Horacio Calcaterra fue uno de los nombres protagonistas en el mercado de pases del fútbol peruano. El mediocampista dejó Sporting Cristal luego de varias temporadas y regresó a Universitario de Deportes.

‘Calca’ reveló que cuando llegó a la ‘U’ quería seguir usando el dorsal número ‘7′, pero no habría tenido un “problema” con Alexander Succar, quien actualmente es dueño de esa numeración.

“Primero hablé con Succar a ver si me daba la ‘7′. Me dio vueltas y dije: ‘Ya está, vamos a cerrar ese capítulo, vamos a arrancar con otro número’. Cuando fui a preguntar qué números estaban disponibles solo había el ‘3′, ‘4′, ‘10′ y ‘18′ creo. Entonces digo dame la ‘10′, no había problema, no la había agarrado nadie. Luego Succar ahora quería la ‘10′ y darme la ‘7′. Le dije que no tenía chance y quedó la ‘10′”, reveló Horacio Calcaterra en una reciente entrevista con ‘A Presión”.

De esta manera, Calcaterra lleva la ‘10′ en Universitario y Succar se mantiene con la ‘7′ que usó desde que llegó a la ‘U’ en el 2020.

Contrato de Horacio Calcaterra en Universitario

El volante nacional firmó contrato con los cremas por las próximas tres temporadas.