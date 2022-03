Conforme a los criterios de Saber más

¿Existe el penal perfecto? Dentro de las decenas de teorías que hay para responder esa pregunta tan compleja, Stephen Hawking concluyó que el 84% de las ejecuciones a los ángulos superiores de la portería terminan en gol. Nelinho Quina forma parte del otro 16%: sus tres disparos, que acabaron inflando las redes, fueron rasantes. Balón a un lado, arquero al otro. Cien por ciento de efectividad. Pese a que la ‘norma’ expuesta por el físico teórico dice una cosa, el sorprendente goleador de Universitario en la Liga 1, con cuatro tantos -y un autogol por si fuera poco-, tiene sus propias reglas. Así también contradice esa falsa ley futbolera que busca “jubilar” a los mayores de 30 años. El central, con 34, está teniendo un arranque de año increíble.

En cinco partidos, Nelinho ha igualado su mejor marca goleadora en la ‘U’. El año pasado también anotó cuatro veces, pero para eso necesitó 29 encuentros. Además de ser uno de los máximos anotadores del torneo -el argentino Rodrigo Salinas de Atlético Grau y el uruguayo Cristian Techera de Ayacucho FC, ambos atacantes, también tienen cuatro goles-, es el cuarto futbolista con más partidos de Liga 1 en las últimas 15 temporadas (426), por detrás de Salomón Libman (432), Mauricio Montes (433) y Josepmir Ballón (442).

Más allá de los goles que en un central pasa a ser un plus antes que su primera tarea a cumplir en campo, el rendimiento de Quina es sostenido a lo largo de las últimas temporadas. Campeón en 2009, regresó al club diez años después a pedido del chileno Nicolás Córdova y es titular indiscutible. Pasaron siete técnicos y todos coincidieron en algo: es el referente y líder. Por eso su promedio de partidos por temporada es de 29.

“Nelinho es un jugador de 34 años que, si yo tuviera un equipo joven y tuviera que recomendar un jugador mayor como referente y que contagie, sería uno de ellos”, nos dice Daniel Curbelo, expreparador físico de la ‘U’ con don Gregorio Pérez. Lo tuvo poco, pero se quedó con la mejor impresión.

Las preguntas que ahora salen son las siguientes: ¿Cuál es el secreto del central para ser uno de los indiscutibles en esta ‘U’ de Álvaro Gutiérrez que ilusiona al hincha? ¿Estamos ante un nuevo caso como el de Benjamin Button? Nelinho, el ‘Pibe’ para muchos, no tiene una pócima secreta, pero sí hay mucho detrás de su éxito.

Un líder positivo

Nelinho Quina inició su carrera como lateral. Luis ‘Cuto’ Guadalupe, compañero de él en 2011 en aquel Juan Aurich que salió campeón nacional venciendo a Alianza Lima en las finales, nos cuenta que en el vestuario chiclayano le decían ‘Potencia’. “Era muy potente, fuerte. Tenía una gran masa muscular y un ida y vuelta por su banda inconfundible”.

El Quina de hoy, central por izquierda al lado de Federico Alonso, tuvo que adaptarse y saber manejar mejor los tiempos. “La experiencia lo hace manejar las distancias, la velocidad. Eso sí, siempre que esté rodeado de compañeros que pongan lo otro, que es la intensidad, él va a ser muy trascendente. Creo que por la forma y los cuidados que él tiene, puede haber Nelinho para rato”, afirma Curbelo.

“Disfruto cada uno de los días de entrenamientos. La motivación es mi familia y mi próxima hija que va venir. Uno nunca puede dejar de aprender por más edad que tenga, esa es la clave de lo que me está pasando”, comentó el defensor en una conferencia cuando le preguntaron por el buen momento que vive.

Juan Pajuelo, tricampeón con la ‘U’ y exentrenador en el club, dirigió a Nelinho como interino en dos oportunidades y destaca las ganas de seguir aprendiendo del futbolista. “He tenido la oportunidad de tenerlo cerca y ver cómo trabaja, su dedicación y lo importante que es para él preguntar. A veces uno cree que porque ya es un jugador grande aprendió todo, pero no. Él tiene esa humildad de acercarse y preguntar cómo lo ven, en qué puede mejorar”.

El otro aspecto -la familia y el equilibrio emocional- también es una de las claves. “Siempre hablaba de la familia, lo importante que era para él. Y eso hacía que se dé íntegro a los entrenamientos, muy profesional”, resalta el ‘Cuto’.

“En el día a día es una persona muy alegre, a pesar de que no lo parece. Y lo mejor que tiene es que le gusta aconsejar a los chicos. Él les da el ejemplo como profesional, es de los primeros en entrenar e intenta sumarle experiencia a los chicos”, señala Pajuelo.

“Pregona con el ejemplo. Por lo que yo conocí, es un jugador que aporta mucho pero sin trascender. Más que hacerse sentir o figurar en los entrenamientos o partidos, lo que él transmite en la interna, donde nadie lo ve, me consta que tiene una buena influencia con sus compañeros”, agrega Curbelo.

Nelinho Quina no tiene una pócima para destacar en medio del gran presente de Universitario en la Liga 1. Básicamente, de acuerdo a los testimonios de profesionales que han estado cerca de él, es el resultado del trabajo y sacrificio constante. También los frutos de llevar una vida equilibrada, profesional.

¿Por qué patea los penales?

Cuando don Gregorio Pérez asumió por segunda vez como técnico de Universitario en 2020, Alex Valera era el goleador a recuperar. Lo necesitaba la ‘U’ y el propio futbolista. En el debut del técnico ante San Martín, el ‘9′ falló un penal y el DT decidió que no vuelva a ejecutar los disparos desde los doce pasos. “No vas a patear más penales, yo te tengo que proteger”, le dijo. “¿No tiene confianza?”, preguntó el delantero. “Si no te tuviera confianza, no juegas nuevamente de titular. Vas a continuar como titular, pero te tengo que proteger”, le aclaró el estratega, según contó en una entrevista a Gol Perú.

Esa decisión de Pérez, de proteger a su goleador (después de eso anotó nueve goles), tuvo un beneficio colateral: Nelinho Quina pasó a ser el encargado de los penales. Toda la responsabilidad sobre las espaldas de un experimentado como el central. La jugada maestra funcionó hasta hoy. Quina anotó dos tantos de penal el año pasado y ahora lleva tres en su cuenta personal.

Alberto Quintero abraza a Nelinho Quina luego de que este último anotara de penal el tercer gol ante César Vallejo. (Foto: GEC)

“Él demuestra en los entrenamientos y cuando le ha tocado en los partidos en circunstancias de mucha tensión ser efectivo. Se ha ganado un lugar para patear los penales y la confianza de todos”, señala Daniel Curbelo.

“Nunca se había equivocado tanto, ja ja ja”, bromea Pajuelo. “Eso tiene su mérito, ah. No solo es patear el penal, hay que anotar”, agrega.

Más allá de todo, Nelinho hoy es uno de los goleadores del torneo nacional. A su temple y seguridad en el fondo le ha agregado la capacidad para hacerse presente en el marcador. Evita goles y los hace. Con 34 años, es el inédito goleador de la Liga 1 que no tiene más secretos que entrenarse como un juvenil todos los días.

