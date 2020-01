Lo quiere en su equipo. El técnico de Universitario de Deportes, Gregorio Pérez, confirmó que Diego Chávez será contratado por el club merengue y luego será oficializado. Además, el estratega fue muy claro con respecto a las condiciones que tiene el fútbol. Ojo, se trata de la última oportunidad que le da la institución a ‘Chaveta’.

Un refuerzo más para Universitario de Deportes. El entrenador del elenco merengue, Gregorio Pérez, confirmó este viernes en conferencia de prensa que Diego Chávez será contratado y, posteriormente, será oficializado. El uruguayo fue muy contundente con las condiciones que tiene el futbolista para ayudar al equipo.

“Diego está entrenando, tiene una nueva oportunidad. No me interesa lo que hizo en el pasado, tiene condiciones, será contratado por el club, yo he pedido que le hagan un contrato. Tiene que pasar revisión médica, ya se hizo. Lo veo muy bien”, dijo Pérez.

Con Diego Chávez, Universitario de Deportes cerrará el tema de los fichajes. El lateral regresará a tienda crema para pelear un puesto y, así, recobrar el protagonismo perdido en los últimos años.

Por otro lado, dio una actualización sobre el estado de Rafael Guarderas e Iván Santillán.“Entiendo que vamos a tener un mejor rendimiento con la información que tendremos. Nosotros estamos recuperando futbolistas, como Guarderas. Santillán no terminó los entrenamientos y es propio de la exigencia", contó.

Pensando en Carabobo

- “En el fútbol nada es fácil. A nosotros ya no nos sorprende nada, no solo en el plano local e internacional. Hay que tomarlo con mucha precaución el hecho de que saldremos al campo ya clasificados. Será un partido difícil”.

- “Pienso que los 90 minutos fuimos un equipo ofensivo. Hemos entrenado con dos delanteros. Y si es una alternativa hacerlo, lo haremos. Es apresurado dar la formación del equipo".