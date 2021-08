Conforme a los criterios de Saber más

Don Gregorio Pérez (Maldonado, 1948), al igual que los últimos técnicos, arribó a Ate a tomar un Universitario maltrecho, en crisis. Con la experiencia de su lado (18 clubes, un paso por la selección de su país y cinco países en casi 40 años de carrera) el uruguayo llegó a sanar. Con el don de educar sin necesidad de obligar, de liderar sin imponer; siempre con el respeto como base. Por eso este texto inició con ese vocablo que solo se pone delante de nombres selectos, como el suyo. Se fue sin desearlo, por culpa de una pandemia. Y no volvió por decisiones que escapan de sus manos.

Hoy, en días que la ‘U’ rema a contracorriente para salir de sus inmensos problemas, don Gregorio aún sueña con volver a terminar el trabajo que empezó. Desde su querida Uruguay, con una oferta para volver a dirigir luego de su paso por Defensor Sporting, nos reafirma que le “gustaría regresar” al club y su emoción viaja miles de kilómetros sin perder la intensidad. Está al otro lado de la línea, pero pareciera que estuviera en Campo Mar, silbato en cuello, a punto de dar una clase llamada entrenamiento.

—Usted dijo en una entrevista que le gustaría volver a la ‘U’ aunque no lo han llamado, pero también está manejando una oferta para dirigir, ¿si lo llaman de acá, qué haría?

Yo no tengo nada concreto, estoy analizando la oferta. En el transcurso de este tiempo también tuve ofrecimientos pero producto de que no tenía las vacunas contra el COVID-19 no tuve la posibilidad de salir por cuidarme lógicamente. Si se da la oportunidad, a mí me interesaría volver al fútbol peruano porque lo conozco. Con relación a la ‘U’: si la banca no tiene técnico y se dan las condiciones, obvio que me gustaría regresar, pero nadie del club me ha llamado. Yo no sé si esa posibilidad que tengo ahora y debo resolver a fines de esta semana se pueda dar o no, nunca se sabe eso.

Perú se prepara para la fecha triple de Eliminatorias rumbo a Qatar 2022. Entre las novedades más resaltantes se encuentra la vuelta de Raúl Ruidíaz, quien no anota con la bicolor desde el 2018.

—¿Cuáles son las condiciones que deberían darse para hacer realidad su regreso?

Que haya una dirigencia. Por ahora no hay nada, tengo entendido. Y que no estén los que estaban hasta ahora, a los que sacaron. Quisiera dejar bien en claro este tema. A mí me interesa volver a trabajar en el fútbol peruano. Y si hay otra administración que llegue a Universitario que requiera mis servicios, con mucho gusto aceptaría. Pero, eso sí, evaluando la situación obviamente.

—Su partida del Perú fue por culpa de la pandemia, ¿pero por qué no volvió cuando el torneo se reanudó? ¿Qué pasó en el medio?

Mi salida fue por la pandemia y los obstáculos que me puso Gremco para que yo no regresara. Ellos tenían ya contratado a Ángel Comizzo. Y aquí, perdóname que insista, quiero aclarar algo: ellos dijeron que el tema fue por la pandemia, pero no solo fue eso. Gremco me puso trabas para no volver y llevó al técnico que hasta hace poco estuvo. Esa es la verdad.

—La ‘U’ actualmente no tiene administración, aunque hay un rumor de que una empresa ligada de Gremco está postulando, ¿si ellos continúan sería imposible que usted vuelva?

Sí, lógicamente. Porque seguramente van a llevar a otro técnico y porque yo no voy a ir. Si Gremco continúa a mi no me vuelven a llamar y si me llamaran no vuelvo.

Eso es lo que representaba Gregorio Pérez en Universitario: unión. (Foto: Agencias)

—¿Cómo se resolvió el contrato que tenía usted en el 2020?

Se rescindió.

—¿Le gustaría ser el técnico de la ‘U’ en el Centenario?

Bueno, eso uno nunca sabe. Dios dirá. A mi me gustaría regresar al fútbol peruano y, de darse las circunstancias, a Universitario. Otra cosa no te puedo decir, ya con eso creo que es mucho.

—¿Qué fue lo más difícil de dirigir en el fútbol peruano?

La verdad es que yo me sentí muy bien, disfruté del trabajo que hice. Encontré un gran respaldo del club, de la gente, tuve una gran relación con el periodista y eso lo valoro. Nunca tuve alguna dificultad y hoy realmente si me toca regresar, lo haré con un conocimiento de lo que es el fútbol peruano, su idiosincrasia, la gente. Eso obviamente ayuda.

—Pasando a otro tema, ¿cree que esta fecha triple de Eliminatorias en septiembre definirán gran parte de la clasificación?

Yo no diría gran parte, pero sí serán muy importantes los tres partidos. Creo que después de esta triple jornada quedará más clara la tabla y tendremos un panorama para reafirmar una posibilidad. Después en octubre también habrá otros tres partidos. Vas a ser muy ajustadas estas Eliminatorias.

Gregorio Pérez junto a Pablo Bengoechea (extécnico de Alianza) en el último clásico antes de la pandemia. (Foto: GEC)

—¿El mal momento por el que pasa Uruguay afectará al grupo o será un aliciente para afrontar estos partidos?

Yo me quedo con tu palabra: aliciente. Eso será. Es cierto que Uruguay en los últimos tres partidos por Eliminatorias no sacó resultados favorables (NdR: perdió con Brasil y empató con Paraguay y Venezuela), pero en la Copa América hubo contratiempos de pandemia, jugadores lesionados y algunos que no estaban en buenas condiciones como el caso de Luis Suárez y Cavani, que llegaban con un desgaste fuerte . Ahora todos los futbolistas que ha citado el ‘Maestro’ Tabárez hicieron la pretemporada y comenzaron a jugar en sus respectivas ligas. También creo que por la experiencia que posee la mayoría del plantel son conscientes que estos tres partidos son fundamentales para reafirmar ese cuarto puesto en el que está hoy o avanzar un poco más. Serán partidos decisivos también para Perú, que viene de hacer una buena Copa América y se ha fortalecido con el regreso de Paolo Guerrero.

—Se ha cuestionado últimamente el trabajo de Óscar Wahington Tabárez, de quien fue asistente en el Mundial 1990, ¿qué opina?

Al ‘Maestro’ lo veo bien. Es lógico que hoy en día las redes sociales tratan de influir y no reconocen un trabajo que lleva casi 15 años seguidos. Él tiene muy claras las cosas. Es cierto que acá se pronunció un mínimo de la afición uruguaya que pensaba en un cambio, pero no es la mayoría. La mayor parte piensa que este proyecto tiene que seguir, que se cuenta con un buen plantel y que están capacitados para revertir esta situación. Hay muchas expectativas y muchísima fe en el trabajo de Tabárez.

—En la Copa América, Uruguay metió 4 goles en 5 partidos. ¿El problema es la eficacia o la elaboración de juego?

Es cierto que Uruguay no fue el equipo goleador del torneo, pero bueno, está relacionado a los argumentos que te di hace un momento. Hoy esos futbolistas están mejor, en plena competencia y van a llegar en mejores condiciones.

🇺🇾#Eliminatorias 🇶🇦#Qatar2022



2⃣6⃣ futbolistas del exterior reservados para los próximos partidos ante Perú, Bolivia y Ecuador.



🇵🇪🇺🇾 2/9 - 22 h (Uy)

🏟️ Nacional de Lima



🇺🇾🇧🇴 5/9 - 19 h

🏟️ Campeón del Siglo



🇺🇾🇪🇨 9/9 - 19:30 h

🏟️ Campeón del Siglo



🔗 https://t.co/ygq3hfE2Qm pic.twitter.com/JAolCaoTfZ — Selección Uruguaya (@Uruguay) August 13, 2021

—¿A la selección uruguaya le está afectando la transición del cambio de generación?

Sí, también. Pero en ese cambio que hay de generación, una etapa normal en cualquier selección o club, todos esos jugadores que estuvieron alterando ahora están jugando en las principales ligas. Y eso es importante porque van adquiriendo experiencia, van creciendo futbolísticamente. Por eso la afición está conforme con la lista que se citó para estos tres partidos. Hay mucha convicción en darle vuelta a este momento irregular que vive el equipo.

—¿Luis Suárez y Edinson Cavani tienen a quien darle la posta una vez que dejen la selección?

En un futuro sí. Está el chico de Peñarol, Agustín Álvarez, por ejemplo. También está Juan Ignacio Ramírez, un goleador de Liverpool que ahora parece que se va para el fútbol de Europa. Está Matías Arezo de River Plate. Son jóvenes con mucho futuro. Uruguay encontrará después del Mundial de Qatar a sustitutos, eso es lo que pensamos. Acá cada seis meses se da la particularidad que aparecen chicos que son un buen proyecto a futuro y son transferidos a temprana edad. El jugador uruguayo es apetecible para las ligas de afuera. No me preguntes por qué pero la realidad dicta que siendo un país pequeño exportan muchos futbolistas.

—¿Cuál es la diferencia por la que Uruguay exporta jugadores al fútbol de élite y Perú no?

Pasa que Uruguay históricamente, desde hace décadas, exporta jugadores al fútbol de alto nivel. Inclusive ahora que aún no cierra el libro de pases en Europa se está hablando de muchos jóvenes que juegan en nuestra lista y pueden ser transferidos. Eso pasa todos los años acá. Perú no ha tenido la misma posibilidad, más allá de que casi todo su plantel está jugando fuera del país.

—¿Qué le faltaría a Perú para empezar a ser más visible a los equipos o ligas de élite?

En los últimos años, Perú ha tenido grandes actuaciones en la Copa América. En 2019, por ejemplo, llegó hasta la final. Y también clasificó al Mundial. Eso es un síntoma de crecimiento y por ahí va el camino.

—¿Cómo analiza a la selección peruana que quedó entre los cuatro mejores de América hace un mes?

Es una selección que ya lleva muchos años de trabajo con el mismo cuerpo técnico, hay un conocimiento mutuo. Es un equipo con experiencia. Va a ser un duro rival. No solo con Uruguay ahora que se jugará el primer partido, sino para el resto.

—¿Qué tanto afectará a Perú no tener a Gianluca Lapadula por suspensión en el primer partido y a Paolo Guerrero recuperándose de una lesión fuerte?

Paolo Guerrero ya empezó a jugar y marcó un gol. Es un jugador muy importante por lo que representa y es una inyección anímica para el grupo. Además, para los rivales es una carta que genera respeto. Sinceramente eh, no para quedar bien: yo le tengo mucho respeto a la selección peruana. La veo bien de cara al futuro cercano.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Lionel Messi aún no debuta con el PSG, pero ya hay especulaciones acerca de cuál será el siguiente paso del argentino: la MLS, donde el Inter Miami ya empezó su gestión por el ‘30′ del equipo francés.