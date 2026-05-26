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Universitario de Deportes y la calculadora copera: resultados clave en la última fecha. Foto: Universitario
Universitario de Deportes y la calculadora copera: resultados clave en la última fecha. Foto: Universitario
Por Redacción EC

Universitario de Deportes afrontará uno de los partidos más importantes de la temporada cuando reciba esta noche a Deportes Tolima en el estadio Monumental, por la sexta y última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

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