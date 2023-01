En agosto de 2021, Jean asumió como administrador de la ‘U’ luego de pasar un proceso de selección que realizó la Sunat. Tomó las riendas de la instrucción en un momento complicado. En 2020, los merengues habían perdido la final de la Liga 1 con Cristal y llevaban casi ocho años sin títulos nacionales. El objetivo, más allá de poner las cuentas en azul, no era otra más que campeonar.

Sin embargo, en ese camino, el exfutbolista cometió algunos desaciertos que han ido minando su gestión y quitándole valor a lo bueno que se ha hecho, como dar el primer paso para tener el Centro de Alto Rendimiento, además del aspecto económico que se ha ido mejorando.

Los desaciertos de Jean Ferrari

“Al Fateh nos debe el 60% del pase de Alex Valera”, afirmó Ferrari al conocerse que el delantero peruano -así como Christian Cueva- quedaron libres debido a las deudas que tiene el club árabe con ellos. El dirigente crema añadió más leña al fuego informando que la institución del Medio Oriente también les debe dinero y por ende irán al TAS.

“Nosotros ya estamos en el TAS por el incumplimiento de los términos acordados con Al Fateh. Enviamos una documentación al club y no tuvimos respuesta, entonces acudimos a instancias internacionales”, añadió.

Pese a que el club árabe sacó un comunicado este martes indicando que los futbolistas mienten y no se les debe nada, en la ‘U’ se han visto afectados con la transacción. De acuerdo a Ferrari, Al Fateh debe el 60% de su pase. Es decir, de los 1.3 millones de euros por los que se cerró su fichaje, los árabes adeudan cerca de 780 mil euros.

Sin embargo, cuando Valera decidió dejar la institución merengue para vivir su primera experiencia en el exterior, desde la dirigencia crema señalaron que el primer pago que iba a hacer Al Fateh era del 50%, luego iban a pagar lo restante en dos meses (septiembre y octubre). Parece que no se cumplió desde un inicio y en tienda crema no hicieron mucho por valer sus derechos.

Otro momento para olvidar fue cuando Ferrari tuvo que asumir también el cargo de gerente deportivo, medida para ahorrar gastos durante el 2021. Si bien el exvolante tenía experiencia como gerente deportivo en Ate, en 2019 hasta mediados de 2020 estuvo en ese puesto, nada se compara al hecho de tener que velar al mismo tiempo por los intereses deportivos y administrativos.

La ‘U’ no tenía gerente deportivo y Ferrari asumió el cargo, pero en un momento decidió buscar a otra persona, dado que no le daba el tiempo para los dos puestos. “El área deportiva me depara una cantidad de tiempo que hoy, para mí, es difícil de cumplir. Necesitamos a alguien que se dedique plenamente a ello”, señaló en su momento.

En esos días en los que el equipo iba mal futbolísticamente, Jean no dudó en echarle la culpa indirectamente al comando técnico, aclarando que pese a ser el gerente deportivo no tuvo nada que ver con el armado del plantel que formó Gregorio Pérez y su comando técnico.

Ya cuando Manuel Barreto asumió las funciones deportivas, la ‘U’ había tenido cinco entrenadores y ninguno pudo darle una luz de esperanza: Gregorio Pérez, Álvaro Gutiérrez, el propio Barreto, Juan Pajuelo y Jorge Araujo. Hoy el proyecto futbolístico está en manos de Carlos Compagnucci.

Otro aspecto negativo han sido los fichajes de esta temporada, pues muchos de ellos no han tenido el rendimiento esperado; tal es así que ya varios han sido cedidos o liberados. Ángel Cayetano fue anunciado como refuerzo para la temporada 2022, pero en julio se fue del equipo tras no haber convencido a la institución; lo mismo que Roberto Villamarín, quien rescindió contrato con la ‘U’ y se fue a Mannucci.

El caso de Claudio Yacob fue el peor. El mediocampista fue pedido por Compagnucci, pero apenas jugó 217 minutos en 8 partidos. Nunca logró convencer a la hinchada crema y se fue sin pena ni gloria rescindiendo su contrato.

Otro momento para olvidar fue cuando se refirió al presupuesto de Alianza Lima, el ‘compadre’, cuando le preguntaron por fichajes. “Nosotros no tenemos la billetera de Alianza”, se excusó luego de un año más sin títulos y en la misma temporada en la que los blanquiazules fueron bicampeones.