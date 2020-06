La disputa entre Solución y Desarrollo y la actual administración concursal de Universitario de Deportes parecía no llegar a buen puerto. El grupo dirigido por los Leguía no tenía en sus planes entregar Campo Mar para que el primer equipo realice los entrenamientos respectivos de cara al reinicio de la Liga 1 al asegurar que Carlos Moreno no se encontraba habilitado para el puesto; sin embargo, todo hace indicar que el panorama está cambiando.

En conversación con Radio Ovación, Raúl Leguía explicó la propuesta que existe a la administración de Moreno para ser parte de una comisión mixta con el fin que los jugadores puedan regresar a entrentar en las sedes del club.

“En ningún momento vamos a perjudicar al club. Si el equipo tiene que entrenar, lo tiene que hacer en donde corresponde, en sus campos. (La propuesta) es para que se permita el ingreso de los jugadores a Campo Mar. Y para que, cuando se abran las instalaciones para el regreso de los trabajadores, se haga un inventario detallado”, explicó Leguía.

En el caso que la administración de Moreno de un ‘no’ por respuesta, ellos intentarán ponerse de acuerdo con los futbolistas para que puedan ingresar a los campos en Lurín.

“Vamos a comunicarnos con los jugadores y adaptar las instalaciones para que entrenen con lo que indica el protocolo de la FPF. Lo importante es que ingresen a entrenar”, agregó.

“Al señor Moreno no se le ubica en ninguna de las direcciones que pone. Al no poder ubicarlo, hemos aprovechado la respuesta a Gremco para plantear esta situación y que queda claro que Solución y Desarrollo lo que quiere es lo mejor para la U. Esperemos que nos responda”.

Jean Ferrari, exdirector deportivo de Unviersitario, está en contacto con el primer equipo.

“Jean Ferrari ha conversado con los jugadores y les ha dicho que las instalaciones de Campo Mar, Lolo y Monumental están a disposición para cualquier entrenamiento, tomando en cuenta el protocolo”, finalizó Leguía.

