Universitario de Deportes dio a conocer su plan de actividades para la semana del lunes 26 de octubre al domingo 1 de noviembre, periodo en el que el equipo crema continuará con su preparación para afrontar una nueva jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

De acuerdo con el cronograma publicado por el club, el plantel realizará entrenamientos en Campo Mar y el Monumental U Marathon antes de viajar a Trujillo para enfrentar a Atlético Grau por la fecha 14 del campeonato.

¿Cuál es el cronograma de entrenamientos de Universitario?

El equipo dirigido por Fabián Bustos iniciará la semana este lunes 26 de octubre con una práctica programada para las 9:30 a. m. en Campo Mar U. El mismo horario se repetirá el martes 27 y el miércoles 28 de octubre.

Para el jueves 29, la sesión de entrenamiento está prevista para las 9:00 a. m., también en Campo Mar. El viernes 30, el plantel volverá a trabajar desde las 9:00 a. m., como parte de los últimos preparativos antes de su próximo compromiso oficial.

El sábado 31 de octubre, Universitario entrenará en el Monumental U Marathon. Según el calendario difundido por la institución, la jornada incluirá una práctica y, posteriormente, el vuelo a Trujillo, programado para las 2:20 p. m.

Universitario festeja triunfo en el Monumental ante Juan Pablo II (Foto: GEC)

¿Cuándo juega Universitario ante Atlético Grau?

Universitario visitará a Atlético Grau el domingo 1 de noviembre por la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto 2026. El encuentro se disputará en el estadio Mansiche de Trujillo y está programado para las 3:30 p. m., de acuerdo con la gráfica oficial del club.

Tras el partido, el equipo crema tiene previsto tomar un vuelo de regreso a Lima a las 9:35 p. m. del mismo domingo.

El compromiso será una nueva prueba para los merengues en la recta final del campeonato, en la que buscarán mantener su rendimiento y sumar puntos fuera de casa.

VIDEO RECOMENDADO