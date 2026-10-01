Universitario de Deportes marcha segundo en el Torneo Clausura. (Foto: Universitario)
Universitario de Deportes marcha segundo en el Torneo Clausura. (Foto: Universitario)
Por Redacción EC

Universitario de Deportes abrió la venta de entradas para el esperado duelo frente a FBC Melgar por la Liga 1, dirigido exclusivamente a Socios Cremas y Adherentes del club merengue.

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