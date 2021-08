El asesor deportivo de Universitario de Deportes, Roberto Martínez, habló luego de la derrota de los cremas en el clásico ante Alianza Lima sobre la salida de Ángel Comizzo, a quien el pasado domingo luego del partido ante Ayacucho FC, que culminó en empate, le comunicaron que no continuaría más al mando de la ‘U’.

“Como el mismo Ángel lo comentó, el domingo habíamos conversado con él. En este momento difícil queremos agradecerle porque en lo personal y profesional, siempre ha dejado todo. No lo conocía de antes y solo me queda decir que lamentamos que las cosas no se hayan dado y se haya tenido que tomar esta decisión y que Ángel ni el comando continúen con nosotros”, indicó Roberto Martínez en GOLPERU.

Se le comunicó la decisión y él prefirió no decir nada a los jugadores hasta acabar este partido y hemos mantenido el tema como nos lo pidió. No hay ningún reproche para Ángel, él mismo dijo que esto es fútbol y verdaderamente es así. Si ponemos en un balance de los años de Ángel, nos ha dado la clasificación a Libertadores y eso hay que agradecerle, también su cariño y entrega al club”, añadió el asesor deportivo de la ‘U’.

Ángel Comizzo deja a Universitario de Deportes a 8 puntos del líder de la Fase 2, Alianza Lima, que comanda la tabla con un total de 17 unidades, mientras que en la tabla acumulada tienen 24 puntos y están a 9 de los blanquiazules, que también lideran en el campeonato anual.

De acuerdo a lo informado por Roberto Martínez, Juan Pajuelo será el hombre que tome el mando de Universitario de Deportes en lo que se busca a un nuevo DT para poder culminar con la temporada 2021.

Conforme a los criterios de Saber más