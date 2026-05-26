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Universitario de Deportes afrontará uno de los partidos más importantes de la temporada cuando reciba esta noche a Deportes Tolima en el estadio Monumental, por la sexta y última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores.
Universitario de Deportes afrontará uno de los partidos más importantes de la temporada cuando reciba esta noche a Deportes Tolima en el estadio Monumental, por la sexta y última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores.
El conjunto crema llega con opciones matemáticas tanto de avanzar a los octavos de final del torneo continental como de asegurar, al menos, un lugar en los playoffs de la Copa Sudamericana. Sin embargo, el panorama todavía depende de distintos resultados combinados dentro del grupo.
Qué necesita Universitario para clasificar a octavos de final
La mejor posibilidad para Universitario de Deportes es clasificar directamente a los octavos de final de la Copa Libertadores.
Según los escenarios previos a la fecha final, la ‘U’ avanzará a la siguiente ronda si logra vencer a Deportes Tolima en el Monumental, sin importar lo que suceda en el otro encuentro del grupo.
Además, también podría clasificar si empata frente al conjunto colombiano y, en paralelo, Nacional iguala ante Coquimbo Unido.
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Otro escenario favorable para los cremas sería empatar contra Tolima y que el cuadro chileno derrote al equipo uruguayo.
Los escenarios que llevarían a Universitario a la Sudamericana
En caso de no lograr el pase a octavos de final, Universitario todavía tiene opciones de continuar compitiendo internacionalmente mediante los playoffs de la Copa Sudamericana.
La ‘U’ accedería a esa instancia si empata frente a Deportes Tolima y Nacional vence a Coquimbo Unido.
También podría mantenerse con vida internacional si pierde ante el conjunto colombiano y, al mismo tiempo, Nacional derrota al cuadro chileno.
Los resultados que eliminarían a Universitario
El escenario más complicado para el cuadro crema sería quedar eliminado de toda competencia internacional en la última fecha.
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Esto ocurriría si la ‘U’ empata frente a Deportes Tolima y Nacional consigue una victoria sobre Coquimbo Unido con una combinación de resultados desfavorable para los cremas.
Asimismo, una derrota merengue sumada a un empate entre uruguayos y chilenos dejaría fuera al cuadro peruano de cualquier torneo Conmebol.
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