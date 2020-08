En el aniversario 96 de Universitario de Deportes, uno de los equipos más grandes y populares del país, El Comercio charló con seis futbolistas extranjeros que vistieron la camiseta crema en los últimos años. Con la nueva modalidad, ya sea por llamadas de WhatsApp o mensajes directos de Instagram, todos dieron síntomas de nostalgia al recordar esos momentos en Campo Mar y el Monumental. De alegría, por haber logrado el objetivo o solo por el hecho de haberlo intentado y dejar todo para bien de la institución. Y también de deseo, por querer volver algún día no tan lejano, así sea de visita. Porque se enamoraron de un club que, según concuerdan todos los consultados, fue más de lo que ellos esperaban.

Emmanuel Cerda, México

“Jugar en la ‘U’ fue una experiencia muy bonita. En ese 2009, yo jugué la primera mitad del año en Tigres de México, y recibí la llamada del ‘profe’ Juan Reynoso. Me dijo que me quería en el equipo, me habló de lo que era el club, un equipo muy grande allá, y que el objetivo era campeonar. Entonces me puse a ver noticias del equipo, fotos del estadio, de la ciudad, de los hinchas, y cuando llegué a Lima todo sobrepasó mis expectativas. Mi compatriota ‘Fito’ Espinoza me ayudó a adaptarme y mis compañeros se portaron muy bien conmigo. Pudimos campeonar ante el rival de siempre, fue muy satisfactorio. Y ganamos en el estadio de Alianza, que tuvo un sabor muy especial. Ese año se le criticó mucho al ‘profe’ por su estilo de juego, porque era muy táctico, con mucha posesión. Pero defendíamos muy bien y arriba éramos muy efectivos, por eso ganábamos por dos o tres goles la mayoría de partidos”.

“Yo me quería quedar. Estaba muy a gusto en la ‘U', pero no dependía de mí y me fui a fin de año. Me identifiqué mucho con el club, y los seguí a la distancia en la Copa Libertadores, que era un torneo que tenía muchas ganas de jugar. Aquí en México también me encontré con algunos hinchas cremas que me reconocieron, y se siente bonito, que la gente te recuerde lo poco o mucho que hiciste por el club. Me gustaría volver, visitar la cancha y encontrarme con algunos amigos que hice en Perú. Ojalá se pueda dar más adelante. Jugar en la ‘U’ fue una de las experiencias más bonitas de mi carrera”.

Emmanuel Cerda llegó a préstamo de Tigres de México.

Cristian Álvarez, Chile

“Yo estaba jugando en Israel, y recibí una llamada de ‘Chemo’ del Solar. Me contó de la ‘U', que había un proyecto bueno, interesante, y que quería reforzar el equipo conmigo para salir campeones ese 2011. Sabía que se trataba de un equipo grande en Perú, pero me quedé corto. Yo soy un poco avergonzado cuando me reciben los hinchas, y fueron tantos al aeropuerto y eso me motivó mucho más. Estuve solo seis meses y me hubiese gustado quedarme más tiempo, pero tuve problemas familiares y además los directivos fallaron y no cumplieron lo que habían prometido. Yo estaba contento en Lima, mi señora también. Me gustó mucho la ‘U', sinceramente, y me hubiese encantado seguir y salir campeón”.

Cristian Álvarez fue presentado junto a Johan Fano, Pablo Vitti, entre otros, en el verano del 2011.

“El partido que más recuerdo es ante Sport Boys, que perdíamos hasta los 90′. Empatamos y en la última jugada, le pego con la canilla y marco el 2-1. No jugamos bien aquel día, pero pusimos mucha garra. Un partido tan épico que hasta ahora los hinchas me lo recuerdan. Mi característica siempre fue ser un jugador de equipo, con garra, luchar mucho, pelearla. No era técnicamente superdotado, pero dejaba todo en la cancha. Y creo que eso terminó de gustarle a los hinchas, por eso tuvimos una buena relación. Aprovecho para dar las gracias, me acuerdo mucho del club, de la institución. Siempre dije que si me dedicaba a ser técnico, me gustaría volver, pero no ha sido el caso al menos hasta el momento”.

Sebastián ‘Chapu’ Fernández, Uruguay

“Estando en San Luis de México, me comunicaron que no iba a jugar por el cupo de extranjeros, así que hablé con mi representante y me dijo que había la opción de ir a la ‘U'. Así que nos fuimos a Lima, junto a Diego Guastavino, y tuvimos un impresionante recibimiento. No esperábamos que llegaran tantos hinchas al aeropuerto. La ‘U’ fue más de lo que yo esperaba. Sigo al club desde que me fui, por las redes sociales, y ojalá algún día pueda volver al Perú, al menos de visita, y visitar el Monumental y a tantos amigos que hice ahí. Lo primero que se me viene a la mente de ese 2013 fue la final en Huancayo. Hicimos un desgaste importante, dos de los tres partidos lo jugamos en altura. Yo salí casi al final, y lo que se vivió de afuera fue una locura. Habían lágrimas en el banco, y los penales fueron muy emocionantes”.

Sebastián Fernández marcó tanto en la final de ida como de vuelta del Descentralizado 2013. (Foto: El Comercio)

“Creo que mi mejor partido fue en esa final, el partido que jugamos en Lima. Le ganamos 3-0 a Garcilaso, el ‘profe’ Comizzo me dio la confianza para arrancar y pude marcar el segundo gol. Desde afuera sigo haciendo fuerzas para que le vaya bien al club. Conozco a ‘Tito’ Urruti, hablamos de vez en cuando. Es más, a comienzos de este año me contó que le llegó la oferta de la ‘U', y le dije que iba a llegar al equipo más grande del Perú, que la hinchada alienta en todas partes. Y cuando llegó y fue presentado, me dijo que me había quedado corto con todo lo que le conté. Estaba muy contento. Este año, yo estoy jugando en San Lorenzo de Paraguay y cuando la ‘U’ vino a jugar la Copa con Cerro Porteño, fui a visitar a los muchachos al hotel. Saludé a Urruti y también a José Carvallo, e intercambiamos camisetas con ambos. Ojalá que este año podamos campeonar. Y lo digo así porque me siento un hincha más. Voy a hacer fuerzas desde donde me toque estar siempre”.

Germán Alemanno, Argentina

“Fue un lujo haber jugado en la ‘U'. Recuerdo que mi mujer estaba embarazada, me llegó la oferta y acepté. Y contra lo que muchos pensaron en ese momento, ha sido de los equipos donde menos cobré. Para que se hagan una idea, fue el mismo sueldo que recibí la primera vez que vine al Perú, en 2009 con San Martín. Quería transcender, ese era mi objetivo. Jugué mucho de ‘9′, que no era mi posición, erré goles fáciles y eso me condicionó mucho. En confianza, en todo. Me quedo con dos partidos, uno que le ganamos a River en Uruguay, en pretemporada, y el que le ganamos a Anzoátegui en el Nacional, por Copa Sudamericana. Jugábamos muy bien, con el ‘profe’ Chale peleamos el campeonato”.

“Me han dicho muchas cosas, pero al final marqué 12 goles en la ‘U'. El tema es que antes se le exigía mucho más al futbolista extranjero en los equipos grandes, ahora creo que la valla es menos alta. Pero estoy seguro que si metía todas las que erré, pude haber sido el mejor ‘9′ de la historia del club. Y en esas jugadas no hay explicación, son milésimas de segundo. Salvando las distancias, a Gonzalo Higuaín lo vuelven loco con los goles errados, pero es uno de los grandes goleadores del fútbol mundial. Igual en la calle, hasta ahora, los hinchas de la ‘U’ me saludan y hay muy buena onda. Perú me hizo una persona reconocida, y la ‘U’ me dio mucho más que eso. Tengo un cariño por todos los equipos donde jugué, pero me considero un hincha crema y siempre quiero que gane”.

Brayner García, Colombia

“Cuando uno nombra a la ‘U', un equipo tan grande, tiene que mencionar a su gente, su hinchada, desde el señor que maneja el bus hasta el último celador. Fue una época maravillosa en mi carrera. Tuve la fortuna de quedar varias veces campeón en Colombia, donde tuve mi mejor versión, pero no hay punto de comparación con lo que viví en Universitario. Hasta ahora sigo las redes sociales del club, miro las fotos de los entrenamientos en Campomar. Como se dice, recordar es volver a vivir. Y me entra la nostalgia. Aunque lamento no haber mostrado mi mejor versión con esa camiseta, soy consciente de eso. Hasta ahora me lamento, pero atravesaba problemas personales. Mi esposa tuvo un embarazo riesgoso y debió viajar a Colombia, y por esa época a mi madre le detectaron cáncer. No pudo recuperarse y me dejó hace dos años. No tuve cabeza. Ganamos el Apertura 2016, pero me hubiese gustado celebrar muchos títulos más”.

“Si me tengo que quedar con un partido, es ese que le ganamos 2-1 a Cristal en el Nacional, con gol mío de cabeza. Recuerdo que Alianza empató en Matute y le quitamos el cupo a la Sudamericana. Hice muchos amigos en el club. ‘Guti’ es uno de ellos, un gran amigo de verdad. Incluso recibió a mi madre en su casa cuando estuvo en Lima. Hice una bonita amistad también con Hernán Rengifo y Germán Alemanno. Sería un sueño volver, incluso ahora que estoy acabando mi curso de director técnico. Cambiarle de pronto el concepto a toda la gente crema que no vio mi mejor versión. Siempre estaré agradecido porque la ‘U’ cambió mi vida”.





Henry Giménez, Uruguay

“Cuando me dijeron que había la opción de ir a la ‘U', me sedujo por tratarse de un equipo grande. Y fue más de lo que yo imaginaba, porque encontré un equipo muy popular, con muchos hinchas. Yo venía de Nacional de Uruguay y sabía lo que era jugar en un equipo de esa magnitud. Recuerdo que vi en las noticias que el equipo no estaba bien en la tabla, pero igual decidí ir y a dedicarme a hacer lo mío, que era jugar. El partido que me marcó fue el de Copa Sudamericana, que le ganamos 3-1 a Anzoátegui. A estadio lleno, ganamos tranquilo, jugando bien y tuve la oportunidad de hacer un gol”.

“Aprovecho esta oportunidad para pedirle disculpas a las personas afectadas porque en mi paso por la ‘U', también me equivoqué. Hubo conflictos internos y por eso no pude seguir. Fallé, rescindimos contrato y me dolió, porque estaba jugando bien, el equipo iba en ascenso. Me arrepiento, y le pido de paso disculpas a los hinchas, porque algunos me pedían que me quedara. A lo largo de mi carrera me tocó jugar en equipo grandes y chicos, y lo que te brinda la ‘U’ es impresionante. Es un equipo muy grande, muy popular. Donde todo lo que pasa o gira en torno al club, tiene una doble repercusión. Cuando yo estuve, comenzaban a aparecer ‘Orejas’, Ruidíaz, Polo. Y luego los vi en la selección, y no me sorprendió. Porque yo entrenaba con ellos y veía un nivel muy bueno, y sabía que cuando comiencen a afianzarse iban a dar el salto. Y así fue”.

