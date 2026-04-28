Universitario de Deportes no llega en su mejor momento al decisivo encuentro frente a Club Nacional por la Copa Libertadores. En la antesala del compromiso, el equipo crema suma nuevas bajas que complican al cuadro de Ate en un partido determinante para sus aspiraciones internacionales.

Según informó el periodista Gustavo Peralta, el mediocampista Horacio Calcaterra no será parte de la concentración. “Horacio Calcaterra no concentra”, señaló, confirmando una ausencia que golpea la zona media del equipo.

A la ausencia de ‘Calca’ se suma la del defensor Matías Di Benedetto, quien, pese a haber mostrado mejoría en su recuperación, no será arriesgado. “Está mucho mejor, pero prefieren no arriesgarlo”, detalló la información.

En medio de las malas noticias, surge una novedad en ofensiva: Sekou Gassama sí estará disponible y formará parte de la lista de convocados. “Sekou Gassama estará en lista”, se indicó.

-Horacio Calcaterra no concentra.

-Matías Di Benedetto tampoco estará disponible para el partido de mañana ante Nacional. Está mucho mejor pero prefieren no arriesgarlo.

-Sekou Gassama estará en lista. pic.twitter.com/TWqVGmP4wM — Gustavo Peralta Coello (@Gustavo_p4) April 28, 2026

Un partido determinante para seguir con vida

El choque ante Nacional no es uno más. La ‘U’ está obligada a sumar para mantener opciones de avanzar en la competencia. El equipo deberá encontrar soluciones rápidas para suplir las bajas y sostener su competitividad ante un Nacional que también pelea por la clasificación.

El contexto actual de Universitario combina resultados irregulares, lesiones y cambios de mando, que afectan al plantel. Sin embargo, tendrá una oportunidad de revertir la situación; eso sí, con un margen de error mínimo; pues el Tricampeón saldrá a jugarse una de sus últimas cartas en la Copa Libertadores.

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