en redes sociales por su paso en el club. No hablamos de Sergio Markarián, para los noventeros, sino de Donald Millán, quien el año pasado llegó con el cartel de campeón y conductor en Binacional y se fue soplando bajito y con la desaprobación de los hinchas. Con esta mochila, Hernán Novick posó con la camiseta crema a su arribo al Perú. Solo queda en él demostrar si trae magia o brujería en los chimpunes.

“El más grande del Perú, así que muy feliz de estar acá y lo que queda es demostrar en la cancha. En Peñarol estuve con ‘Tito’ Urruti, será lindo volver a compartir con él”, dijo en TV Perú a las afueras del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

El volante uruguayo de 32 años ya cumple en CampoMar la cuarentena requerida (15 días) por el Gobierno para todo aquella persona que llega al país. En dos semanas será oficialmente presentado. Hasta hoy, lo único que se ha podido conocer sobre él son lo poco que hay en YouTube sobre sus jugadas y goles, y una análisis que hizo la web “ovaciondigital.com” tras su vuelta a Peñarol en noviembre pasado.

“Volante ofensivo y de buena pegada, Novick se puede desempeñar en cualquier zona de la mitad de la cancha. Bien podría ubicarse por detrás del “9” o volcarse a una de las bandas, aunque su mejor versión se pude ver por el centro, abriendo juego. Otro punto importante es lo que pueda llegar a aportar en la pelota quieta”, apuntó el medio uruguayo.

El análisis es reciente porque Hernán Novick, sin registro en selecciones charrúas, cambió a Sol de América (21 partidos, 5 goles) por el cuadro carbonero, donde solo completó 13 minutos en la goleada 4-1 sobre Danubio a finales de diciembre.

Su vínculo más cercano con el Perú se halla en haber compartido vestuario con Paolo Hurtado (Peñarol, 2014) y por haberle anotado un doblete a Sporting Cristal en la Copa Libertadores 2016 (triunfo de Peñarol por 4-3). En ese mismo partido, anotaron Alberto Rodríguez (2) e Irven Ávila, y Luis Aguiar, por parte del equipo mirasol.

Novick es un jugador maduro y con pasado en Paraguay (Guaraní, Cerro Porteño y Sol de América). Comizzo lo definió con estas palabras. “Es un jugador que tiene mucha experiencia, es muy talentoso. Esperemos que venga a aportar lo mejor de sí. (Es un jugador) con mucha experiencia internacional, con muchos partidos en Libertadores, en Copa Sudamericana”, remarcó.

En la ‘U’, donde la balanza de mercado uruguayo se equilibra entre fichajes como Carlos Grosmüller o Jonathan Dos Santos, Novick viene a aportar el peso necesario a un plantel al que no le sobran nombres internacionales y, en cambio, le es necesario sumar los hombres suficientes para ponerle cara a la larga temporada 2021.

