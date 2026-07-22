Universitario de Deportes anunció que más de 20 mil hinchas ya aseguraron su asistencia al partido frente a Cusco FC, correspondiente a la Liga 1 Te Apuesto 2026. El encuentro se disputará este viernes 24 de julio, desde las 8:30 p. m., en el Estadio Monumental U Marathon.

A través de sus redes sociales, el club crema destacó la respuesta de su hinchada e informó que la cifra incluye boletos adquiridos tanto para las tribunas como para los palcos del recinto de Ate.

Universitario inicia una nueva semana de entrenamientos: conoce su plan antes de enfrentar a Cusco FC. Foto: Universitario

La institución espera un importante marco de público para este compromiso, en el que buscará sumar un nuevo triunfo con el respaldo de su hinchada.

Precios de las entradas para Universitario vs. Cusco FC

Los boletos continúan disponibles en Teleticket con los siguientes precios para el público en general:

Norte: S/ 15

Tribuna Familiar Sur: S/ 15

Oriente: S/ 40

Occidente Lateral: S/ 60

Occidente Central: S/ 70

Butacas Apuesta Total: S/ 120

Palco Monumental: S/ 110

Experiencia Crema: S/ 220

𝗝Ⓤ𝗡𝗧𝗢𝗦 𝗘𝗡 𝗖𝗔𝗦𝗔 💛🏟️



Ya son más de 20 mil los cremas confirmados, entre tribunas y palcos, para nuestro partido de este viernes ante Cusco FC.



🎟️ ¡Llenemos las tribunas del Monumental! ▶️ https://t.co/6yT1PIN2ek#UnidosOtraVez#UnaHistoriaDeGrandeza pic.twitter.com/gNKg5fDjhY — Universitario (@Universitario) July 22, 2026

¿Qué incluye la Experiencia Crema?

Los hinchas que adquieran la Experiencia Crema, con un costo de S/ 220, podrán acceder a beneficios exclusivos antes del encuentro:

Visita a la estatua de Lolo Fernández.

Acceso al Museo Monumental.

Venta preferencial en la Tienda Crema.

Ingreso a la Butaca Negra.

Fotografía digital a ras de cancha.

Pack de comida.

Foto con la garrita.

Ver la salida del equipo desde el campo de juego.

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