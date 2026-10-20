Universitario de Deportes dio a conocer su plan de actividades para la semana del martes 20 al sábado 24 de octubre, periodo en el que continuará con su preparación para afrontar la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El equipo crema se medirá ante Juan Pablo II College este sábado, a las 8:30 p. m., en el Estadio Monumental U Marathon.

A través de una publicación gráfica, el club detalló los lugares y horarios de sus entrenamientos durante los días previos al encuentro. La planificación contempla trabajos en Campo Mar U al inicio de la semana y actividades posteriores en el Monumental, escenario del próximo compromiso de los merengues.

¿Cuándo entrena Universitario esta semana?

Según el cronograma difundido por la institución, Universitario realizará sus entrenamientos del martes y miércoles desde las 9:30 a. m. en Campo Mar U.

Para el jueves 22 y el viernes 23 de octubre, el plan contempla actividades en el Monumental U Marathon, aunque la gráfica no especifica los horarios de esas jornadas.

Este es el calendario publicado por el club:

Martes 20 de octubre: entrenamiento a las 9:30 a. m. en Campo Mar U.

Miércoles 21 de octubre: entrenamiento a las 9:30 a. m. en Campo Mar U.

Jueves 22 de octubre: actividad programada en el Monumental U Marathon.

Viernes 23 de octubre: actividad programada en el Monumental U Marathon.

Sábado 24 de octubre: partido ante Juan Pablo II College por la fecha 13 del Torneo Clausura, a las 8:30 p. m.

Universitario vs. Alianza Atlético. (Foto: LFPP)

¿Cuándo juega Universitario contra Juan Pablo II?

Universitario enfrentará a Juan Pablo II College el sábado 24 de octubre, desde las 8:30 p. m., en el Estadio Monumental U Marathon, de acuerdo con la programación consignada en la imagen difundida por la institución.

El encuentro corresponde a la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Los cremas buscarán aprovechar la preparación semanal para llegar en buenas condiciones al compromiso y sumar puntos en la recta decisiva del campeonato.

El equipo merengue tendrá varios días de trabajo para ajustar aspectos físicos y tácticos antes de recibir al conjunto de Juan Pablo II, en un duelo importante para sus aspiraciones en el certamen.

Alex Valera anotó el tercero de Universitario vs. Alianza Atlético de Sullana. (📸 ITEA Sport / Liga1 Te Apuesto)

Universitario ajusta su preparación para la fecha 13 del Clausura

La agenda semanal muestra cómo el comando técnico distribuirá las actividades del plantel antes del partido del sábado. Los primeros entrenamientos se realizarán en Campo Mar U, mientras que las jornadas posteriores figuran programadas en el Monumental.

La institución recordó que el calendario está sujeto a posibles cambios, por lo que las actividades podrían actualizarse a través de sus canales oficiales.

Con Juan Pablo II College como próximo rival, Universitario continuará con su preparación para afrontar una nueva jornada del Torneo Clausura y encarar el tramo decisivo de la temporada 2026.

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