Universitario de Deportes tiene la primera opción de conseguir el título del Torneo Clausura de la Liga 1 Betsson si logra vencer a Cusco FC y Sport Huancayo, como visitante y local, respectivamente, y así asegurar el boleto a la gran final ante Alianza Lima por la definición del título nacional 2023. | Más noticias de la Liga 1 Betsson

Su entrenador, Jorge Fossati, toma las cosas con calma y asegura sentirse tranquilo pues considera que sus dirigidos darán el máximo en cada partido para lograr ese objetivo.

“El que toque será difícil, pero debemos pensar en llegar a la final y debemos ganar estos dos partidos que faltan”, indicó Fossati en diálogo con Ovación.

“Tomo las cosas con tranquilidad por un lado, de alguna manera, el fútbol me dio la posibilidad de estar en equipos grandes muchas veces, en distintos países tanto como jugador como entrenador. No hay presión más grande que la que yo me meto a mí mismo, a veces hasta me río. Agradezco el cariño y el respeto, en un equipo grande existe la obligación para dar todo lo que este a tu alcance para ganar. Yo nunca le prometí resultados a nadie, sí prometí que daríamos el máximo y no tengo duda que los jugadores lo están dando”, añadió el estratega uruguayo.

Universitario visitará este sábado 21 a Cusco FC, a las 8 p.m., en el estadio Garcilaso de la Vega de Cusco. La ‘U’ lidera el Clausura con 35 puntos y depende de sí mismo para conseguir el título del segundo torneo del año.

Los cremas sólo deben vencer a Cusco FC y a Sport Huancayo (al que enfrentará en Lima en la última fecha) para consagrarse como ganadores del Clausura.