Universitario de Deportes anunció oficialmente el inicio de la venta del pack “Con la U Siempre”, una promoción especial dirigida a toda la hinchada crema para los próximos encuentros que disputará en el estadio Monumental.

El club crema busca contar con un masivo respaldo de sus hinchas en los compromisos frente a Deportes Tolima y Sport Huancayo, dos partidos importantes en la presente temporada.

Universitario vs Nacional: los resultados que acercan a la ‘U’ a octavos o la dejan fuera. Foto: Universitario

¿Qué incluye el pack “Con la U Siempre”?

El pack lanzado por Universitario incluye las entradas para los partidos ante Deportes Tolima y Sport Huancayo, encuentros que se jugarán en condición de local en el estadio Monumental.

Los duelos programados son:

Universitario vs. Deportes Tolima – martes 26 de mayo a las 7:30 p.m.

Universitario vs. Sport Huancayo – sábado 30 de mayo a las 8:00 p.m.

La institución crema informó que ya se encuentra disponible el Pack ‘Con la U siempre’ para la hinchada crema en general.

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Ya se encuentra disponible el Pack 'Con la U siempre' para la hinchada crema en general.



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La expectativa entre los hinchas cremas crece conforme se acercan los partidos ante Deportes Tolima y Sport Huancayo. Universitario espera repetir los llenos registrados anteriormente en el estadio Monumental, donde la hinchada ha sido fundamental para impulsar al equipo.