Universitario de Deportes emitió un comunicado oficial dirigido a la opinión pública y a su hinchada para informar sobre cambios importantes en su estructura deportiva. La institución crema detalló que, tras una reunión con la administración, se tomaron decisiones clave respecto a la dirección del área deportiva.

📃 Comunicado a la opinión pública: pic.twitter.com/HyWuShaesN — Universitario (@Universitario) April 28, 2026

En ese sentido, el club anunció que, por mutuo acuerdo, Álvaro Barco dejará de ejercer el cargo de Director Deportivo a partir de la fecha. Universitario agradeció su profesionalismo y el trabajo realizado durante su etapa en la institución, destacando su aporte al desarrollo del equipo.

Asimismo, se comunicó que Antonio García Pye, quien se desempeña como Gerente Deportivo, asumirá las funciones del área de manera interina. Con esta decisión, el club busca asegurar la continuidad de los procesos deportivos que ya se encuentran en marcha.

Finalmente, se informó que el administrador Franco Velazco brindará una conferencia de prensa el jueves 30 de abril para explicar con mayor detalle las decisiones adoptadas en el ámbito deportivo. El comunicado fue emitido en Lima el 28 de abril de 2026.