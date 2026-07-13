Universitario de Deportes ya puso la mira en el inicio del Torneo Clausura. Luego de vencer por 2-0 a Millonarios de Colombia en un amistoso internacional de preparación, el plantel retomó los entrenamientos con el objetivo de llegar en las mejores condiciones al encuentro frente a ADT, programado para este sábado 18 de julio en Tarma.

El comando técnico liderado por Héctor Cúper inició las prácticas para ajustar los últimos detalles tácticos y futbolísticos antes del inicio del Clausura. La prioridad será fortalecer diferentes aspectos del funcionamiento colectivo.

El club crema también confirmó el cronograma de trabajo que cumplirá durante la semana previa al estreno oficial en la segunda parte de la temporada.

Universitario confirma su cronograma antes del debut ante ADT en Tarma. Foto: Universitario

El cronograma de Universitario antes del debut ante ADT

De acuerdo con el plan de actividades publicado por el club, esta será la agenda del primer equipo:

Lunes 13 de julio

Campo Mar U

9:30 a. m.: Entrenamiento.

Martes 14 de julio

Estadio Monumental U Marathon

9:00 a. m.: Entrenamiento.

Miércoles 15 de julio

Campo Mar U

9:30 a. m.: Entrenamiento.

Jueves 16 de julio

Campo Mar U

9:30 a. m.: Entrenamiento.

Viernes 17 de julio

Estadio Monumental U Marathon

9:30 a. m.: Entrenamiento.

3:00 p. m.: Vuelo con destino a Jauja.

Sábado 18 de julio

Estadio Unión Tarma.

1:15 p. m.: ADT vs. Universitario, correspondiente a la fecha 1 del Torneo Clausura.

Tras el encuentro, el plantel emprenderá el retorno a Lima.

Como parte de la planificación para el encuentro, la delegación merengue se hospedará en el hotel Los Portales, donde permanecerá concentrada antes del compromiso frente al club tarmeño.

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