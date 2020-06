Universitario de Deportes dejó de contar con Gregorio Pérez el pasado viernes. La directiva y el entrenador uruguayo no llegaron a un acuerdo luego que este sea considerado como persona de riesgo en el contexto del coronavirus. El equipo está a puertas de volver a los entrenamientos, por ello, Juan Pajuelo fue designado como técnico interino.

El exjugador crema conversó con Radio Ovación y reveló que se encuentra tranquilo pero que la situación es incierta debido a que aún no se conoce hasta cuándo estará a cargo del equipo.

"Tomo esto tranquilo, como siempre es un reto personal, agradezco a Dios por la oportunidad que tengo una vez más de estar a cargo del equipo de manera interina, somos del club y estamos siempre para servirle", explicó Pajuelo.

“Hemos estado en otra área este año pero ante las circunstancias se nos da la posibilidad de estar otra vez como el año pasado de manera interina. A mí siempre me gusta vivir el momento y el momento nos dice que estamos de manera interina y planificamos todo con esa visión, sabiendo que los actores principales son los jugadores. Intentaremos que se sientan cómodos, tranquilos, no sé si será mucho o poco el tiempo que estaremos ahí pero la idea es ponernos de acuerdo bien para no sobrecargar a los chicos en el tema físico, ya hemos visto en otras ligas que han habido muchas lesiones”.

Gregorio Pérez estuvo a cargo de Universitario de Deportes desde enero de este año y disputó diez partidos oficiales con el club. Pajuelo se refirió al uruguayo.

"No tuve la oportunidad de poder conversar con el 'profe', me hubiera encantado y seguro hubiera sido enriquecedor, una pena por mí pero no se dio. Se nota que es un gran profesional y una excelente persona".

"Se usaron muchos sistemas de juego en el corto tiempo que el 'profe' estuvo, esquemáticamente el equipo se ha ido moviendo así que sería bueno hablar con los jugadores, mientras ellos estén bien todo va a caminar de manera armoniosa", agregó.

Los clubes podrán regresar a los entrenamientos a partir del próximo lunes 22 de junio y esperar al reinicio del campeonato que se dará el 31 de julio.

“Tuve una conversación con José Carvallo, no es un tema fácil para el grupo, quería saber que habían estado haciendo este tiempo en la parte física”, finalizó.

