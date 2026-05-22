La expectativa entre los hinchas cremas crece conforme se acercan los partidos ante Deportes Tolima y Sport Huancayo. Universitario espera repetir los llenos registrados anteriormente en el estadio Monumental, donde la hinchada ha sido fundamental para impulsar al equipo.
El video aborda la polémica de José 'Tunche' Rivera tras patear la camiseta de Universitario al final de un partido. El club confirmó una sanción y lo dejará fuera del primer equipo mientras continúan las investigaciones. También se mencionan sus disculpas y el fuerte impacto de su acción entre los hinchas.