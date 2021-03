A todas las carpetas de reportes médicos que se arrumaban por montones en Universitario de Deportes en los últimos días, ahora se le sumó un expediente de indisciplina. El segundo capitán, futbolista recurrente en la selección peruana y -aunque les cueste afirmarlo- referente del plantel dejó el respeto por las normas dentro de la cancha y quebró su imagen y las reglas fuera de ella. Aldo Corzo ha sido aislado del equipo y atraviesa un proceso de sanción por medio del club, y quizás también en la FPF.

Fue irónico ver cómo casi a la misma hora que Universitario lanzaba un comunicado en redes sociales donde solicitaba analizar la suspensión de la tercera fecha de la Liga 1 por múltiples casos positivos de COVID-19, en señal abierta el lateral derecho Aldo Corzo era mostrado rompiendo los protocolos de salud que rigen en el torneo local . La ‘U’, que el año pasado tuvo en Jesús Barco a un jugador sancionado por no respetar las reglas en la pandemia, volvió a caer en esta maraña.

En cadena, el club merengue ya no sabe por dónde defenderse de sus propios errores. La relación rota entre la Junta de Acreedores y la administración llevaron a la renuncia de Sonia Alva, y ahora se deberá nombrar a un nuevo administrador. Los primeros casos de COVID-19 la semana llevaron a la ausencia de tres jugadores titulares en el partido contra Cantolao (derrota 3-1). Dos jugadores más del plantel pasaron por el quirófano tras sufrir lesiones. En las últimas horas, otro jugador dio positivo en una prueba de coronavirus, según el reporte médico de inicio de semana . Y ayer se suspendió la práctica para que los contagios no continúen en la plantilla. La ‘U’ pierde en todas las canchas, y no solo se trata del primer equipo que tampoco demuestra una idea de juego.

“Debemos evitar el acercamiento por los contagios. Nuestros rivales han podido resultar afectados y así sucesivamente. Es mejor algunos días de pausa por el contacto permanente en el campo de juego. Hasta el momento no hemos recibido respuesta de la Liga 1. Previo al partido ante Cantolao ya comunicamos que había contagios, pero no se consiguió mucho . Esta semana volvió a ocurrir, tenemos once futbolistas contagiados”, dijo ayer el gerente deportivo Francisco Gonzales en RPP.

Universitario ha pedido la suspensión de la Liga 1. (Foto: Universitario)

El caso de Aldo Corzo: al banquillo

Si las redes sociales decidieran y los hinchas puristas pudieran, Aldo Corzo ahora mismo sería despedido de Universitario de Deportes sin derecho a réplica. Sin embargo, hay un debido proceso que buscará llevar con un alto rigor el caso del futbolista crema.

Las últimas horas, tras las imágenes mostradas en un programa de televisión, han sido complicadas en la interna del club merengue. La noticia no ha caído bien y, por lo tanto, la primera decisión que tomó la administración en conjunto con la gerencia deportiva y el comando técnico fue de aislar a Corzo por haber estado expuesto tras el partido contra Cantolao .

Ayer por la mañana se canceló la práctica del primer equipo por la cantidad de contagios (11 en total) y porque el club ya se había pronunciado ante la Liga 1 para suspender toda la fecha 3 del torneo o solo su partido contra UTC (sábado 27 en Villa El Salvador). Con este clima de tensión, el club también le realizó una prueba de descarte de COVID-19 al lateral derecho.

Universitario de Deportes tomó medidas por el caso de Aldo Corzo. (Foto: GEC)

Dicho test salió negativo, en principio, lo que ha calmado un poco las aguas en el club. De igual forma, la institución analiza imponer una dura sanción contra el futbolista por no respetar los protocolos de bioseguridad. Para imponer dicha amonestación, primero, completará la investigación del caso y escuchará el descargo de parte de Corzo.

Aquí se deberá tener en cuenta los antecedentes de disciplina del jugador, por lo que la sanción que recibiría sería solo económica por parte del club. En tanto, las decisiones deportivas le competen a Ángel Comizzo y su comando técnico, quienes analizarán si toman en cuenta o no a Corzo para los próximos partidos .

Sabiendo la cantidad de bajas por lesiones y contagios que sufre el primer equipo, es probable que Aldo Corzo no deje de tener presencia en los próximos partidos de la Liga 1, ni sea separado a menos de un mes de debutar en la Copa Libertadores 2021.

Aldo Corzo será separado temporalmente del club por romper protocolo.

Se busca reprogramación

Hay que entender en las palabras del gerente deportivo que con los 11 jugadores contagiados, se hace posible citar al artículo 139 de las bases de la Liga 1, en el cual está estipulado que:

“Si un club registra hasta cinco (5) jugadores convocados, con resultados positivos en la prueba de descarte de COVID-19 previo a un partido, el club podrá solicitar el reemplazo de tales jugadores [...] Si el club registrara más de cinco (5) jugadores inhabilitados por los resultados de las pruebas de COVID-19, incluidos los jugadores incorporados conforme al párrafo precedente, el partido será reprogramado por la Liga de Fútbol Profesional, en estricto cumplimiento de Protocolo de Bioseguridad”.

Bajo esta norma, el club pide que el partido programado contra UTC para este sábado sea reprogramado. “Estamos preocupados por la situación. Tratamos de tomar las acciones que corresponden porque no solo están involucrados los jugadores, sino sus familias. Si nos obligan a jugar, tendríamos que presentarnos. Por ese lado, no queda otra . Más plantel del que se vio el viernes (contra Cantolao), ya no tenemos”, dijo Gonzales en la radio.

Universitario de Deportes tiene once casos de coronavirus entre sus jugadores, confirmó el gerente deportivo del club. (Foto: Universitario)

Por otro lado, lo que pase o no dentro de Universitario respecto a la investigación de Aldo Corzo no escapa de cómo pueda actuar la Federación Peruana de Fútbol.

Cita el artículo 140:

“En caso la Comisión Médica de la FPF advierta, previo a programarse el partido no disputado de acuerdo al artículo precedente, el incumplimiento al Protocolo de Bioseguridad -debidamente acreditado y sustentado-, por parte de los clubes, jugadores, miembros del cuerpo técnico, oficiales de los clubes, oficiales de partido, instituciones y en general de cualquier personal natural o jurídica relacionada con el desarrollo de un partido o de la competencia, elevará un informe a la Comisión Disciplinaria de la FPF para que esta resuelva conforme a sus atribuciones”.

Universitario aún no ha tenido respuestas de la Liga 1 sobre reprogramar el partido del sábado contra UTC, según Francisco Gonzales, gerente deportivo. A pesar de que el caso de Corzo está abierto en la interna del club, la Comisión Disciplinaria de la FPF está en la facultad de poder actuar para imponer una sanción aparte. El precedente más claro es el caso de Jesús Barco, exvolante crema que recibió una fecha de amonestación por no respetar las reglas en tiempos de pandemia el año pasado.

Las otras bajas

La semana previa al partido contra Cantolao, se especuló que Universitario presentaba más de un caso positivo de coronavirus. El club, a través de sus redes sociales, presentó un reporte médico el miércoles 17 de marzo anunciando que “de los resultados que nos han sido entregados, al día de hoy, se tiene que cuatro trabajadores son positivos asintomáticos para COVID-19”, cita.

Se habló de “trabajadores” y no puntualmente de jugadores, pero en la convocatoria contra Cantolao no aparecieron los futbolistas extranjeros Federico Alonso, Luis Urruti y Hernán Novick. Al mismo tiempo, Alexander Succar pasaba por el quirófano.

Crítica de Ángel Comizzo no cayó nada bien en la Asociación de Entrenadores Nacionales.

“Alexander Succar fue sometido a una cura quirúrgica tras presentar una tendinosis aquiliana derecha. Su tiempo de recuperación será de 3 meses aproximadamente”, informó la ‘U’ en el reporte médico del lunes 22 de marzo, donde se resaltaba “un nuevo y preocupante caso de COVID-19 de un jugador del primer equipo” tras el partido contra Cantoalo.

Asimismo, “Jorge Murrugarra presenta un esguince de tobillo izquierdo y su tiempo de recuperación será de 10 a 14 días aproximadamente”, e “Iván Santillán presenta una lesión meniscal en la rodilla izquierda y su recuperación tardará 21 días aproximadamente”, se publicó en el comunicado en redes sociales.

“Tendríamos 17 jugadores habilitados, creo que sería un despropósito jugar el partido por el riesgo de contagio”, fue lo último que dijo Gonzales en “Fútbol como Cancha”.

Jorge Murrugarra será baja para los cremas por una lesión. (Foto: Prensa U)

A las bajas mencionadas, se suma Albero Quintero, quien partió hacia su país para afrontar los partidos de la selección de Panamá en las Eliminatorias Qatar 2022 de la Concacaf contra Barbados (25 de marzo) y Dominica (28 de marzo).

Es tan complicado e inseguro el panorama en Universitario, que la práctica de hoy tampoco se podría llevar adelante. Y esto, con la aún programación del partido contra UTC el sábado es un factor que ya les juega en contra.

