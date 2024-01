La estrella 27 conseguida por Universitario fue un esfuerzo colectivo del que tomaron parte jugadores, cuerpo técnico, dirigentes e hinchas, señala Manuel Barreto, director de fútbol del club. Esta temporada, sin embargo, cree que será más dura que la anterior, entre otras razones por las reacciones que ha generado este renacimiento. “Todos estaban felices con la U dormida, ahora están trabajando para bajársela”, indicó.

Uno de los logros más importantes del 2023 fue que el hincha crema volviera a sentirse identificado con su equipo. “Se reconoció en los jugadores, fue a la cancha, empujó. Por eso va a ser importantísimo este año que no nos separen”, dijo. Barreto no tiene “la menor duda” que los enemigos del club usarán diversas armas para desestabilizar a la institución como se ha visto en las últimas semanas.

Respecto al tema deportivo, dijo que esta temporada se aumentó en un 35% el presupuesto para contrataciones. Haber conseguido cambiar la imagen del club, explicó, permitió que jugadores importantes como Jairo Concha y Christofer Gonzales, volvieran a ver a la U como una institución confiable, donde poder desarrollar su carrera deportiva.

“Por eso la venida de Calcaterra fue tan importante. Él rompió el vidrio. A la U ya no venían jugadores de jerarquía, de selección, la veían como un lugar que no era competitivo, donde no te pagaban, no entrenabas. Recuerdo que Calca, muy preocupado, me preguntaba ¿Me van a pagar?”, rememora.

Las incorporaciones de Concha y Gonzales se empezaron a trabajar entre dos y tres meses atrás. “Con Jairo me junté después de las finales para contarle lo que era la U, nuestro proyecto, interiorizarlo con el equipo; con Cancha empezamos en octubre”.

La posibilidad de que Piero Quispe abandonara el club estuvo siempre en los planes, así como un refuerzo en la zona creativa. Si el hoy jugador de Pumas se quedaba, solo se iba a contratar a un volante ofensivo. En cuanto se concretó su partida, decidieron traer a dos.

Barreto es un convencido que con las contrataciones el plantel ha ganado competitividad en cada línea. No cree que haya un sector sobrepoblado, sino que ahora Universitario tiene más alternativas para afrontar los tres torneos -si es que se organiza la Copa Bicentenario- previstos para el 2024.

Considera que la U está capacitada para ganar el bicampeonato, aunque reconoce que “esto es fútbol” y nada está garantizado. “Vamos partido a partido. En este momento, nuestro partido más importante del año es ante Mannucci, es el que tenemos que ganar”, sostuvo.

