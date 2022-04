Hace un poco más de dos meses, en un caluroso día de febrero, Álvaro Gutiérrez fue presentado oficialmente en el imponente Estadio Monumental como el nuevo técnico de Universitario. La llegada del estratega uruguayo, que relevó en el cargo a su compatriota Gregorio Pérez, provocó que las expectativas de la hinchada crema alcanzaran el tope. Pero la realidad fue muy distinta a la esperada. Los resultados no le acompañaron todo este tiempo al entrenador charrúa y la paciencia de la directiva merengue se agotó después de una caída aparatosa en el clásico del fútbol peruano. El 4-1 que sufrió la ‘U’ en su casa, a manos de Alianza Lima, aceleró la marcha del DT merengue. Inevitablemente.

Después del clásico, Gutiérrez se sintió bastante dolido por el resultado y por el desarrollo del juego. De todas formas, su salida ya estaba advertida desde hace algunas semanas. Las críticas le apuntaban constantemente. Y un golpe tan crudo como el que recibió el último domingo solo decretó su esperado final. La directiva de la ‘U’ no le respaldó más.

Tras ello, el representante del DT uruguayo, Santiago Castro, explicó el sinsabor y la tristeza que quedó en Gutiérrez tras no haber conseguido los objetivos que se trazó en Universitario y no dudó en criticar el desempeño de algunos futbolistas del plantel.

“Más allá de la tristeza por el resultado, lo que lo golpeó mucho (a Álvaro Gutiérrez) fue ver una imagen del equipo en la cancha, de ver un equipo sin rebeldía, en un momento en que el equipo estaba 3-1 abajo y algunos jugadores caminaban en la cancha”, fueron las palabras de Castro en una conversación con ‘Campeonísimo’.

“Algunos extranjeros que están para hacer la diferencia, no lograron dar pie y lamentablemente fue una derrota dura, más aún de local y con el estadio lleno, ante un rival que lo ganó bien. Hay errores puntuales que son complejos de digerir, hubo varios autogoles que generalmente no pasan, no sé si atribuirlo a la mala suerte o a qué”, añadió.

📄 Comunicado a la opinión pública. pic.twitter.com/alIFMaWUto — Universitario (@Universitario) April 18, 2022

En ese contexto, resulta necesario analizar los rendimientos individuales de cada jugador de la plantilla crema durante los 11 partidos que dirigió Álvaro Gutiérrez. Cabe señalar que el balance del entrenador charrúa en la ‘U’ ha sido de cuatro victorias, un empate y seis derrotas.

Asimismo, durante su mandato, son 26 los futbolistas que jugaron al menos un partido oficial. El que más actividad del plantel tuvo fue Piero Quispe , que jugó como titular todos los encuentros que dirigió el técnico uruguayo. A continuación, hacemos un repaso del desempeño de cada uno.

Your browser does not support the video tag.

PORTERÍA

José Carvallo: Es la voz de mando que necesita la ‘U’ en el campo, pero que nadie escucha. Se ha mostrado errático en puntuales ocasiones, lo que ha pasado factura al equipo. En total ha disputado ocho partidos, dos de Copa Libertadores y seis de la Liga 1, habiendo acumulado 720 minutos. En esos encuentros, encajó 12 goles y solo dejó su valla invicta tres veces.

Diego Romero: Supo cubrir la ausencia de Carvallo en tres partidos locales. Disputó 270 minutos y encajó tres goles, es decir un gol por partido. Eso sí, registró dos victorias y una derrota cuando le tocó estar bajo los tres palos. De todas formas, no le alcanza para ganarle el puesto a su capitán.

José Carvallo es el capitán de Universitario Foto: Jesœs Saucedo / @photo.gec / NUCLEO-FOTOGRAFIA > JESUS SAUCEDO

DEFENSA

Nelson Cabanillas: No es la promesa de la temporada anterior. Su rendimiento ha decaído este año. Sin embargo, ha sido fundamental en el esquema de Gutiérrez, habiendo disputado los 11 cotejos (dos en Copa Libertadores y nueve en Liga 1), sumando 750 minutos y registrando una asistencia y dos tarjetas amarillas.

Nelinho Quina: Es el reflejo de la jerarquía en el plantel. Busca ser protagonista, pero eso lo ha llevado a cometer errores. Bajo el mando de Gutiérrez, disputó 10 partidos (dos en Copa Libertadores y ocho en Liga 1), acumulando 882 minutos y una tarjeta roja. Pese a ser defensor, anotó tres goles en esta etapa.

Federico Alonso: Está lejos de su mejor nivel. Se ha vuelto muy irregular. Hace tantos buenos partidos como malos. Además, es un defensor que se llena de muchas amarillas. Fue amonestado siete veces en 10 partidos disputados (dos en Copa Libertadores y ocho en Liga 1). Sumó un total de 900 minutos y anotó un gol.

Nelinho Quino y Federico Alonso son los centrales titulares de Universitario FOTOS: FERNANDO SANGAMA / FERNANDO SANGAMA

Roberto Villamarín: Se mueve por toda la banda derecha. Gutiérrez lo ha utilizado como lateral, interior y extremo, aunque su rendimiento no ha sido el mejor. Ha jugado siete partidos (dos en Copa Libertadores y cinco en Liga 1), acumulando 478 minutos y una tarjeta amarilla.

Aldo Corzo: Extrañamente, ha sido uno de los más irregulares del plantel. Y después de su lesión, le costó volver al ritmo competitivo. Jugó seis partidos (dos en Copa Libertadores y cuatro en Liga 1), habiendo registrado 479 minutos y una amonestación.

Iván Santillán: No pudo disputar los primeros partidos en la dirección de Gutiérrez, pero apenas se recuperó se ganó a pulso su lugar en la banda izquierda de la ‘U’. Puede servir mucho de ahora en adelante. En total, disputó cinco encuentros del torneo local y acumuló 205 minutos.

Piero Guzmán: Es un buen prospecto como central, pero le falta experiencia. Solo ha disputado tres partidos ligueros, en los que sumó 180 minutos. En su debut con los cremas anotó un gol y en la fecha siguiente fue amonestado.

Aldo Corzo ha tenido un rendimiento irregular este año Foto: Violeta Ayasta / @photo.gec / NUCLEO-FOTOGRAFIA > VIOLETA AYASTA

VOLANTE

Gerson Barreto: Le otorgaron toda la confianza posible, pero no supo responder como esperaba en el campo. Jugó 11 partidos (dos en Copa Libertadores y nueve en Liga 1), acumuló 750 minutos en la cancha y solo registró una asistencia.

Ángel Cayetano: El refuerzo crema no ha estado a la altura de las expectativas. Su desempeño y aporte ha sido muy pobre hasta el momento. En cuestión de números, jugó 10 partidos (dos en Copa Libertadores y ocho en Liga 1), sumó 892 minutos, acumuló cuatro amarillas y anotó un solo gol.

Piero Quispe: Es la sensación del momento. Con Gutiérrez, el volante de 20 años ha encontrado una gran regularidad en su carrera. Es el que más minutos ha sumado en el plantel (942), con 11 partidos como titular (dos en Copa Libertadores y nueve en Liga 1). Además, acumuló una asistencia y dos tarjetas amarillas. De lejos, es el que más intentó en el equipo del DT uruguayo. Y sus buenas actuaciones se han vuelto una constante.

Piero Quispe es el jugador con más minutos disputados bajo el mando de Álvaro Gutiérrez Foto: Violeta Ayasta / @photo.gec / NUCLEO-FOTOGRAFIA > VIOLETA AYASTA

Hernán Novick: Ya no es el mismo creador de juego que el año pasado, el físico lo delata. Ha disputado siete partidos bajo el mando de Gutiérrez (uno en Copa Libertadores y siete en Liga 1), sumando 355 minutos. Su aporte ha decaído bastante: solo dio una asistencia. Además, registró dos tarjetas amarillas.

Alfonso Barco: El otro fichaje de Universitario ha pasado desapercibido. No destaca cuando ingresa. Jugó cinco partidos del torneo local, pero apenas sumó 90 minutos, lo que equivale a solo un partido completo. Registró una tarjeta amarilla.

Rafael Guarderas: Se ha mantenido con un rendimiento irregular en el equipo. Disputó cuatro partidos (uno en Copa Libertadores y tres en Liga 1) y sumó solo 113 minutos. No destaca.

Jorge Murrugarra: Ya no es la promesa de hace unos años, pero sin duda puede aportar más en el mediocampo. Muchos hinchas cremas coinciden en que debería ocupar la posición que hoy tiene a Cayetano como dueño. Sin embargo, Gutiérrez no le ha dado las oportunidades esperadas. En total, disputó cinco partidos (uno en Copa Libertadores y cuatro en Liga 1), pero fue utilizado más como suplente y solo pudo sumar 172 minutos en cancha. Además, registró una tarjeta amarilla.

Jorge Murrugarra no ha sumado muchos minutos con Álvaro Gutiérrez en el mando | Foto: GEC / FERNANDO SANGAMA

Armando Alfageme: Se esperaba más de él en su posición, pero no ha sabido responder cuando ha tenido la oportunidad. Bajo el mando de Álvaro Gutiérrez, jugó cuatro partidos (uno en Copa Libertadores y tres en Liga 1), acumuló 155 minutos y registró una tarjeta amarilla.

Rodrigo Vilca: Llegó para refrescar el mediocampo con su enorme talento y, desde el inicio, expuso su gran capacidad. Aún no se muestra en toda su dimensión, pues solo ha disputado cuatro partidos del torneo local, pero espera brillar lo máximo posible al lado de Piero Quispe. En 213 minutos jugados, aportó con una asistencia y fue expulsado por doble amarilla antes del clásico contra Alianza Lima.

Rodrigo Vilca busca contribuir en la volante de Universitario Fotos: Jesus Saucedo / @photo.gec / NUCLEO-FOTOGRAFIA > JESUS SAUCEDO

DELANTERA

Alex Valera: Tuvo un buen comienzo. Su gran desempeño lo llevó a tener oportunidades con la selección peruana. Pero últimamente su juego no ha progresado y ha sido bien neutralizado. En nueve partidos (dos en Copa Libertadores y siete en Liga 1), sumó 796 minutos, anotó cuatro goles y fue amonestado dos veces.

Joao Villamarín: Su mejor versión goleadora que mostró en el Sport Boys la temporada pasada no la ha podido exhibir hasta el momento en Universitario. No ha cumplido con las expectativas. Bajo el mando de Gutiérrez, jugó siete partidos (dos en Copa Libertadores y cinco en Liga 1, acumuló 192 minutos y no anotó ningún gol.

Alberto Quintero: Ya no es ese jugador que te salva partidos. Decide mal muchas veces, aunque igual puede aportar mucho en ofensiva. Eso no se duda. Ha disputado siete encuentros del torneo local, acumuló 452 minutos y logró registrar un gol y dos asistencias.

Alex Valera es el goleador de Universitario Fotos: Leonardo Fernández / @photo.gec / LEONARDO FERNANDEZ

Alexander Succar: Es una alternativa en el ataque que rara vez funciona. En lo que va de la temporada no ha celebrado ningún gol. Disputó seis partidos (dos en Copa Libertadores y cuatro en Liga 1), acumuló 205 minutos y recibió una tarjeta amarilla.

Luis Urruti: Sin duda, es una de las más importantes bajas en un equipo que carece de líderes en ataque. Con Gutiérrez, solo pudo disputar seis encuentros (dos en Copa Libertadores y cuatro en Liga 1) habiendo acumulado 448 minutos. Aportó dos asistencias en esos cotejos y fue amonestado una vez.

Andy Polo: Volvió a la ‘U’, después de que se le hayan cerrado las puertas en Estados Unidos, pero tuvo que esperar algunas fechas para jugar. Ante Ayacucho FC fue su debut y en cuestión de minutos demostró su gran capacidad ofensiva, anotando un gol en su estreno. En el clásico, no pudo mostrarse como quisiera, pero fue uno de los más rescatables del equipo pese a la derrota. En total, acumuló 112 minutos entre ambos cotejos.

Andy Polo debutó con gol en Universitario Fotos: Jesus Saucedo / @photo.gec / NUCLEO-FOTOGRAFIA > JESUS SAUCEDO

Guillermo Larios: Cada vez que ingresó dio buenas impresiones, pero bajo el mando de Gutiérrez no ha tenido tanta acción. Apenas disputó dos partidos del torneo local, en los que acumuló solo 45 minutos. En el encuentro contra Ayacucho FC, previo al clásico, fue expulsado con doble tarjeta amarilla mientras calentaba por encarar al árbitro.

Jorge Tandazo: Aún resta mucho para ver del extremo de 18 años. Con Gutiérrez, solo disputó ocho minutos de un partido, tiempo insuficiente para demostrar de lo que está hecho. Ahora, solo está a la espera de más oportunidades en el futuro.

LOS PUNTAJES

De acuerdo al portal especializado SofaScore, que toma en cuenta las estadísticas de los jugadores de Universitario durante toda la temporada 2022 -incluyendo la primera fecha local que no dirigió Álvaro Gutiérrez-, Luis Urruti, Diego Romero y Alex Valera son los que mejor rendimiento han tenido en el plantel, con puntajes de 7.74, 7.20 y 7.18 respectivamente.

Con puntuaciones verdes (positivas) también están Alberto Quintero (7.05), Andy Polo (7.05), Federico Alonso (7.03), Piero Quispe (7.03) y Hernán Novick (7.00). Mientras que los jugadores con más bajo desempeño, según la web mencionada, son Alexander Succar (6.46), Armando Alfageme (6.43) y Guillermo Larios (6.30).





JUGADOR PARTIDOS JUGADOS MINUTOS PUNTAJE SOFASCORE Piero Quispe 11 partidos 942 minutos 7.03 Federico Alonso 10 partidos 900 minutos 7.03 Ángel Cayetano 10 partidos 892 minutos 6.99 Nelinho Quina 10 partidos 882 minutos 6.99 Alex Valera 9 partidos 796 minutos 7.18 Gerson Barreto 11 partidos 750 minutos 6.81 Nelson Cabanillas 11 partidos 750 minutos 6.89 José Carvallo 8 partidos 720 minutos 6.63 Aldo Corzo 6 partidos 479 minutos 6.80 Roberto Villamarín 7 partidos 478 minutos 6.57 Alberto Quintero 7 partidos 452 minutos 7.05 Luis Urruti 6 partidos 448 minutos 7.74 Hernán Novick 7 partidos 335 minutos 7.00 Diego Romero 3 partidos 270 minutos 7.20 Rodrigo Vilca 4 partidos 213 minutos 6.68 Alexander Succar 6 partidos 205 minutos 6.46 Iván Santillán 5 partidos 205 minutos 6.68 Joao Villamarín 7 partidos 192 minutos 6.76 Piero Guzmán 3 partidos 180 minutos 6.87 Jorge Murrugarra 5 partidos 172 minutos 6.57 Armando Alfageme 4 partidos 155 minutos 6.43 Rafael Guarderas 4 partidos 113 minutos 6.65 Andy Polo 2 partidos 112 minutos 7.05 Alfonso Barco 5 partidos 90 minutos 6.93 Guillermo Larios 2 partidos 45 minutos 6.30 Jorge Tandazo 1 partido 8 minutos 6.60

*Tabla organizada desde los jugadores con más minutos en el campo hasta los que menos minutos han tenido