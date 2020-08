Existen miles de formas para expresar los sentimientos más sinceros hacia lo más querido en la vida. Por ejemplo, José Luis Carranza, Mauro Cantoro, Diego Guastavino, Osvaldo Piazza, el doctor Jorge Alva y un grupo de hinchas eligieron contar sus historias de amor con Universitario de Deportes en la segunda entrega del libro “Crema, mi gran amigo”.

Juan Carlos Chávez, editor y compilador del proyecto literario que tiene como protagonista a la ‘U', se encargó de coleccionar anécdotas de los personajes que conocen a profundidad la interna del club. También los testimonios de los fanáticos que, desde la tribuna o alguna parte del mundo, siguen religiosamente cada paso de su amado equipo.

La primera parte del texto se posicionó entre los más vendidos en la edición 2019 de la Feria Internacional del Libro (FIL) realizada en Lima. Ahora, a pesar del complicado panorama marcado por el coronavirus, Chávez confía en repetir el éxito con la secuela de “Crema, mi gran amigo”, entrega de la que contó varios detalles.

¿Cuál es tu valoración de la recepción del público hacia el primer libro?

Superó las expectativas que tuvimos, no lo esperábamos mucho porque en el Perú colocar un libro de esas características es difícil, pero logramos ubicar a la ‘U’ en ese ámbito cultural. El día de la presentación, la FIL parecía un estadio porque había gente con su camiseta crema, llevándose varios ejemplares.

Con el éxito de la primera entrega, ¿qué expectativa hay sobre la segunda parte?

Estuvimos trabajando desde el año pasado con Alonso López, persona con la que creé este proyecto. La idea era sumar nuevas historias de futbolistas, entrenador o periodistas. Además, mantener el nivel en cuanto a calidad y cantidad de historias.

¿Qué ofrece Crema, mi gran amigo 2 a los lectores?

En este libro, a diferencia del anterior, ordenamos los textos de una mejor forma, ahora está estructurado por temas. Hay, por decirlo de una manera, capítulos relacionados con la situación actual de la ‘U', en otro están los jugadores y en ese grupo incluimos al doctor Jorge Alva y al profesor Osvaldo Piazza. También hay una sección para las integrantes del equipo femenino y otra de hinchas.

¿Quiénes son los personajes que participan?

Para esta edición tenemos dos sorpresas: Edson Domínguez y Giuliano Portilla. Los dos estuvieron vinculados a la ‘U', pero suelen tener poca exposición porque no se les encuentra tan fácilmente, no utilizan redes sociales, son de perfil bajo. Luego, Luis ‘Cuto’ Guadalupe, Jorge ‘Coco’ Araujo, Mauro Cantoro, José ‘Puma’ Carranza, quienes participaron en el tricampeonato. También Diego Guastavino, Juan José Oré o Patrick Zubczuk. Nadie del plantel actual participa en el proyecto, evaluamos la posibilidad de sumar a José Carvallo, pero el acercamiento no se concretó. En la parte de conocidos logramos conseguir la historia de Eusebio ‘Chato’ Grados antes de que lamentablemente falleciera. También está Toño Centella, el actor Sebastián Monteghirfo, que interpretó a Misterio en una obra teatral.

¿Cuál fue la historia más impactante contada por alguno de los exjugadores?

Todos los jugadores mencionan al ‘Puma’ Carranza como un líder dentro y fuera de la cancha. Nosotros tenemos una imagen de lo que vemos por fuera, pero internamente destacan ese liderazgo. Propiamente de él, su historia fue difícil, pero el fútbol y la ‘U’ le salvaron la vida, por eso está muy agradecido. Sin duda, este tipo de historias son las que te mueven.

José 'Puma' Carranza, ídolo de la Universitario, es uno de los protagonistas del libro Crema, mi gran amigo 2. (Foto: Archivo El Comercio)

¿La historia más conmovedora de un hincha?

Cómo vive un hincha el amor de la ‘U’ desde el extranjero: lidiar con la conexión de Internet, cambio de horario, la melancolía que siente. Entonces, destaco como moraleja que valoras a tu equipo cuando no lo tienes cerca, es algo que no me gustaría experimentar.

¿Y de los que hablaron de la situación actual de la institución?

Hay una historia que deja la lección de nunca bajar los brazos, no dar nada por perdido. Otro artículo es más punzante, pero no mencionamos a un administrador o empresa en específico porque podría parecer que estamos parcializados.

¿Hay algún personaje que no participa en la segunda parte, pero podría estar más adelante?

Mario Vargas Llosa todavía es una apuesta pendiente. Hicimos unas gestiones a través de unos contactos, pero no fue fácil. Llegar a él es complicado. De jugadores, queremos de todas maneras a Juan Carlos Zubczuk, Juan Pajuelo, Gregorio ‘Goyo’ Bernales, José ‘Chino’ Pereda, Paolo Maldonado. En cuanto a entrenadores también es complicado, pero mi deseo es contar con Juan Reynoso. Hicimos un contacto, pero no pudo participar y se disculpó de forma cortés.

¿El proyecto de publicar un libro anual hasta el centenario de Universitario sigue en pie o ha sido modificado debido al éxito obtenido?

Sacar un libro de historias, como me dijeron, es interminable. Pero somos conscientes de que armar un proyecto de esta envergadura no es fácil, pues dependemos de la aceptación del público, eso es clave. La idea es mantener el proyecto y en el año del centenario se puede plantear sacar uno con 100 historias, recopilando las mejores de las anteriores y añadiendo nuevos testimonios.

¿Cuál ha sido el mejor logro del libro?

Que mucha gente, poco acostumbrada a la lectura, coja un libro y lo termine. Hubo personas que me dijeron: ‘nunca leí un libro completo, pero este sí’. Logramos que un sector pose su mirada en este trabajo.

Más detalles de “Crema, mi gran amigo 2″

Libro: Crema, mi gran amigo 2

Editorial: Estruendomudo

Fecha de venta: 7 de agosto

Precio: 35 soles

Fecha de presentación: 9 de agosto

La portada del libro "Crema, mi gran amigo 2". (Foto: Estruendomudo)





