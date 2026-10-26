Universitario. Fotos: Jesús Saucedo/@photo.gec
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Por Redacción EC

Universitario de Deportes dio a conocer su plan de actividades para la semana del lunes 26 de octubre al domingo 1 de noviembre, periodo en el que el equipo crema continuará con su preparación para afrontar una nueva jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

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