Universitario ya piensa en ADT: el plan de actividades previo al debut en el Clausura. Foto: Universitario
Universitario ya piensa en ADT: el plan de actividades previo al debut en el Clausura. Foto: Universitario
Por Redacción EC

Universitario de Deportes ya puso la mira en el inicio del Torneo Clausura. Luego de vencer por 2-0 a Millonarios de Colombia en un amistoso internacional de preparación, el plantel retomó los entrenamientos con el objetivo de llegar en las mejores condiciones al encuentro frente a ADT, programado para este sábado 18 de julio en Tarma.

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