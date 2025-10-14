Universitario: se confirmó fractura de tabique por codazo de Joyce Conde en Liga 3 | VIDEO

El último lunes, Universitario de Deportes venció por 2-0 a Unión Santo Domingo en partido de la Liga 3 y, con esto, clasificó a semifinales. Sin embargo, más allá del resultado positivo para los `cremas‘, uno de sus jugadores, José Sifuentes, resultó con una grave lesión de tabique tras un codazo de Joyce Conde.

El incidente ocurrió alrededor del minuto 82 del partido, cuando ya el cuadro merengue iba ganando por 2-0 y se cobró un tiro de esquina. En una disputa por el balón aéreo, Joyce Conde cometió la falta sobre el futbolista de categoría 2005.

Newsletter exclusivo para suscriptores Jasson Curi Chang te cuenta todas las novedades de Universitario de Deportes, todos los lunes.

Finalmente, se confirmó que el jugador sufrió una fractura de tabique nasal múltiple y fue a raíz de eso que salió gravemente ensangrentado del campo de juego. Por su parte, Conde fue expulsado tras aquella jugada por doble tarjeta amarilla.

Se confirma fractura de tabique nasal multiple para nuestro jugador Jose Sifuentes ( Cat. 2005).



Toda la mejor energia para su pronta recuperacion.



Resaltar el mal accionar del arbitro que no permitió hacer un cambio a pesar que el medico diagnosticó la conmoción del jugador… pic.twitter.com/sY3TDtS8M6 — Bicentenario (@bicentenario_p) October 13, 2025

Pasado de Conde en la `U’

Como se recuerda, Joyce Conde debutó en Universitario bajo el mando de Juan Reynoso y fue parte del equipo campeón del 2009. En aquel momento, el futbolista parecía una figura prometedora en el ámbito local pero no terminó de dar el salto.

En total, Conde jugó de crema entre el 2008 y 2011 para luego pasar por otros clubes como César Vallejo, Real Garcilaso, Unión Huaral, Sport Boys, Sport Rosario, entre otros.

*****************

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.