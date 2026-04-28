Resumen

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Horacio Calcaterra y Matías Di Benedetto. Foto: Universitario
Horacio Calcaterra y Matías Di Benedetto. Foto: Universitario
Por Redacción EC

Universitario de Deportes no llega en su mejor momento al decisivo encuentro frente a Club Nacional por la Copa Libertadores. En la antesala del compromiso, el equipo crema suma nuevas bajas que complican al cuadro de Ate en un partido determinante para sus aspiraciones internacionales.

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