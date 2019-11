Sergio Markarián se refirió a la posibilidad de llegar a dirigir a Universitario de Deportes tras la salida del argentino Ángel David Comizzo. El extécnico de la selección dijo no tener idea sobre una oferta del cuadro merengue.

“No tengo idea. Estoy muy bien, gracias a Dios pero no tengo absolutamente alguna referencia. Puede ser un rumor”, indicó el estratega en una entrevista para diario Depor.

Asimismo, dijo estar con voluntad para volver a dirigir un equipo, aunque no confirmó si desea alguno de nuestro balompié. “Tengo ganas de dirigir, me estoy renovando metodológicamente. Me siento muy bien, gracias a Dios”, explicó.

Sergio Markarián, popularmente conocido como ´Mago’, dirigió a Universitario de Deportes y consiguió el campeonato de 1993. También lo hizo en Sporting Cristal donde logró el título nacional en 1996 y el subcampeonato de la Copa Libertadores en 1997.

En el año 2010 fue fichado por la selección peruana de fútbol para las eliminatorias al mundial de Brasil 2014. Su última experiencia dirigiendo fue a la selección de Grecia en 2015.