Universitario de Deportes vive un maravilloso momento tanto en la Liga 1 como en la Copa Sudamericana, y en parte se debe al gran nivel de sus jugadores. Uno de ellos, pieza clave para Fossati, Luis Urruti reveló al programa ‘Al Ángulo’ que quiso dejar el fútbol profesional.

A inicios del 2022, Urruti sufrió una rotura de ligamentos en la rodilla que lo mantuvo más de seis meses fuera de las canchas. En esos momentos críticos, previos a la operación y durante la recuperación, la idea de abandonar, tirar la toalla, le rondó por la cabeza.

“En ese momento (tras la lesión del 2022) se me cruzó por la cabeza dejar el fútbol de una. Llegue a casa y le dije a mi señora que no quería jugar más, y ella me dijo que estaba loco”, comentó.

Si bien ese episodio ya está superado, las lesiones parecen no dejar al atacante ‘crema’, pues viene de una recuperación de una la contractura muscular, que lo ausentó de cinco encuentros.

Aunque no fue una dolencia severa, ‘Tito’ se lamenta: “En mis mejores momentos, siempre hay algo que me corta”.