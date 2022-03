Conforme a los criterios de Saber más

Desde un primer momento lo sospechaba, lo intuía. No hacía falta ninguna resonancia magnética ni algún otro estudio en esos laboratorios a los que los futbolistas les temen. Ni siquiera fue producto de un golpe. La rodilla izquierda de Luis Urruti hizo un mal movimiento en el aire y, según los informes extraoficiales, se le rompieron los ligamentos cruzados en la caída de Universitario ante Municipal el último viernes.

El desgarrador llanto de ‘Tito’ en el banco de suplentes del estadio de Villa El Salvador luego de ser sustituido por Joao Villamarín, y el consuelo del técnico Álvaro Gutiérrez, grafican un poco lo cruel que es la lesión. Paolo Guerrero lo sufrió en agosto del 2020 en un partido con el Inter y desde entonces no volvió a ser el mismo. Hoy aún continúa recuperándose de las secuelas.

“Se agarra la rodilla y sabemos que la rodilla para el futbolista es tema de preocupación para todos. Si se llega a confirmar un diagnóstico de los peores, sería un palo muy fuerte para el jugador y para la ‘U’ porque es un jugador muy importante. Se harán los estudios pertinentes para ver la magnitud de la lesión”, había avisado el técnico Álvaro Gutiérrez al término del encuentro.

El club hasta el momento no se ha pronunciado de manera oficial, pero el extremo uruguayo se perdería entre seis y ocho meses. Es decir, el conjunto crema, que podría fichar a Andy Polo y Rodrigo Vilca antes del cierres del mercado de pases, se quedará si su jugador más influyente -participó en 4 de los 11 goles que lleva el equipo en la Liga 1-, por casi toda la temporada.

Es la cuarta lesión de Urruti desde que llegó a Ate a inicios del 2020 por pedido expreso de su compatriota Gregorio Pérez. Antes había sufrido en los meniscos, un esguince de tobillo y un desgarro muscular. Ninguno de la magnitud de ahora. Pero no es la primera vez que el atacante vive un drama por culpa de los problemas físicos. De hecho, sus primeros años en Uruguay estuvieron marcados por ese motivo.

Lesiones, frustraciones y la recomendación de ir a una bruja

Era la mitad del 2016 y Luis Urruti cumplió su sueño de niño: jugar por su querido Peñarol. “Estar acá es algo único”, decía al ser presentado por todo lo grande en Los Aromos junto a Maximiliano Perg. Fue uno de los jales del momento en el fútbol uruguayo por sus buenos rendimientos en Cerro.

Pese al gran futuro que se le veía, ‘Tito’ nunca pudo mostrar su mejor versión. El motivo fue que el técnico que lo pidió, Jorge Da Silva, terminó yéndose y, con él, sus chances de jugar. Fue relegado y hasta terminó jugando partidos con la Tercera del club.

“Llegué a Peñarol pensando que iba a ser todo lindo. Y en parte lo fue porque pude vestir los colores del cuadro del que soy hincha. Pero no me fue bien, aunque no fue por culpa mía. Fue un tema del técnico con el que era entonces mi representante. Estuve cinco meses jugando en Tercera”, contó el atacante a “El País” de Uruguay.

“Los meses que estuve en Tercera fueron un momento horrible para mí; nunca pensé que me iba a pasar eso. Yo de Cerro no fui a Peñarol para jugar en Tercera. Incluso tuve posibilidades de irme al exterior, pero elegí Peñarol”, agregó.

Urruti, contra lo que le pedía el corazón, decidió dejar el cuadro carbonero y buscar nuevos aires en Fénix. Sin embargo, aún no se terminaba los episodios traumáticos. “En el primer partido en el que entré me quebraron un dedo del pie. Estuve como seis partidos afuera, no podía ni calzarme. Cuando volví, jugué un partido y a la semana siguiente, en una práctica, me desgarré el cuádriceps”.

Volvió de la para con las ganas de comerse el mundo de un solo bocado y ser titular nuevamente. Disfrutar del fútbol. Sin embargo, la vida le tenía preparado otro golpe. La maldición de las lesiones se rehusaba a irse y ahí llegó una recomendación insólita: visitar a una bruja.

“Jugué contra Cerro, le hice un gol y faltando 10 minutos me fracturé la tibia. Me perdí todo el resto del campeonato. Y no pude hacer la pretemporada porque estaba fracturado con yeso primero y férula después. Fueron momentos complicados, todos me decían que vaya a una bruja. Son momentos difíciles en los que a uno le pasa por la mente de todo ”, contó sobre las tres lesiones que sufrió en el equipo de ‘Capurro’.

Decisiones técnicas, las lesiones y el tiempo fuera del campo. Luis Urruti confesó que pensó en tirar todo y dejar el fútbol. Ya no disfrutaba, no se concentraba y no podía gritar goles. Sin embargo, con mucho trabajo, aquellos trágicos días quedaron atrás.

Hoy, ‘Tito’ vuelve a estar en la misma situación. La maldición de las lesiones parece haber regresado en su mejor momento. Pero ya demostró ser un guerrero ante la adversidad y no sorprenderá que regrese más fuerte.

