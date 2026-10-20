Universitario define su plan de entrenamientos antes del partido ante Juan Pablo II: fechas y horarios. Foto: Universitario
Universitario define su plan de entrenamientos antes del partido ante Juan Pablo II: fechas y horarios. Foto: Universitario
Por Redacción EC

Universitario de Deportes dio a conocer su plan de actividades para la semana del martes 20 al sábado 24 de octubre, periodo en el que continuará con su preparación para afrontar la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El equipo crema se medirá ante Juan Pablo II College este sábado, a las 8:30 p. m., en el Estadio Monumental U Marathon.

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