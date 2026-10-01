Universitario de Deportes abrió la venta de entradas para el esperado duelo frente a FBC Melgar por la Liga 1, dirigido exclusivamente a Socios Cremas y Adherentes del club merengue.

El encuentro está programado para el sábado 10 de octubre, desde las 7:00 p.m., en el Estadio Monumental, escenario que volverá a recibir al conjunto crema esta jornada.

Los precios establecidos para esta jornada son accesibles en diferentes sectores: Norte y Sur Familiar cuestan S/20; Oriente, S/50; Occidente Lateral, S/70; y Occidente Central, S/80, según lo anunciado oficialmente.

También se habilitaron experiencias especiales para los aficionados. Las Butacas Negras tienen un valor de S/350, mientras Experiencia Crema cuesta S/700 y el Palco Monumental, S/150, para el partido programado.

La adquisición de boletos se realiza mediante Teleticket, según informó Universitario. El club invitó a sus seguidores a asegurar sus localidades para acompañar al equipo ante Melgar durante esta jornada