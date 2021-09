Universitario de Deportes concretó el regreso de Gregorio Pérez para la Liga 1 y con ello, los hinchas se ilusionan sobre la posible vuelta del goleador de la temporada pasada Jonathan Dos Santos. Jean Ferrari, el nuevo administrador crema, habló sobre las chances de esta contratación.

El directivo merengue señaló que el regreso de Dos Santos “es una posibilidad, no algo concreto”. Ferrari manifestó que para tener de nuevo al charrúa en las filas de Universitario de Deportes primero se debe hablar con el club dueño de su carta pase, Cerro Largo. “Seguramente tendremos una comunicación con el presidente de Cerro Largo por Dos Santos, para que pueda volver”, dijo para ‘Las Voces del Fútbol’.

Días atrás Luis Urruti reveló el deseo de Dos Santos de volver a vestir la camiseta de Universitario de Deportes. El uruguayo es recordado por los hinchas de Ate, pues en la temporada pasada fue el goleador con 14 goles: 12 marcados en el Torneo Apertura y dos en la Copa Libertadores. Su racha goleadora se vio frenada por un desgarro que lo mantuvo alejado del verde durante meses.

Piensa a futuro

Jean Ferrari también explicó que por el momento, Gregorio Pérez y su comando técnico están enfocados en lo que resta de la Liga 1 y el tema de Jonathan Dos Santos es una posibilidad, pero será evaluada con detenimiento.

“Gregorio fue puntual y me dijo que se iba a enfocar en las ocho fechas -incluyendo la que disputó- que quedan. Por el momento no vamos a hablar de refuerzos o de quién se queda, porque no corresponde. Es una posibilidad lo de Dos Santos, pero aun no se ha evaluado, porque va a depender de lo que determine el profesor Pérez”, aseguró.

Conforme a los criterios de Saber más