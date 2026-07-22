Universitario jugará con gran respaldo en el Monumental: más de 20 mil entradas ya fueron vendidas. Foto: Universitario
Universitario jugará con gran respaldo en el Monumental: más de 20 mil entradas ya fueron vendidas. Foto: Universitario
Por Redacción EC

Universitario de Deportes anunció que más de 20 mil hinchas ya aseguraron su asistencia al partido frente a Cusco FC, correspondiente a la Liga 1 Te Apuesto 2026. El encuentro se disputará este viernes 24 de julio, desde las 8:30 p. m., en el Estadio Monumental U Marathon.

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