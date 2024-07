¿Qué tan cierta es la posibilidad del retorno de Raúl Ruidíaz a su casa? ¿Es factible hacerlo ahora? ¿Qué piensan en Seattle Sounders, club donde el peruano es el goleador histórico? Alonso Contreras (@alonso_inca), periodista peruano que radica en Estados Unidos y cubre de cerca a los futbolistas nacionales en la Major League Soccer, aclara todo en esta conversación con DT El Comercio.

—¿Qué tan cerca o lejos está Raúl Ruidíaz de Universitario?

En sentimiento está cerca, pero la realidad es que en estos momentos no hay nada formal. La información que se maneja es que Universitario le ofreció un contrato por dos años y medio, pero siempre y cuando el Seattle Sounders lo libere. Es decir, todo depende del club dueño de la carta pase de Ruidíaz hasta fin de este año. Raúl sí está tomando en serio la propuesta, pero por ahora el Sounders no tiene intención de prestarlo, mucho menos dejarlo ir.

—¿Cuánto tendría que pagar Universitario en caso de que quiera liberar a Ruidíaz ahora mismo?

Aquí hay un tema económico que pone una traba muy grande. Para el Sounders rescindir el contrato significaría perder 1.2 millones de dólares. Es lo que se le tendría que pagar al jugador por el salario de los meses que le faltan. Y la U debería pagar eso en caso de que quiera liberarlo. Lo primero no está en los planes del Seattle, por eso no creo que Ruidíaz llegue para el Clausura.

1 ¿Por qué Raúl Ruidíaz no jugará el próximo partido de Seattle Sounders? Este sábado, Seattle Sounders visitará a Austin FC por la Major League Soccer. Sin embargo, Raúl Ruidíaz no estará presente en dicho encuentro. El peruano sufre una molestia muscular por lo que no viajó junto al plantel.

—¿Hay una opción de que Ruidíaz llegue a un acuerdo con Seattle Sounders renunciando a ese pago para llegar a la ‘U’?

Claro, es una opción. Pero a la misma vez, él tendría que negociar con Universitario en el tema salarial, que no va a ser nada barato. Entonces la ‘U’ tiene que ser económicamente fuerte para llegar a esos términos y no creo que tengan la solvencia económica para hacerlo.

—¿Cuánto es el salario actual de Raúl Ruidíaz?

Debe estar ganando 3.25 millones de dólares anuales.

—¿Y cuánto ofrece la ‘U’?

Entiendo que Raúl Ruidíaz le ha pedido a la ‘U’ un millón de dólares anuales. No sé si el club llegará a esa cantidad. Pero, claro, todo se puede negociar.

—¿Existe una negociación entre la ‘U’ y Ruidíaz?

Formalmente no. En la Major League Soccer se maneja de diferente manera el tema de traspasos. Seguramente Ruidíaz tiene ofertas de otros clubes, pero no pueden ser anunciadas todavía porque está bajo contrato. Hasta que el Seattle Sounders no haga público que pone en ventana de transferencia a Ruidíaz, no pueden haber otras negociaciones. Pero quizá a su representante sí le estén preguntando sobre él.

Raúl Ruidíaz El récord del goleador crema Raúl Ruidíaz es el futbolista con más goles (70) con Universitario en la primera división del fútbol peruano en el siglo XXI. Está por delante de Piero Alva (58), Alex Valera (44), Alberto Quintero (32) y Johan Fano (29).

—Jean Ferrari ha viajado a Estados Unidos. ¿Podría cambiar en algo la negociación su presencia allá?

No cambia en nada su viaje. Lo que creo es que irá a la final de la Copa América, no sé si irá a Seattle. Incluso he conversado con gente de la ‘U’ y también saben si irá. Pero si llega a ir, será más una visita a Raúl, para saber cómo está. No creo que converse con la directiva sobre alguna negociación porque en estos momentos no se puede.

—¿Por qué no se puede?

Porque el club aún ni siquiera ha decidido si buscará renovar o no a Raúl Ruidíaz. Lo que sí es que Seattle, y muchos clubes de la MLS, suelen esperar hasta el final del contrato mientras aburren al jugador para recién conversar sobre una posible renovación. Lo mismo le ocurrió a Pedro Gallese. Y le está pasando a Ruidíaz. Creo que llegará diciembre y el club le dirá que no jugó mucho, que la edad e intentará bajar su salario de tres millones a medio millón. No me sorprendería que ocurra porque Sounders ha demostrado que no sabe cuidar a sus estrellas. Le pasó a Román Torres, Ozzie Alonso y Nicolás Lodeiro que hoy está en Orlando.