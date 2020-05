Si bien aún recién tiene unos meses en el Perú, Jonathan Dos Santos no le dice que no a la idea de nacionalizarse peruano y alcanzar una posible convocatoria en un futuro con la Selección Peruana. El delantero soñó con defender la camiseta de la Selección de Uruguay, pero nuestro país ha comenzado a enamorarlo.

“Oficialmente, todavía no me han dicho nada. Sé que lo dice la prensa y que la gente también quiere que me nacionalice. Es algo que me sorprendió bastante porque llevo muy poco tiempo en Universitario, pero es un club muy grande, el más grande de Perú y tiene muchos hinchas. Creo que le caí muy bien a la gente, y no sólo a los hinchas de la 'U'. Y por eso piden que juegue en la selección", indicó a Ovación de Uruguay.

“En este momento lo haría sí. Obvio que lo que más me gustaría sería jugar para mi selección, pero tengo claro que es muy difícil con la cantidad de buenos delanteros que tenemos. Soy consciente también que llegar a la selección lleva un proceso. Que el ‘Maestro’ Tabárez maneja un proceso y es respetable", añadió.

Jugar por la Selección Peruana es una opción que ya analiza en la cuarentena que vive en Uruguay. "Por eso pienso que si me quieren nacionalizar para que juegue en la Selección Peruana, lo haría. Si no puede ser en la selección de mi país, que sea en la de Perú”, explicó.

Su primer amor en el Perú es Universitario de Deportes y no duda que seguirá creciendo con los cremas. “Voy a crecer mucho en la 'U', la presión es muy grande, porque es un club que tiene nueve millones de hinchas. Es una presión muy grande, pero muy linda al mismo tiempo. Jugar en un grande con tanta gente respaldando es una gran motivación", apuntó.

“Gracias a Dios la camiseta no me quedó grande, he intentado retribuir en la cancha el gran respaldo que me ha dado la gente de Universitario de Deportes”, dijo el celeste con corazón crema.

MÁS EN DT

NO DEJES DE VER...

El emotivo homenaje a Héctor Chumpitaz

El emotivo video para Héctor Chumpitaz. (SafapPerú)