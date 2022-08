Universitario atraviesa un presente bastante adverso a nivel deportivo. A pesar de sus constantes intentos, el club crema continúa sin enderezar su rumbo como quisiera. Una sola victoria en los últimos cinco partidos del Clausura es el claro reflejo de la desdicha merengue en la actualidad. El título nacional, que ansía tanto ya está bastante lejos de su alcance y clasificar a un torneo internacional, hoy por hoy, es la mayor de sus preocupaciones.

El reciente empate contra el ADT de Tarma (1-1) ha vuelto a sacar de sus casillas a la hinchada crema. Y es que el mayor tiempo del partido, la ‘U’ mostró ser superior a su rival, pero otra vez los errores pasaron factura y, al no poder aumentar su mínima ventaja en el marcador, el equipo de Carlos Compagnucci se tuvo que resignar con la suma de solo un punto en la tabla.

Triste y decepcionante. A inicios de años, el equipo crema se había planteado muchísimos objetivos para sobreponerse a los ya conocidos problemas económicos que le persigue sin cesar. Volver a consagrarse campeón nacional era -y probablemente sigue siendo- una de las grandes metas. Lo otro, seguir clasificando a la Copa Libertadores, pues ello siempre supone un ingreso monetario importante.

Pero la realidad golpea duro. Todo se ha tornado muy complicado. A estas alturas, parece que se hubieran agotado todas las opciones posibles. Ganar el Clausura y tener una chance de pelear por el título nacional luce prácticamente como una utopía. Lograr la cuarta participación consecutiva del club en la Copa Libertadores, también.

Universitario empató con ADT de Tarma. Foto: Jhefryn Sedano / @photo.gec / Jhefryn Sedano

Y es que la irregularidad del equipo está costando bastante caro. Actualmente, la ‘U’ se ubica en el noveno lugar del Clausura y también del Acumulado. Es decir, está fuera de cualquier clasificación internacional, alogo a lo que puede/debe aspirar como mínimo hoy en día.

Pero, ya en estos momentos, ¿se puede hablar de un fracaso deportivo? Bien dicen que “está muerto quien no pelea”. Para ello, exfutbolistas referentes del club y periodistas que siguen muy de cerca el desempeño de los cremas, ensayan distintas explicaciones al respecto.

¿Fracaso deportivo?

1. Piero Alva (Exfutbolista): No creo que sea un fracaso. Para mí es muy complicado hablar de fracasos o derrotas. Yo tengo un pensamiento totalmente distinto. Para mí lo importante es el camino, lo trabajado, el día a día… Después, la realidad es que hay un contexto en Universitario, que se trató de hacer las cosas bien, pero no resultó, porque han habido muchos técnicos este año. Eso golpea un poco y la idea de cada técnico siempre es distinta. En resultados estamos alejados por el tema de puntos, aunque realmente ganas dos juegos seguidos y te pones dentro de los cuatro primeros. Es muy engañosa la tabla. A mí me parece que lo importante es lo que se está tratando de hacer, que cada vez el equipo produce más y juega mejor. Sigue habiendo algunos errores que se pagan caro y no estamos teniendo la posibilidad de anotar como no están anotando en las pocas que tiene el rival. Pero me parece que el camino no está mal, la idea de juego menos. Miro el futuro con bastante entusiasmo. Para nada siento que la ‘U’ ahorita está en un pozo. Creo que cada vez está mucho más afianzado y seguro, creyendo muchísimo más en lo que se está tratando de hacer. Con todos los problemas que pueden haber en el camino, el equipo se está parando de igual a igual en cualquier cancha sin ningún temor.

2. Germán Leguía (Exfutbolista): Yo no creo que se deba hablar de un fracaso. Todo lo que pasa la ‘U’, con las peleas con Gremco, refleja que no hay una estabilidad. Que salga Gremco y seguramente estaremos más tranquilos. Siempre es preocupante por la ‘U’, pero yo le sigo teniendo fe a los chicos. Y nunca se sabe, ganas 3 o 4 partidos y estás otra vez en el batallón. Hasta que no te den los números, yo sigo confiando en Universitario de Deportes.

3. Juan José Oré (Exfutbolista y DT): No es tanto fracaso, pero sí es preocupante, lógico. Todavía podría tener opción y comenzar a ganar todos los partidos, pero por lo que se ve es muy complicado. El equipo no anda bien, nuevamente está lejos de alcanzar el título que tanto se pide. Y como hincha de la ‘U’, nos cuesta ver eso, porque queremos que el equipo siempre esté ahí, que gane y que sobre todo juegue bien. Jugando bien, tienes más posibilidades de ganar, pero no pasa eso.

4. Andrea Closa (Periodista): Más allá de que todavía resta torneo, el hecho de estar en la fecha 8 del Clausura fuera de zona de clasificación a un torneo internacional sí es un fracaso deportivo. El motivo tiene que ver básicamente con que el objetivo de Universitario de Deportes es el título. En paralelo, se planifica la clasificación a una Copa Libertadores, que significa un ingreso económico importante. La Copa Sudamericana no suele ser uno de los objetivos primordiales, sino más bien secundario. Si, a estas alturas, no se encuentra siquiera en zona de clasificación a una Sudamericana, siquiera, estamos hablando de que el plan ha fracasado. Eso sí, aún puede recuperare.

5. Pedro Ortiz (Periodista): Es un fracaso en todo sentido. No se han cumplido las nuevas expectativas que tenía el club y seguramente un gran sector del periodismo. La ‘U’ es un equipo que, además, no tenía las dificultades económicas de otrora. Entonces, se equivocó en elegir, eligió pésimo, armó mal el plantel y ahí están los resultados.

La hinchada crema alienta incondicionalmente pese al mal presente del equipo. Fotos: Jhefryn Sedano / @photo.gec / Jhefryn Sedano

Los factores del presente adverso

1. Piero Alva (Exfutbolista): Lamentablemente en la tabla no va bien por el tema de resultados, así de simple. En los últimos cuatro juegos, más allá del triunfo contra Binacional, los errores se han pagado caro. Esa es la realidad. Porque la ‘U’ ha producido muchísimo más que sus rivales, incluso en el Cusco. Entonces, todo pasa por un tema de resultados y errores que todavía se siguen teniendo. Lamentablemente, nos hemos vuelto un país totalmente resultadista, no importa la forma, solo el fondo. La lectura errada siempre es que si el equipo gana, hizo mejor las cosas que el rival. Obviamente, no es así.

2. Germán Leguía (Exfutbolista): Lo que pasa es que la ‘U’ ha traído varios chicos de afuera, como Guivin o Vilca, y los está metiendo para que vayan agarrando el ritmo del fútbol y todavía no se entienden bien con Succar, que también está entrando de a pocos porque antes jugaba más Valera. Una persona que lo va a ayudar mucho a Succar es Urruti apenas entre, un hombre experimentado de arriba. Con Quintero, que es importante en este equipo, hay algunos problemas también. Eso te quita un poco de jugadores que eran representativos de la ‘U’.

3. Juan José Oré (Exfutbolista y DT): El equipo no ha hecho buenas contrataciones y aparte creo que el profesor no está conociendo bien a los jugadores. A veces cambia mucho los puestos y siempre a los jugadores hay que sacarles lo máximo, lo mejor, de acuerdo a donde rinde más. Y eso le está costando al profe, me parece que hasta ahora no conoce bien a los jugadores. Por eso es importante cuando llega un técnico nuevo, tener a un técnico nacional que haya estado cerca ahí, en el club. Siempre cuando viene un técnico de afuera, deben tener un asistente de ahí de la ‘U’, de menores sobre todo, que conoce más los movimientos de los jugadores.

4. Andrea Closa (Periodista): Creo que el plantel no se armó de la mejor manera a inicios de año. Hay diferencia amplia entre titulares y suplentes. Sin embargo, la salida del primer cuerpo técnico -que fue el que lo armó- también puede haber alterado la planificación. La lesión de Luis Urruti, quien arrancó la temporada como figura, también puede haber afectado. Considero, además, que a mitad de temporada la ‘U’ necesitaba reforzarse en otra zona del campo: ataque, para ser más específica, ante la entonces posible salida de Alex Valera. Por otro lado, defensivamente hay errores muy puntuales, algunos de concepto, que deben trabajarse. Creo que hay jugadores que podrían sumar más, caso Hernán Novick y Jorge Murrugarra, pero aquí entra a tallar el gusto del entrenador.

5. Pedro Ortiz (Periodista): El equipo debió tener armada su dirección deportiva desde inicio de la temporada. Creo que le jugó mal el hecho de que Jean (Ferrari) se administrador y director deportivo a la vez y no tener una persona dedicada al 100% que armara el equipo junto con Gregorio Pérez. Luego, toda la sucesión de elecciones desafortunadas en el banquillo. Se demoraron mucho en tomar decisiones y cuando lo hicieron, lo hicieron mal. Lo otro que está relacionado, por último, es que cuando tuvieron los elementos para poder recomponer el equipo, se armaron mal. Era más que evidente, antes de que se vaya Valera, que la ‘U’ necesitaba otro ‘9′. No lo contrataron y pusieron miles de excusas. Se llenaron de volantes de contención tontamente desde inicio de año y trajeron jugadores sin tener claro para qué los querían, como en el caso de Rodrigo Vilca.

Carlos Compagnucci lamentándose en Tarma. Fotos: Jhefryn Sedano / @photo.gec / Jhefryn Sedano

¿Qué debe hacer ahora la ‘U’?

1. Piero Alva (Exfutbolista): Eso es muy subjetivo. Para mí la ‘U’ está haciendo bien las cosas. Yo estoy seguro que va a pelear hasta el final para clasificar a un torneo internacional. Después... esto es fútbol. Nada te asegura que puedas lograr algo, porque tienes que jugar los partidos. Lo importante es que sigan convencidos y que sigan creyendo como hasta ahora se ve de afuera. Lo que yo veo en el día a día es ese deseo, ganas y actitud de los muchachos de seguir creyendo en lo que se está haciendo y que, de esa forma, van a revertir el mal momento, que es totalmente de resultados, no de performance. Yo no veo al equipo que esté jugando mal, ahí sí habría preocupación. Yo veo que el equipo está trabajando bien, que cree en lo que está haciendo, que cada vez se le ve a los chicos más cómodos dentro del campo.

2. Germán Leguía (Exfutbolista): Hay que seguir luchando. La ‘U’ nunca se va a tumbar, nunca se va a caer. Contra ADT tuvo para ganar el partido en Tarma, que es difícil. La tiene que meter también, no ha tenido buena suerte con el gol. Han fallado muchos goles y le han empatado al final. Eso es el fútbol, la metes una vez y comienzas a ganar los partidos. A veces el fútbol así, hay que tener paciencia nomás y seguir, sabiendo que esa es la mejor camiseta que hay en el Perú.

3. Juan José Oré (Exfutbolista y DT): Como dijo Carvallo molesto el domingo, el equipo tiene que estar más fuerte, tiene que haber más unión y tratar de sacar los partidos adelante. Del partido contra ADT, bueno no se puede ganar por goleado, pero ir ganando 1 a 0 igual era un triunfazo y lamentablemente le empatan en el último minuto. Entonces esas cosas deben cambiar. El equipo tiene que dejar todo hasta los minutos finales en la cancha y hacer unos buenos partidos en lo que nos falta y que comience a sumar. Va a ser difícil, porque todos los equipos están igual, pero la ‘U’ es un equipo grande.

4. Andrea Closa (Periodista): No hay una fórmula exacta y quizá sea muy fácil decirlo desde afuera, pero creo que se debe insistir en trabajar esas fallas puntuales de defensa. Se necesita mayor comunicación y confianza, no solo en defensa sino también en ataque. La ‘U’ necesita jugadores que se atrevan y complementen. Piero Quispe ya está buscando el arco, pero le queda corto. Tiene que trabajar en definición para tener el arco en la mente. Guivin necesita asociarse más con el resto de futbolistas que juegan en el último cuarto de cancha.

5. Pedro Ortiz (Periodista): La ‘U’ está obligada a hacer una campaña perfecta. Es decir, ganar todo lo que queda. Tiene que ser (Ángel) Cappa en el Apertura del 2002, tiene que ser algo de (Sergio) Markarián en el campeonato del 93′, equipos que prácticamente ganaron todo lo que tenía encima. Lo cual es muy difícil, porque justamente hoy la ‘U’, para mí, se ha convertido en un equipo de media tabla. Y como todo equipo de media tabla, puede tener momentos buenos, pero es muy fácil que se desarmen las costuras, como pasó contra ADT. El equipo controla ese partido, falla situaciones de gol y al final le hacen un gol tonto, incluso casi pierde el partido. Eso es lo típico de un equipo que no está bien armado. La ‘U’ está obligado a ser muchísimo más de lo que ha sido hasta ahora, lo cual lo veo muy complejo.