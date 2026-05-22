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Universitario y una noche clave en Libertadores: así queda según gane, empate o pierda. Foto: Universitario
Universitario y una noche clave en Libertadores: así queda según gane, empate o pierda. Foto: Universitario
Por Redacción EC

Universitario de Deportes anunció oficialmente el inicio de la venta del pack “Con la U Siempre”, una promoción especial dirigida a toda la hinchada crema para los próximos encuentros que disputará en el estadio Monumental.

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