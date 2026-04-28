Por Redacción EC

Universitario de Deportes emitió un comunicado oficial dirigido a la opinión pública y a su hinchada para informar sobre cambios importantes en su estructura deportiva. La institución crema detalló que, tras una reunión con la administración, se tomaron decisiones clave respecto a la dirección del área deportiva.

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