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Lolo Fernández es el ídolo máximo de Universitario de Deportes. Foto: Universitario
Lolo Fernández es el ídolo máximo de Universitario de Deportes. Foto: Universitario
Por Redacción EC

En el fútbol peruano existen nombres que jamás pasan al olvido y uno de ellos es el de Teodoro “Lolo” Fernández, máximo ídolo de Universitario de Deportes y una de las figuras más importantes en la historia del deporte nacional.

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