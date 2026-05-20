En el fútbol peruano existen nombres que jamás pasan al olvido y uno de ellos es el de Teodoro “Lolo” Fernández, máximo ídolo de Universitario de Deportes y una de las figuras más importantes en la historia del deporte nacional.

Este 2026, el legendario delantero crema cumpliría 113 años. Su legado continúa intacto entre los hinchas, quienes lo consideran símbolo de garra, fidelidad y amor eterno por la camiseta crema.

Las mejores postales de 'La Ruta de Lolo', evento conmemorativo por el natalicio de 'Lolo' Fernández, ídolo de Universitario. (Foto: Roy Galdos / Depor)

Teodoro “Lolo” Fernández Meyzán nació en San Vicente de Cañete el 20 de mayo de 1913. Desde muy joven destacó por su talento goleador y con el paso de los años se convirtió en el máximo referente de Universitario.

Conocido popularmente como el “Cañonero”, el exdelantero dejó una huella imborrable gracias a su potente remate, liderazgo y entrega dentro del campo de juego.

A través de sus redes sociales, Universitario recordó a su máxima leyenda con un emotivo mensaje: “Grandeza única y eterna”.

𝗚𝗥𝗔𝗡𝗗𝗘𝗭𝗔 Ⓤ𝗡𝗜𝗖𝗔 𝗬 𝗘𝗧𝗘𝗥𝗡𝗔 9️⃣💛🕊️



Un día como hoy, en 1913, nació Teodoro «Lolo» Fernández Meyzán, ídolo máximo de Universitario de Deportes.



Goleador histórico de nuestro club, seis veces campeón nacional y una de las figuras más grandes del fútbol peruano,… pic.twitter.com/eOvLR5wbED — Universitario (@Universitario) May 20, 2026

El máximo goleador e ídolo histórico de Universitario

“Lolo” Fernández desarrolló toda su carrera profesional en Universitario, consolidándose como el goleador histórico del club y uno de los futbolistas más importantes que tuvo el Perú. Además de sus históricos registros goleadores, conquistó seis títulos nacionales con la camiseta crema y se convirtió en el principal referente de varias generaciones de hinchas.

El club destacó su legado con una emotiva publicación: “Goleador histórico de nuestro club, seis veces campeón nacional y una de las figuras más grandes del fútbol peruano, nos guía día a día por el camino de la grandeza”.

A más de un siglo de su nacimiento, la figura de “Lolo” Fernández permanece vigente en la memoria del fútbol peruano. Su nombre sigue asociado a valores como identidad, lealtad y pasión por Universitario. Para miles de hinchas cremas, el histórico delantero representa la grandeza del club y el ejemplo perfecto de compromiso con una camiseta.

VIDEO RECOMENDADO