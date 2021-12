Conforme a los criterios de Saber más

Universitario de Deportes ya conoce a sus posibles rivales para la fase 2 de la Copa Libertadores 2022. Sin embargo, causó mucha sorpresa que, en las programaciones de los partidos, el equipo crema no vaya jugar en el Monumental como lo solía hacer.

La Conmebol dio a conocer fecha, hora y escenario de los partidos de Universitario en la Copa Libertadores. El equipo crema tendrá que medirse ante el ganador de la llave entre Montevideo City vs. Barcelona.

Universitario empezará la llave de la Fase 2 de la Copa Libertadores de visita. Los cremas jugarán el 23 de febrero fuera de Lima y cierra su llave el miércoles 2 de marzo a las 7:30 p.m. Aquí viene lo llamativo, la U fue programada para jugar este encuentro en el Estadio Nacional y no en el Monumental.

Las plazas se pueden cambiar. La Conmebol les da un cierto plazo a los equipos para buscar otro escenario. Sin embargo, en Universitario están decididos a jugar todos los partidos de la Copa Libertadores en el Estadio Nacional.

Para Universitario es más accesible jugar en el Estadio Nacional por una gran razón. La Conmebol retiene dinero a los equipos que no cumplan con las exigencias que debe tener sus estadios. En este caso, el Monumental tiene un problema de iluminación que debe solucionar.

En cambio, el Estadio Nacional cumple con todos los requisitos. Es por eso que Universitario ha decidido jugar su partido de Copa Libertadores en la casa de la selección peruana. De avanzar de ronda, también lo seguirá haciendo en el coloso del José Díaz.

Universitario de Deportes publica imágenes del Estadio Monumental de Ate | Foto: Universitario / Facebook

“El problema radica en la retención de montos que hace Conmebol por no cumplir con requisitos de nivel de iluminación. Todavía no podemos liberar un monto retenido por Conmebol hasta que solucionemos ese tema. No queremos que nos sigan reteniendo, la inversión es de 1 millón de dólares, aproximadamente”, publicó Jean Ferrari en sus redes sociales.

Para solucionar este tema, Universitario tendría que invertir un dinero que no está en su alcance y que está destinado a otros proyectos. Por esta razón, es casi imposible que los cremas utilicen el Monumental para la Copa Libertadores.

¡A dejar en alto nuestro colores! 🏆



El ganador de la llave entre @MvdCityTorque de Uruguay y @BarcelonaSC de Ecuador será nuestro rival en la Fase 2 de la @Libertadores. El partido de ida se jugará entre el 22 y 24 de febrero y la vuelta será entre el 1 y 3 de marzo.#YdaleU pic.twitter.com/lTnfhVeKYI — Universitario (@Universitario) December 20, 2021

“Conmebol solicita una cantidad de puntos, el Monumental no los tiene, cuando se jugó la final de la Copa Libertadores, fue la misma Conmebol quien alquiló el complemento de iluminación faltante. Lo que hizo Conmebol es retener montos que ellos mismos envían hasta dar solución a ese tema. ¿Se puede jugar en el Monumental? Sí se puede, el problema es que nos van a seguir reteniendo montos que son fuertes”, agregó Ferrari a El Comercio.

Este problema no viene desde ahora. Ninguna administración no pudo dar solución a este tema sobre la iluminación. Ahora Universitario está viendo el costo y beneficio, por eso decidió no jugar en el Monumental. Cabe resaltar que los partidos de la Liga 1 y la Noche Crema sí se jugarán en el coloso de Ate .

La programación de Universitario en la Copa Libertadores. (Foto: Conmebol)

