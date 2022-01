Conforme a los criterios de Saber más

El caso que mostró Cindy Novoa en sus redes sociales, donde cuenta que salió de Universitario de Deportes porque había un técnico “pervertido”, ya está en manos del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. El Comercio tuvo acceso de las acciones que se tomó y tomarán en los próximos días.

La futbolista, Cindy Novoa, nunca se había pronunciado sobre su salida de Universitario de Deportes para fichar por Alianza Lima. Luego de los comentarios negativos que recibió por un supuesto regreso a tienda crema y cansada de los ataques en redes decidió hablar.

“En 2019 renuncié a todo porque fui clara diciendo que la ÉTICA PROFESIONAL no era negociable, en ese instante teníamos un entrenador pervertido de menores. Yo desde mi lado busco la igualdad en mi deporte, se imaginan estar en mi posición. Ahí les dejo el dato, investiguen”, publicó Cindy Novoa en sus redes sociales.

Algunos periodistas y también en Deporte Total de El Comercio estamos siguiendo el caso. En redes se ha generado más de un comentario y esto llegó hasta el Ministero de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

El Comercio tuvo acceso un comunicado enviado desde el departamento de prensa del Ministero de la Mujer y Poblaciones Vulnerables donde nos cuentan cuales son las acciones que tomarán.

Cabe resaltar que este comunicado no está siendo público porque no quieren porque no se quiere alarmar ni incomodar a las víctimas con la atención mediática.

“Ante la difusión, a través de redes sociales, de presuntos hechos de abuso sexual cometidos en un club de deportes, el Ministero de la Mujer y Poblaciones Vulnerables informa que:

- El día 30 de diciembre se tomó conocimiento del hecho y desde el Programa Nacional Aurora nos hemos comunicado con la denunciante la cual indica que el hecho ocurrió en el año 2019.

- El MIMP a través de Aurora brindará la atención psicológica, social y legal a las personas afectadas por estos hechos, las mismas que hasta el momento no están identificadas, manteniendo la confidencialidad de la información.

- El MIMP va a solicitar de oficio al Ministerio Público que inicie la investigación para el esclarecimiento del hecho.

- El MINP considera hacer necesario invocar a las personas, testigos o víctimas de estos hechos a comunicarlos a través de la Línea de orientación gratuita , Línea 100″.

